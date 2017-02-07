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Сочи без белых слонов

Наталья Калугина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сочи без белых слонов
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» вспоминает сегодня о том, что ровно три года назад открылась Олимпиада в Сочи. Тема вторничного выпуска – олимпийское наследие. Что сегодня проводится на объектах Игр-2014, какая эмоциональная и инфраструктурная составляющие остались нам от праздника – об этом вы уже могли прочитать в наших материалах. Сегодня – еще один полемический материал от нашего обозревателя.

После закрытия Олимпийских игр-2014 руководитель Оргкомитета Дмитрий Чернышенко сказал, что в Сочи никогда не придут «белые слоны». То есть, никогда не будет заброшенных спортивных объектов. Как сейчас живет олимпийский Сочи – об этом наш рассказ.

Похоже, судьба олимпийского наследия продолжает волновать руководство и сейчас. Со дня открытия Сочинских Игр прошло ровно три года, а за месяц до этого премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, где обсуждалось наследство пост-олимпийского Сочи. Из доклада министра спорта Павла Колобкова: «В период с 2014 по 2016 годы Сочи принял 324 спортивных мероприятий различного уровня, как по летним, так и по зимним видам спорта. Так, в 2014 году прошло 71 мероприятие, в 2015 – 94 и в 2016 – 159 мероприятий, с учетом региональных и краевых мероприятий – 207».

Считается, что горный кластер загружен по полной программе, а вот проблемы могут возникать в прибрежном кластере. Логика понятна – горный кластер с великолепным курортом «Роза Хутор» привлекает не только спортсменов, но и туристов. Но там, помимо лыжных и биатлонных трасс с необходимым для подготовки лыжников и биатлонистов среднегорьем, помимо горнолыжных трасс, есть еще и специфическая точка под названием «Русские горки». Это трамплины класса К-125 и К-95. Не тот вид спорта, который даст реальный приток детей из Большого Сочи в открытую там специализированную спортшколу. Просто по причине своей непопулярности у нас в стране. Не любят у нас видов спорта, где задача войти в двадцатку является максимальной. Сборы основной российской команды также вряд ли могут окупить его содержание.

Больше всего беспокоил прибрежный кластер, ранее не ориентированный на зимние виды спорта. И вот именно он чаще всего появляется в информационных сообщениях. Пусть всем и каждому было хорошо известно, что хоккейный клуб «Сочи» и был создан для того, чтобы не пустовал ледовый дворец «Айсберг». Кстати, было хорошо известно и то, что еще до старта Олимпийских игр правительством была принята программа постолимпийского развития объектов. Так что изначально появление хоккея в Сочи, хоть и выглядело забавно, но, тем не менее, вполне вписывалось в общую концепцию.

Сейчас «Сочи» - середняк Западной конференции Континентальной хоккейной Лиги, уверенно курсирующий вокруг зоны плей-офф. Сам по себе полный стадион никогда не собирает, но, когда приезжают гранды - питерский СКА или ЦСКА, вполне способный подсобрать денежек даже на билетах.

«Айсберг» заигран и в фигурном катании. Школа олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, обязательный пункт тура шоу Ильи Авербуха…

«Фишт», стадион, где проходили церемонии Открытия и Закрытия Игр, готовится к следующей важной страничке в своей биографии – к Кубку Конфедераций по футболу и к чемпионату мира-2018.

Другие объекты прибрежного кластера отошли к центру «Сириус», созданному для одаренных детей фондом «Талант и успех». Сам фонд был зарегистрирован уже после Олимпийских игр, 24 декабря 2014 года. Официально первый раз президент сказал о том, что в Сочи на олимпийских объектах будет создан центр для одаренных детей, на пресс-конференции после послания Федеральному собранию в декабре 2014 года. После этого ситуация складывалась следующим образом. Лобби Azimut, номер в котором в 2013 году стоил 4500 рублей за ночь, теперь заполнено школьниками. Здесь 720 номеров, в них живут и учатся дети разных возрастов. Они круглый год бесплатно приезжают сюда на смену по 24 дня. С детьми ежедневно занимаются педагоги и тренеры по разным направлениям: точные науки, спорт и искусство. Возглавляет Попечительский Совет фонда президент России. Среди его членов виолончелист Сергей Ролдугин, балерина Светлана Захарова, математики Станислав Смирнов и Иван Ященко, хоккеист Владимир Каменский, знаменитый дирижер Юрий Темирканов. За первый год работы фонд получил в собственность многомиллиардные активы и собрал более 10 миллиардов рублей пожертвований. Это позволило ему войти в число крупнейших благотворительных организаций страны.

Понятно, что изначальные планы по использованию объектов как коммерческих центров претерпели кардинальные изменения. И вряд ли они когда-нибудь вернут вложенные деньги олимпийским инвесторам, но инвестиции в будущее тоже ведь не так плохо. По крайней мере – благородно.

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