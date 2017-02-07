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Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?

Павел Чуринов, Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?
Источник: ФК «Спартак»

В конце сезона главный тренер московского «Спартака», уверенно ведущий красно-белую лодку к первому за несколько лет чемпионскому титулу, может сменить прописку и оказаться в миланском «Интере». Как? Об этом в передаче «Идеальный слух» рассказывают главные спортивные сплетники Степан Чаушьян и Николай Амплеев.

Кроме того, вы узнаете, откуда у «Локомотива» самая обширная скаутская сеть по всей планете, которая уже начинает давать плоды.


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