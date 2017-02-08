Сергей Семак: Стать главным в «Зените» мог только в случае форс-мажора

Если попытаться коротко охарактеризовать игру «Уфы» при новом главном тренере Сергее Семаке – это команда, трепетно дорожащая мячом. С Семаком на кипрском сборе команды поговорил корреспондент «Советского спорта».

Самый популярный подсказ от бровки: «Контроль!». Есть старая добрая футбольная поговорка: пока мяч у нас – нам не забьют. А когда Сергей Богданович еще сам был игроком, у него имелась любимая присказка: «Надо крупно выиграть – хотя бы 1:0». В контрольном матче с «Уралом» так и получилось.

«Уфа» привыкает к новому тренеру. Он – к «Уфе». И соглашается, что предложение возглавить команду РФПЛ было неожиданным?

- С моим недолгим тренерским стажем на работу в клубе премьер-лиге рассчитывать особо не приходилось. Потому принял я его быстро, - подтверждает Семак.

- Не боязно было покидать такую фирму, как «Зенит»?

- Во-первых, у нас была предварительная договоренность, что если поступит предложение, достойное внимания, смогу его рассмотреть. И, во-вторых, нынешняя позиция зенитовского руководства не позволяет рассчитывать на то, что команду в ближайшее время может возглавить, стажем так, не очень опытный россиянин.

- Мы разговаривали с вами сразу после завершения игроцкой карьеры – и вы говорили, что самому интересно попробовать, понравится ли тренировать. Получается – зацепило?

- Полностью. И работать понравилось, и учиться. Последние экзамены сдал в июне – тогда и состоялся разговор с руководством «Зенита».

- О том, что шансов стать главным в клубе у вас – ноль?

- Только в случае какого-нибудь форс-мажора – как было между отставкой Спаллетти и приходом Виллаш-Боаша. Но с тех пор мои амбиции, получается, выросли.

- Это похвально. И какая задача у «Уфы» при таком самолюбивом тренере?

- Она пока не конкретизировала сь – сформулируем уже перед возобновлением чемпионата. Считаю, что она должна быть высокой и одновременно реальной.

- Наверное, с вашим приходом болельщики «Уфы» вправе ждать прихода некоторых футболистов «Зенита», не всегда попадающих в состав у Луческу?

- Конечно, когда «Зенит» играет свои контрольные матчи, и на замене сидит 16 человек – это впечатляет. Будь я сам футболистом и попади на лавку в топ-клубе – однозначно пошел бы куда-нибудь, лишь бы играть. И про других мне хочется думать также. Но жизнь показывает, что многие смиряются с такой своей ролью.

- Стало быть, таких перспектив на сегодня нет?

- Вот именно сегодня – нет. Ни по одному зенитовскому игроку переговоры не ведутся. Но это не значит, что такая тема не может возникнуть завтра. Во всяком случае, договоренностей не уводить ребят из «Зенита» у меня при уходе оттуда не было.

- Второй сбор заканчиваете победой. Это просто легкий позитив или нечто большее?

- Как ни приятно выигрывать, результатам этих матчей особого значения не придаю. К тому же судьи тут какие-то странноватые – видели же, как наш чистейший второй гол в матче с «Уралом» отменили? Ну да Бог с ними – работой своих ребят в общем и целом доволен. Есть, правда, травмированные, но на третьем сборе все должны уже подтянуться.

- Это где будет?

- В Испании. Кипр – место, конечно, приятное, но обстановку нужно почаще менять.

- Уже говорите, как тренер со стажем.

- Скорее – как прошедший очень много сборов футболист.