Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?
Источник: ФК «Спартак»
В конце сезона главный тренер московского «Спартака»,
уверенно ведущий красно-белую лодку к первому за несколько лет чемпионскому
титулу, может сменить прописку и оказаться в миланском «Интере». Как? Об этом в
передаче «Идеальный слух» рассказывают главные спортивные сплетники Степан
Чаушьян и Николай Амплеев.
Кроме того, вы узнаете, откуда у «Локомотива» самая обширная скаутская сеть по всей планете, которая уже начинает давать плоды.
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