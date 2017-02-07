Биатлон-унисекс. Почему Первый канал опять не покажет сборную России по хоккею?

Рассказываем, как болельщики увидят шведский этап Евротура по хоккею, где сыграют наши хоккеисты.

РАЗГОВОР ТРЕТЬЯКА С ЭРНСТОМ

Вы же помните, что в декабре 2016 года все обсуждали даже не сам хоккей – российский этап Евротура, а то, что Первый канал отказался показывать турнир своего имени. Просто взял и отправил сборную России на «Матч ТВ», где она получила ниже рейтинг, а пятничный матч вообще был урезан до третьего периода.

Это вызвало колоссальные дискуссии. Руководители ФХР даже не исключали, что они откажутся от сотрудничества с Первым каналом. Ведь это была настоящая подножка, сделанная в те дни, когда мы отмечали 70-летие отечественного хоккея. А еще под эфир главного канала страны были завязаны спонсоры.

Как разрешится конфликт?

На днях президент ФХР Владислав Третьяк сделал заявление, что у него состоялась встреча с Константином Эрнстом. Они хорошо поговорили, обменялись мнениями. «Мы будем и дальше дружить с Первым каналом, - сказал Третьяк. – А еще нашим спонсорам хочется, чтобы их показывали на Первом канале. Мы выяснили отношения, проблем у нас не будет, тот случай забыт. И название турнира мы менять не собираемся».

…Правда, я через свои источники узнал, что исполнители на самом Первом канале не в курсе, что «топор войны» уже закопан. Никаких указаний по декабрю 2017 года не поступало. А о чем Третьяк в частной беседе говорил с Эрнстом, как понимаете, могут знать только они двое.

БИАТЛОН-УНИСЕКС

Первый канал и раньше не показывал шведский этап Евротура. Не будет делать этого и сейчас. Как мне объяснили, это узкопрофильное эфирное событие. Когда не было «Матч ТВ», то можно было говорить: вот, в стране не транслируют спорт, с этим надо что-то делать.

Но теперь «Матч ТВ» есть, и сборная России по хоккею будет показана там. В полном объеме, как обычно – со студиями, трансляциями в прямом эфире, в Санкт-Петербург едет бригада в составе Дмитрия Федорова, Алексея Бадюкова, Дарьи Мироновой.

Зато Первый канал с удовольствием взял себе чемпионат мира по биатлону, который покажет в полном объеме и напрямую. Этому виду спорта – зеленый свет!

В чем феномен биатлона? Ведь там сборная России проигрывает всем подряд. Да еще эти допинговые скандалы, которые по идее должны отталкивать телезрителей. Но рейтинг у биатлона сумасшедший!

Весь январь в топ-10 лучших передач «Матч ТВ» - один биатлон. Вот взять последнюю декаду. «Матч звезд» КХЛ: рейтинг – 0,7%, доля – 2,8%. Это лучшее, что было в тот период в хоккее! Биатлон – Кубок мира, эстафета: рейтинг – 2,7%, доля – 8,7%.

Кроме того, биатлон не так затянут, как хоккей, который может идти два с половиной часа. А еще это вид спорта «унисекс». Вот фигурное катание смотрят в основном женщины, футбол и хоккей – мужчины. А биатлон смотрят все. Первому каналу важно привлечь к телеэкранам больше домохозяек, поэтому делается ставка на стреляющих лыжников.

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УНИВЕРСИАДУ СМОТРЯТ!

Что еще влияет на популярность биатлона? Элемент непредсказуемости. Промахнулся пару раз – и ты не в призах. Красивая картинка, хороший показ. А еще Дмитрий Губерниев – важно, когда вид спорта ассоциируется с конкретным человеком. Не так много спортсменов, и получается сериал вроде «Дома-2», где все друг друга знают.

Чемпионат мира-2016 по биатлону имел такой показатель: рейтинг – 3,5%, доля – 11,4%. Кубок Первого канала-2015 по хоккею в принципе находился где-то рядом: рейтинг – 3,0%, доля – 9,2%. Но это все-таки домашний этап Евротура, со Шведскими играми сравнивать не стоит.

И что интересно. Показ Универсиады на «Матч ТВ» дает какие-то невероятные цифры. Например, играют в субботу в хоккей сборная России с Японией, счет 2:2. Студенты. Кому это может быть интересно?

Но болельщики смотрят! Цифры близки к биатлонным. То есть люди не вдаются в детали. Им интересно «наши против не наших». Без разницы, какой турнир. Главное, чтобы игроки выходили в форме сборной России.

Да, на Шведских Играх тоже будет выступать сборная России. Но Первый канал выбирает биатлон – по выше названным причинам. И понять их можно. Не враги же они себе?

А для хоккея это сигнал. Поднять рейтинг любимой игре можно. Но для этого нужно устроить мозговой штурм, подумав, что нужно изменить.

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КАК ПОКАЖУТ ШВЕДСКИЕ ИГРЫ НА «МАТЧ ТВ»*

Четверг, 9 февраля

17.25 Россия – Финляндия

Прямая трансляция: Федоров, Бадюков, Миронова.

21.10 Швеция – Чехия

Прямая трансляция: Власов.

Суббота, 11 февраля

17.25 Россия – Швеция

Прямая трансляция: Казанский, Хаванов.

20.50 Финляндия – Чехия

Прямая трансляция: Неценко.

Воскресенье, 12 февраля

13.55 Россия – Чехия

Прямая трансляция: Розанов, Гимаев.

17.25 Швеция – Финляндия

Прямая трансляция: Мельников.

* В график могут быть внесены изменения

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЕВРОТУРА

(после двух этапов)

И В П Ш О

1. Россия 6 5 1 21-10 15

2. Чехия 6 3 3 18-19 9

3. Финляндия 6 2 4 17-21 6

4. Швеция 6 2 4 14-20 6