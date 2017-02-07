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Массимо Каррера: «Спартаку» предстоят 13 финалов

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: ФК «Спартак»

Корреспондент «Советского спорта» встретился в Испании с главным тренером «Спартака» и расспросил его о подготовке к сезону, личной эмоциональности и тех случаях, когда 0:4 лучше, чем 4:0.

«ИЩУ ЗАЩИТНИКА-УНИВЕРСАЛА»

- Это ведь для вас первое межсезонье такой продолжительности?
- Почему? В Италии тоже бывают длинные сборы. Только летом. Зато там короткий отпуск зимой.

- Что вас радует и что огорчает в подготовке «Спартака» на данный момент?
- Радует, что хорошо работаем, и погода этому способствует. Команда очень старается. А огорчает... Да нет такого пока!

- Ваша первая фраза, сказанная команде после отпуска?
- Ха. Не помню. Но одной из фраз точно была такая: нас ждут 13 финалов, финиш все ближе. И чтобы все сложилось, как мы хотим, нужно хорошо поработать. Следует забыть все, чего мы добились раньше. Да, «Спартак» идет на первом месте, но теперь все аннулируется. И будет бессмысленно лидировать к марту, но не выиграть чемпионат в мае.

Источник: ФК «Спартак»

- В интервью L'Equipe вы сказали, что тактика в футболе решает все, но в России ей уделяется не первостепенное значение. Удалось ли заложить «Спартаку» больший объем тактических знаний, и насколько она приняла этот объем?
- Не сказал бы, что в России вообще не уделяют внимание тактике. Просто к ней другой подход. Для меня тактика — это такая организация командной игры, когда каждый игрок знает свое место на поле и свой маневр на этой позиции. Конечно, я даю команде серьезный объем тактических знаний. Тот, который, надеюсь, будет достаточным для решения наших задач.

- «Зенит» провел уже 11 контрольных матчей. «Спартак» запланировал четыре, потом их число увеличилось до шести. Считаете, этого достаточно для межсезонья?
- Матчам обязан предшествовать большой объем тренировочной работы. Если не заложена база, нельзя получить представление об игре по контрольным встречам. Шести, на мой взгляд, будет вполне достаточно.

- Появятся ли в «Спартаке» новички кроме уже пришедших?
- По состоянию на сегодняшний день - нет.

- На флангах обороны у «Спартака» нет двух конкурирующих игроков на одно место. Вас это не беспокоит?
- На любой позиции может играть кто-то другой. И дело здесь не в конкуренции, а в качестве игры. Конечно, я держу в голове какие-то варианты. Хочется, скажем, найти защитника-универсала, способного играть и справа, и слева. И я ищу. Не могу обещать вам, что поиски увенчаются успехом до закрытия трансферного окна, но они, во всяком случае, не прекратятся.

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«ЗЕ ЛУИШ И АДРИАНО МОГУТ ИГРАТЬ ОДНОВРЕМЕННО»

Луис Адриано
Луис АдрианоИсточник: ФК «Спартак»

- Как вам Луис Адриано на тренировках и в первых его спартаковских матчах?
- Я доволен бразильцем. Он хорошо тренируется, вливается в коллектив. Разумеется, Луису требуется время, ведь он давно не играл. То же могу сказать о Самедове и Джикии - они должны понять и вжиться в наш механизм. Время для их адаптации есть, тут я спокоен.

- Существует вариант, при котором Зе Луиш и Луис Адриано будут выходить на поле одновременно?
- Безусловно. Они разноплановые футболисты и смогут играть вместе.

- В одном из контрольных матчей вы попробовали Самедова на левом фланге, потом он сместился направо. Готовы назвать эксперимент удачным?
- Обязан ставить такие опыты, чтобы понимать, какими возможностями располагаю для перестройки командной игры. Считаю, Самедов может играть и слева, главное, чтобы он сам убедился в этом. Александр - не первый правша, которого ставят на левый фланг. Более того, его потенциал может быть использован и в центре полузащиты.

- Все отметили возросшую боевитость «Спартака» в первой части сезона. Как вы этого добились? Личным примером, характером, какими-то специальными методиками?
- Стараюсь привить команде свои взгляды на футбол. Мотивировать, каждый раз объяснять, насколько важна отдельная тренировка или конкретная игра.

- Но вы ведь не говорите им: «Идите и будьте боевитыми». Они должны чувствовать что-то, исходящее от вас.
- Спортивная злость - это желание бегать больше, чем другие, и играть лучше, чем другие. Только так. Если удалось донести эту мысль до команды - будет результат.

- С приходом Селихова в «Спартаке» стало три сильных голкипера. Не многовато для сезонных задач?
- У всех команд три вратаря. И «Спартаку» повезло, что его вратари - сильные. Конечно, оставлю в команде их всех!

«ФОНТАН ЭМОЦИЙ»

- Вы эмоциональный тренер. Могли бы толкнуть помощника, как Антонио Конте в матче «Челси» - «Арсенал»?
- Если честно, не зарекаюсь. В горячке матча все возможно. И это не будет знаком неуважения к человеку и коллеге. Футбол - страсть, огонь, фонтан эмоций, которые тренер испытывает во время игры! Представьте, как сконцентрированы на поле игроки. На 100 процентов! Все остальные в команде обязаны достигать той же концентрации. На скамейке запасных - тем более. В каждом эпизоде, в каждом моменте! Такие поступки, какой совершил Конте, идут на пользу, совершаются во благо команды, а вовсе не из желания выместить на ком-то злобу.

- В финальном матче Евро-2016 замененный Криштиану Роналду затмил собою тренера Фернандо Сантуша, пытаясь рулить со скамейки сборной Португалии. Потерпели бы такого рядом с собой?
- К счастью, никогда не оказывался в таких ситуациях.

- Кто самый эмоциональный игрок в «Спартаке»?
- Мне кажется, у нас вся команда на одной волне. Все понимают, как нужно вести себя для победы. Без страсти и сердца не достигнешь поставленной цели, - в «Спартаке» это знают.

- В конце прошлого сезона вы проиграли «Крыльям Советов» 0:4. Уяснили для себя причины разгрома? И есть ли одна - главная?
- Матчи никогда не выигрываются до игры - только на поле. Если не достиг нужной концентрации, проиграть проще простого. Футбол вообще богат на жизненные уроки. И если обращать их себе на пользу, можно стать сильнее. В этом смысле проигрыш 0:4 приносит порой больший положительный эффект, чем победа с тем же счетом.

Потому что при таком поражении у вас нет алиби, вам не на что и не на кого возложить вину, - только на себя. При счете 0:1 вам мерещатся какие-нибудь судейские ошибки, незамеченные офсайды и еще масса случайностей. При 0:4 такое исключено - вы не найдете в комнате пятый угол. Остается одно: замкнуться и искать причины в себе.

- Поражение от «Крыльев» было футбольным или ментальным?
- Второе. Мы неправильно подошли к той игре. И я говорю не только об игроках - обо всей команде.

- В Испании вы посетили контрольный матч «Краснодара». Что увидели?
- «Краснодар» играл неподалеку, поэтому мы с помощниками решили посмотреть. Но можно было и не ездить - увидеть в интернете. Кое-какую информацию получил. Надеюсь, она пригодится.

«ЗВАЛИ ИВАНОВИЧА. ОН ВЫБРАЛ «ЗЕНИТ»

- «Спартак» в это межсезонье довольно закрыт. Это ваше первое интервью за два сбора, вы крайне редко пускаете прессу на тренировки. Не хотите, чтобы команда отвлекалась, или опасаетесь, что журналисты выдадут ваши секреты?
- Мне не хочется полноценного описания нашей тренировочной работы для широкой публики. Так будет и впредь, особенно если речь идет о занятиях, где я закладываю тактику. Потом вы детально распишете все в своих газетах, я же знаю. А мне милее дело, чем слова.

- Вы льстите нашему пониманию тактики. Кстати, о ней. Конте использует в «Челси» схему 3-4-3, и она приносит ему успех. Не планируете попробовать такую расстановку в «Спартаке»?
- А надо? Мы, мягко говоря, не последние в турнирной таблице, так что не вижу повода что-то менять.

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- Иванович из «Челси» перешел в «Зенит». Почему не в «Спартак»? Учитывая ваши связи с Конте, было бы логично.
- Мы пытались пригласить его. Несмотря на возраст, это качественный защитник, способный играть в центре и на фланге. Но Иванович предпочел «Зенит».

- Как самочувствие Боккетти и Зе Луиша, восстановившихся после травмы?

Массимо Каррера и Сальваторе Боккетти
Массимо Каррера и Сальваторе БоккеттиИсточник: ФК «Спартак»


- Оба хорошо себя чувствуют и начинают работать в общей группе.

- Можно ли будет говорить после межсезонья, что этот «Спартак» построен уже вами, а не предшественниками?
- Я постарался придать «Спартаку» некую игровую конфигурацию, привить команде свои футбольные идеи. Но игроков, с которыми работаю, набирал все же не я. Поэтому скажу, что начал реализовывать свои взгляды в «Спартаке» с нуля.

- Расскажите о вашем помощнике Романе Пилипчуке. Кто он? За что его цените?
- Роман хорошо понимает футбол и помогает мне изучать соперников. Мы вместе смотрим матчи, и порой я фокусируюсь на одних аспектах, он - на других. Рад, что Роман с нами.

- Сколько часов составляет ваш рабочий день на сборах?
- Больше, чем у футболистов. Они отдыхают после тренировок, а мне еще работать, придумывать, как строить команду.

- Попов и Таски имели предложения из других клубов. Почему вы их не опустили?
- Они сами решили остаться. Оба - важные фигуры для «Спартака», но если бы попросили отпустить, как это сделал Ромуло, я бы отпустил.

- Боккетти в случае чемпионства обещал пойти пешком в Италию, Таски в Германию. На что готовы вы?
- О'кей, мы все пойдем куда-нибудь пешком, - смеется Массимо.

- За полгода вы лучше узнали Россию. Три слова или понятия, с которыми ассоциируется у вас наша страна?
- Отвечу как человек, работающий в «Спартаке». Первое - болельщики, горячие ребята, наш 12-й игрок. «Спартак» не может жить без них. Второе - великолепная Москва, не считая пробок. Третье - сердечность русских. Вы - приятные люди.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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