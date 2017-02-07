Сочи без белых слонов
«Советский спорт» вспоминает сегодня о том, что ровно три года назад открылась Олимпиада в Сочи. Тема вторничного выпуска – олимпийское наследие. Что сегодня проводится на объектах Игр-2014, какая эмоциональная и инфраструктурная составляющие остались нам от праздника – об этом вы уже могли прочитать в наших материалах. Сегодня – еще один полемический материал от нашего обозревателя.
После закрытия Олимпийских игр-2014 руководитель Оргкомитета Дмитрий Чернышенко сказал, что в Сочи никогда не придут «белые слоны». То есть, никогда не будет заброшенных спортивных объектов. Как сейчас живет олимпийский Сочи – об этом наш рассказ.
Похоже, судьба олимпийского
наследия продолжает волновать руководство и сейчас. Со дня открытия Сочинских
Игр прошло ровно три года, а за месяц до этого премьер-министр Дмитрий Медведев
провел совещание, где обсуждалось наследство пост-олимпийског
Считается, что горный
кластер загружен по полной программе, а вот проблемы могут возникать в
прибрежном кластере. Логика понятна – горный кластер с великолепным курортом
«Роза Хутор» привлекает не только спортсменов, но и туристов. Но там, помимо
лыжных и биатлонных трасс с необходимым для подготовки лыжников и биатлонистов
среднегорьем, помимо горнолыжных трасс, есть еще и специфическая точка под названием
«Русские горки». Это трамплины класса К-125 и К-95. Не тот вид спорта, который
даст реальный приток детей из Большого Сочи в открытую там специализированн
Больше всего беспокоил прибрежный кластер, ранее не ориентированный на зимние виды спорта. И вот именно он чаще всего появляется в информационных сообщениях. Пусть всем и каждому было хорошо известно, что хоккейный клуб «Сочи» и был создан для того, чтобы не пустовал ледовый дворец «Айсберг». Кстати, было хорошо известно и то, что еще до старта Олимпийских игр правительством была принята программа постолимпийского развития объектов. Так что изначально появление хоккея в Сочи, хоть и выглядело забавно, но, тем не менее, вполне вписывалось в общую концепцию.
Сейчас «Сочи» - середняк Западной конференции Континентальной хоккейной Лиги, уверенно курсирующий вокруг зоны плей-офф. Сам по себе полный стадион никогда не собирает, но, когда приезжают гранды - питерский СКА или ЦСКА, вполне способный подсобрать денежек даже на билетах.
«Айсберг» заигран и в фигурном катании. Школа олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, обязательный пункт тура шоу Ильи Авербуха…
«Фишт», стадион, где проходили церемонии Открытия и Закрытия Игр, готовится к следующей важной страничке в своей биографии – к Кубку Конфедераций по футболу и к чемпионату мира-2018.
Другие объекты прибрежного
кластера отошли к центру «Сириус», созданному для одаренных детей фондом
«Талант и успех». Сам фонд был зарегистрирован уже после Олимпийских игр, 24
декабря 2014 года. Официально первый раз президент сказал о том, что в Сочи на
олимпийских объектах будет создан центр для одаренных детей, на пресс-конференци
Понятно, что изначальные
планы по использованию объектов как коммерческих центров претерпели
кардинальные изменения. И вряд ли они когда-нибудь вернут вложенные деньги
олимпийским инвесторам, но инвестиции в будущее тоже ведь не так плохо. По
крайней мере – благородно.