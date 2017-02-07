Как фишка ляжет. Факты о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций

Гонсало Хара и Эдисон Кавани Источник: Global Look Press

Сборная Камеруна обыграла Египет (2:1) в финале Кубка Африки и стала последним участником Кубка конфедераций в России. Турнир пройдет этим летом, а значит, готовиться к приезду гостей нужно уже сейчас. Главные «фишки» команд, которые приедут в Россию летом – в материале «Советского спорта».

Австралия – победитель Кубка Азии-2015

Фишка: главные обидчики современного футбола

Победа с рекордной разницей мячей в официальных международных матчах принадлежит австралийцам. Сборная этой страны 11 апреля 2001 года в отборочном турнире к ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее вынесла команду Американского Самоа со счетом 31:0. Несмотря на поражения Микронезии (0:46) и некоторых деревенских клубов Сербии (0:88) именно результат матча австралийцев является самым разгромным в истории официальных матчей.

Германия – победитель ЧМ-2014

Фишка: как главный тренер снимает стресс

Йоахим Лев

Сборная Германии сильна не только именами, но и командной игрой, а ее тренер Йоахим Лев по праву считается одним из самых успешных в современном футболе. И все тренеры по-разному переживают стресс.

Кто-то во время матчей раскачивается, как Леонид Слуцкий, кто-то жует жвачку, как сэр Алекс Фергюсон, а Йоги Лев – козявки. Просто когда твоя команда играет в финале ЧМ (и побеждает) и не такое на нервах можно сделать.

Камерун – победитель Кубка Африки-2017

Фишка: играли в баскетбольных майках

В 2002 году сборная Камеруна отличалась не только солидным составом, но и новаторскими взглядами на экипировку. На проходящий в тот год Кубок Африки камерунцы заявились в необычной форме – безрукавках, в которых по паркету носятся баскетболисты.

Африканская конфедерация по достоинству оценила стильный подход Камеруна к турниру и в качестве превентивной меры оштрафовала сборную на 6 очков в отборе на ЧМ-2006. Комично, что сборная Камеруна всерьез надеялась ехать на ЧМ-2002 в таком виде, но ФИФА строго запретила эти вольности. В итоге технический спонсор пришил на форму черные рукава.

Мексика – победитель Кубка КОНКАКАФ-2015

Фишка: после их побед раздеваются модели

Арчелия Браво

В Латинской и Центральной Америке почему-то принято давать обещания раздеться, если любимая команда выиграет в важном матче. Такие акции регулярно проводят для сборной Мексики.

Так после победы мексиканцев над США в финале Кубка КОНКАКАФ модель из Венесуэлы Арчелия Браво разделась в честь триумфа любимой команды. Сборную Венесуэлы, видимо, даже так на более успешное выступление мотивировать не получается.

Новая Зеландия – победитель Кубка наций ОФК-2015

Фишка: самый молодой в мире тренер с лицензией Pro

Энтони Хадсон

Тренерская карьера главного тренера сборной Новой Зеландии Энтони Хадсона чем-то похожа на истории Жозе Моуринью и Андре Виллаш-Боаша. Практически нигде британец не играл, а тренировать начал смолоду.

В 27 лет Энтони был назначен главным тренером американской команды «Реал Мэриленд», а до этого какое-то время был играющим ассистентом в «Уилмингтон Хаммерхэдс». В итоге Хадсон стал самым молодым тренером в Штатах и самым молодым обладателем тренерской лицензии Pro на планете. Затем были славные победы с местным «Реалом», стажировки в настоящем «Тоттенхэме», работа в сборной Бахрейна и, наконец, – победа на Кубке ОФК и как результат поездка в Россию на Кубок конфедераций.

Португалия – победитель Евро-2016

Фишка: победили на Евро благодаря тренеру по личностному росту и развитию

Не удивляйтесь, это так. Да, Фернандо Сантуш поставил четкую, местами академичную игру, да, Криштиану Роналду снова за уши вытащил команду в финал, но главное слово в матче сказал нападающий Эдер.

Этот парень упорно работал с тренером по личностному росту и развитию Сюзанной Торрес. Женщина в преддверии Евро помогала игроку поверить в себя и, наконец, оставить мысли, что он никогда не забивал за сборную. Эдер послушался и забил. В финале сборной Франции. И посвятил гол Сюзанне.

Чили – победитель Кубка Америки-2015 и 2016

Фишка: специалисты по мягким местам

Кубок Америки-2015. Чили играет с Уругваем. На 63-й минуте при счете 0:0 защитник чилийцев Гонсало Хара подходит к форварду соперника Эдинсону Кавани. Легкий движением руки Хара выводит из себя Кавани, ткнув того в мягкое место. Нападающий отмахивается, получает вторую желтую карточку и уходит досматривать матч в раздевалку. Хару судья ни в чем не заподозрил, но после матча (1:0) Гонсало все-таки дисквалифицировали до конца турнира.

И это не первый случай. В 2013-м Хара хватал за причинное место Луиса Суареса – и тоже получил. Участникам Кубка конфедераций надо быть с ним осторожнее.

P.S. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.