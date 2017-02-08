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Старикам тут не место: Агуэро может уйти из «Манчестер Сити»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Серхио Агуэро
Серхио АгуэроИсточник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает, из-за чего клуб может расстаться со звездным нападающим.

ЛЕГЕНДА

Серхио Агуэро забил самый важный гол в новейшей истории «Манчестер Сити». Даже спустя несколько лет после того матча с «КПР» в мае 2012-го, принесшего «Сити» долгожданный чемпионский титул, фасад стадиона «Этихад» был украшен большими фотографиями с той игры. Вот Сабалета забивает первый гол и выводит «горожан» вперед, вот уныние и печаль болельщиков после ответных мячей Сиссе и Макки, а вот Агуэро, сдирающий с себя майку после золотого гола и тут же цифры – 93:20.

На «Этихаде» есть даже небольшая комнатка рядом с раздевалками, где выставлена копия кубка, вручаемого за победу в премьер-лиге, и висит телевизор, на котором по кругу крутят фрагменты всего двух матчей – той самой победы в дерби над «МЮ» в октябре 2011-го (6:1), и «золотого» матча с «КПР». И все это сопровождается истошными воплями комментаторов – звук там всегда включен. В общем, всегда можно зайти и зарядиться духоподъемными эмоциями.

Так что Агуэро – легенда «Сити» хотя бы из-за этого гола. Вот только аргентинец наколотил гораздо больше. На его счету уже 154 мяча за «горожан», и он – третий бомбардир в истории клуба. Впереди только Томми Джонсон (166) и Эрик Брук (178). Кажется, что недалек тот день, когда Агуэро станет лучшим, вот только наступит ли он?

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ЗАПАСНОЙ

В двух последних турах премьер-лиги аргентинец оставался в запасе, выходя только на замену. Против «Вест Хэма» он отыграл 17 минут, против «Суонси» - и вовсе семь. Причем во встрече с лондонцами главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола выпустил Агуэро на левый фланг атаки, тогда как в центре остался играть Габриэ Жезус. Собственно, из-за 19-летнего бразильца он и потерял место в стартовом составе. Январские неудачи (например, поражение от «Эвертона» со счетом 0:4) заставили Гвардиолу пойти на изменения и попробовать что-то новое. Тем более что Жезуса, контракт с которым был подписан в августе, ждали давно. А тот своим шансом воспользовался – три гола за два матча в основе.

А начинался сезон для Агуэро просто прекрасно – три гола в первых двух турах чемпионата, два хет-трика в Лиге чемпионов. В общей сложности – 11 мячей в премьер-лиге, 18 – во всех турнирах. Отличная статистика.

Но вот ведь какая деталь: все свои голы в чемпионате аргентинец забил командам из нижней части таблицы. Ну, хорошо, есть дубль в ворота «Вест Бромвича», который сейчас на 8-м месте, но в тот момент «дрозды» были 13-ми. В матчах против топ-соперников Агуэро терялся, чего раньше с ним никогда не было.

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НОМЕР ДВА

За пять с половиной лет в Манчестере аргентинец впервые оказался в ситуации, когда прямо сейчас он – не лучший форвард команды. Сильные конкуренты – те же Джеко или Негредо – у него были и раньше, но сомнений в том, что именно он №1, не было никогда. И, естественно, что сейчас Агуэро растерян – он никогда раньше не был запасным.

«Нет, я не хочу никуда уходить. Я хочу помочь команде в оставшейся части сезона. А уже после этого мы посмотрим, что решит руководство. Мой контракт с «Сити» действует еще три года, и я счастлив тут, но не мне решать, нужен ли я здесь буду летом или нет. Иногда такое случается. Мне остается только ждать своего шанса», - сказал Агуэро The Guardian после матча с «Суонси».

Боссы «Сити» отреагировали незамедлительно, заявив, что никуда они аргентинца отпускать не собираются.

Гвардиола тоже постарался погасить страсти и не дать никакой почвы для кривотолков: «Все нормально, не волнуйтесь за Серхио. Конечно, он хочет играть, и ему тяжело оставаться в запасе. Я все понимаю. Серхио по-прежнему является важнейшей частью нашей команды. Впереди еще много матчей, он обязательно будет играть».

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ЧУВСТВО

Казалось бы, ничего страшного, рабочий момент – бывает, что и звезды иногда остаются в запасе. Тем более легендами просто так не разбрасываются.

Но для Гвардиолы незаменимых и неприкосновенных нет. Даже среди тех игроков, кто, казалось бы, является неотъемлемой частью клуба. И Златан Ибрагимович тут не в счет – этот случай к нашей истории не имеет никакого отношения. Но именно Гвардиола был тем тренером, который продал из «Барселоны» Самюэля Это’О – лучшего, по мнению многих, центрфорварда каталонцев за последние лет 20. И именно при Гвардиоле покинул «Баварию» Бастиан Швайнштайгер – воспитанник клуба, свой плоть от плоти.

С Это’О история вообще иррациональная. В сезоне-2008/09 он забил в примере 30 голов, став вторым бомбардиром чемпионата. Добавил к этому победный мяч в финале Лиги чемпионов против «МЮ». И летом оказался в «Интере».

«Самюэль был в полном порядке весь год, как на поле, так и за его пределами. Это было просто чувство», - объяснял потом свое решение Гвардиола.

И, если уж на то пошло, чутье его не подвело – без Это’О он построил, пожалуй, лучшую команду в современной истории футбола. Поэтому не будет ничего удивительного, если летом окажется, что Агуэро Гвардиоле не нужен. И это опять будет решение, основанное на чувстве.

Арбуз оказался вкуснее. Как Габриэл Жезус отправил Агуэро в запас

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