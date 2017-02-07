Арбуз оказался вкуснее. Как Габриэл Жезус отправил Агуэро в запас

Габриэл Жезус Источник: Reuters

Сегодня появилась информация, что форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро крайне недоволен своим положением в клубе и готов рассмотреть предложения от других комнад.

«Совесткий спорт» рассказывает, как лидер «горожан» проиграл конкуренцию молодому Габриэлу Жезусу.

Этот паренек из «Палмейраса», блеснувший со сборной Бразилии на домашних Играх в Рио, переехал в Англию только этой зимой, хотя, как мы помним, команды договорились о его трансфере минувшим летом.

Кто бы мог подумать, что 19-летний Габриэл моментально попадет в основу команды. Другая страна, культура, чемпионат, языковой барьер... Все это не тревожило Хосепа Гвардиолу. Испанец решил действовать наверняка!

Интересно, что сам Жезус до сих пор недоумевает, как наставник «Сити», испытывая самый настоящий кризис в АПЛ, доверился ему место в основе:

«Все стараются помочь мне: я быстро осваиваюсь в Англии благодаря моей семье и клубу, а успех на поле приносит мне большую радость. Очень рад, что быстро получил место в команде», – сказал бразилец после матча с «Суонси», в котором он, кстати, оформил дубль и принес победу «Манчестеру».

Вообще, вся эта история берет свое начало 3 декабря. Именно в этот день «горожане» потерпели разгромное поражение от «Челси» на домашней арене.

Именно тогда Агуэро был явно недоволен игрой и решил слету пнуть Давида Луиза.





Позже аргентинец получил за этот поступок четырехматчевую дисквалификацию. Но это все формальности. Видимо, Серхио просто не знал, как к подобным вещам относится Гвардиола, который никогда не прощал агрессии даже своим игрокам.

Вот, например, после игры с «Челси», он отказался пожать руку Сеску Фабрегсасу, с которым работал в «Барселоне». Казалось бы, что ему сделал полузащитник «синих»? Все просто – спровоцировал Фернандиньо на драку.

Pep Guardiola blanked Cesc Fabregas after Chelsea's 3-1 win at Manchester City.. pic.twitter.com/Uz7k3u9Bt7 — Football Expose (@FootballExpose) 4 декабря 2016 г.

Итак, первая причина, почему Агуэро сидит на лавке – нарушение дисциплины.

Хотя, если мы вспомним, после этого форвард выходил на поле, но забить так и не сумел. Здесь уже идет речь о результативности, которой у аргентинца нет.

И тут появляется Габриэл Жезус, который своей скоростью, самоотдачей, желанием и блеснул в матче с «Тоттенхэмом» (2:2). Он успел забить гол в ворота «шпор», но этот мяч был отменен из офсайда. Однако, этого хватило Гвардиоле, чтобы понять – кто на самом деле голоден до побед, и он, как показывает практика, не ошибся.

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«Думаю, этот игрок очень важен для «Манчестер Сити», но ему нужно дать время на адаптацию. Хотелось бы, чтобы люди не оказывали на Жезуса серьезного давления. Он показал на что способен всего за 15 минут.

Габриэль продемонстрировал фантастическую скорость, и даже сумел забить гол, который был отменен из-за офсайда. Это заставило людей обратить на него внимание, но сейчас ему очень тяжело, потому что Жезус еще очень молод и привыкает к новой стране», – заявил после матча «Сити» и «Тоттенхэма» соотечественник Жезуса Роберто Карлос.

В следующей игре против «Вест Хэма» Жезус впервые вышел в основе «горожан» и принял активное участие в разгроме лондонского клуба (4:0). Бразилец забил гол и отдал голевую передачу.

Позже он спас свою команду от ничейного результата в матче с «Суонси», оформив дубль (2:1).

Как после этого держать в запасе такого игрока?

Ситуация, в которой оказался Агуэро, – обычное стечение обстоятельств. Если бы Жезус не забил столько мячей в двух встречах, играл бы именно аргентинец. Но сейчас форварду «горожан» нет места он поле просто потому, что его молодой коллега поймал кураж и останавливаться не собирается.

После матча с «Тоттенхэмом» Гвардиола сравнил жезуса с ягодой: «Габриэл словно арбуз. Его нужно разрезать, чтобы узнать больше. Агуэро и Жезус могут играть вместе. Я тот тренер, который задействует много футболистов, особенно если посмотреть на наш график. Но я стараюсь быть честным».

Вот именно – быть честным. И, судя по всему, испанец держит свое слово.

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Неизвестно, уедет ли Агуэро во Францию или вернется в Испанию, но очевидно одно – в этом сезоне у аргентинца появился очень серьезный конкурент.