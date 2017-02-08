Борис Майоров: Знарок за уши в сборную никого не тянет. А вот шанс дает многим

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался об экспериментальном составе сборной России, вызванном для участия в Шведских играх.

Приглашая игроков в сборную на февральский этап Евротура, главный тренер нашей команды Олег Знарок остался верен себе. На этот раз в сборной России оказалось аж восемь новичков!

- Прав ли Знарок, продолжая тестировать в национальной команде все новых и новых игроков. Ведь до чемпионата мира осталось всего три месяца.

- Олег Знарок на каждом этапе Евротура пытается проверить в деле как можно больше кандидатов в национальную команду, - подчеркивает Борис Майоров. - Но я бы обратил внимание не только на новичков. Но и на тех игроков, которые хорошо проявили себя на Кубке Карьяла и сейчас вновь оказались в составе. Напрашивается вывод, что кто-то из них тренеру уже приглянулся. И имеет неплохие шансы пробиться в состав нашей сборной и на чемпионате мира.

- Вас не смущает, что в сборной отсутствуют многие лидеры КХЛ?

- Стратегия Знарка в подготовке сборной к первенству мира мне понятна. Ну какой смысл второй раз подряд проверять Ковальчука с Дацюком? Или других наших известных хоккеистов, которые без всяких проверок уже являются твердыми игроками российской команды. Тем более, что связки Ковальчук – Дацюк – Плотников или Гусев – Шипачев – Дадонов наигрываются под руководством того же Знарка в СКА. И все понимают, что это готовые звенья в сборную. Тоже самое можно сказать и о некоторых защитниках.

С другой стороны, наставники сборной России дают почувствовать многим игрокам из других клубов КХЛ: «Ребята, мы вас видим. И двери в сборную перед вами открыты. Приходите и доказывайте, что можете, что достойны за нее играть». Не знаю, как сейчас. А в наше время звание «игрок сборной» было ценнейшим в нашей спортивной карьере. Мы, когда туда попадали, из кожи вон лезли, чтоб себя проявить.

- С другой стороны в сборной России на всех этапах Евротура есть и устойчива константа – вратари Игорь Шестеркин и Илья Сорокин. Они так хороши, что проверять других просто нет смысла?

- Но ведь это действительно так. Вообще вратари – это сейчас та позиция в сборной России, с которой у нас нет ну вообще никаких проблем. И понятно, что не только Шестеркин и Сорокин могут выступать за сборную. Есть ведь и в других клубах очень крепкие голкиперы, которые в другие годы наверняка получили бы вызов в национальную команду. Ну разве плох, к примеру, многоопытный Александр Еременко из «Динамо»?

Но преимущество Шестеркина и Сорокина в том, что они очень молоды. И потому это голкиперы с отличной долголетней перспективой в сборной. В так возрасте каждый международный матч – огромная польза для них. И выступление на каждом этапе Евротура – не в тягость.

То, что они в раннем возрасте получили солидную международную практику – очень здорово. Но еще больше радует, что это произошло не искусственно. Что тренер их за уши в сборную не тянул, раздавая авансы, как это порой бывает. Сорокин, а вслед за ним и Шестеркин в своих клубах сперва доказали, что они уже готовы защищать ворота сборной, что они могут играть на высоком уровне.

Ведь они вышли на первые роли сперва в наших армейских топ-командах, выдержав жесточайшую конкуренцию с легионерами. Я напомню, что и Микко Коскинен из СКА, и Виктор Фаст из ЦСКА – отличные вратари, которые также выступают за сборные Финляндии и Швеции.

Напомним, что свой первый матч в рамках третьего этапа Евротура сборная России проведет 9 февраля в Санкт-Петербурге . Соперником наших в этом поединке станет команда Финляндии.

Матч Россия - Финляндия Место и дата 09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция











