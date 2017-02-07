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Сундук в ВАДА. Почему российского флага не будет на чемпионатах мира и Европы

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сундук в ВАДА. Почему российского флага не будет на чемпионатах мира и Европы
Источник: «Советский спорт»

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет принята обратно в члены Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) как минимум до ноября текущего года. Это следует из рекомендации рабочей группы под руководством Руне Андерсена, которую утвердил совет ИААФ. Разъясняем, почему.

Несмотря на то, что доклад, который комиссия Руне Андерсена представила на рассмотрение совета ИААФ, напечатан на четырех страницах, главная его часть, которая определяет положение российской легкой атлетики на ближайшее время, занимает всего пять строк. В новой «дорожной карте» с указанием мер, которые должна принять ВФЛА для восстановления  своего членства в ИААФ, есть пункт, который от нее никак не зависит. А именно – Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно вернуть РУСАДА статус автономной и независимой национальной антидопинговой организации в России. Это должно произойти, согласно (вяло)текущему ныне процессу, только к ноябрю. И, значит, российские легкоатлеты не получат права выступать под своим флагом на зимнем чемпионате Европы в Белграде и летнем чемпионате мира в Лондоне, даже если выкопают канал с чистыми допинг-пробами в штаб-квартиру ИААФ.

Впрочем, не исключено, что комиссия Руне Андерсена как-нибудь приподзакрыла бы глаза на отсутствие в России аккредитованного в ВАДА антидопингового агентства (в конце концов, чем тогда занимались британцы, взявшиеся проверять наших спортсменов), если бы не ряд досадных инцидентов. Так, норвежцу и его коллегам не понравились публичные комментарии бывшего министра спорта России Виталия Мутко, ныне вице-премьера РФ, который заявил, что «ИААФ не горит желанием восстановить членство России», а также слова двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, раскритиковавшей нового информатора Андрея Дмитриева. Как-то не вписалось это в создание обстановки нетерпимости к допингу в стране.

И, конечно же, Андерсен и компания не могли пройти мимо информации от этого самого информатора – в частности, сведений о том, что отстраненный от тренерской деятельности Владимир Казарин продолжает работать как минимум с двумя элитными российскими легкоатлетами. Объяснение ВФЛА о том, что она не вправе запретить Казарину заниматься частной практикой, рабочую группу ИААФ явно не устроило. Добавило керосина в огонь и снятие пяти легкоатлетов с соревнований в Оренбурге – как сообщалось, после информации о том, что в город приезжают антидопинговые инспекторы. Неважно, что внутреннее расследование ВФЛА выявило исключительно бытовые причины произошедшего – один загрипповал, второй забыл форму и т.п. – осадочек в виде упоминания в докладе Руне Андерсена остался.

В докладе, что интересно, хорошего больше, чем плохого. Там и слова о том, что президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин «работает без устали и продолжает впечатлять рабочую группу усилиями по реформированию ВФЛА», и позитивная оценка переговоров с представителем Следственного комитета РФ о ходе расследования деятельности экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и его возможных связей с государственными структурами, и удовлетворение от встречи с новым министром спорта Павлом Колобковым, и собственно, само появление нового информатора – Дмитриева.

Но все это не имеет никакого значения. Потому что сейчас, если проводить аналогию со сказкой, снятие проклятья с российских легкоатлетов – на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук – в ВАДА. И до ноября нам до этого сундука не добраться.

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