Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?

В конце сезона главный тренер московского «Спартака», уверенно ведущий красно-белую лодку к первому за несколько лет чемпионскому титулу, может сменить прописку и оказаться в миланском «Интере». Как? Об этом в передаче «Идеальный слух» рассказывают главные спортивные сплетники Степан Чаушьян и Николай Амплеев.

Кроме того, вы узнаете, откуда у «Локомотива» самая обширная скаутская сеть по всей планете, которая уже начинает давать плоды.