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Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игрок "Спартака"
Игрок "Спартака"Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

540 сухих минут

На зимних сборах ЦСКА не пропустил ни одного мяча. Сухая серия насчитывает уже 540 минут. Ноль из которых сыграл Акинфеев. Понятно, что это всего лишь контрольные матчи, где соперники невысокого, а иногда сомнительного класса. Но должна же была новая модель ЦСКА – 3–5–2 – хотя бы раз дать сбой? Ни разу. Хотя чему тут удивляться? Если гончаренковская «Уфа» в первой части сезона показала отменную игру в защите, но можно представить, какой будет армейская оборона.

Правда, сбои начались в атаке. В трех последних спаррингах – только один гол. Он на счету Гордюшенко. Вчера молодежный состав ЦСКА обыграл австрийский ЛАСК (1:0).


Виктор Гончаренко остался доволен.

– Меня радует, что наша молодежь проявила себя в интенсивной, плотной игре. То, что не пропустили – следствие того, что мы хорошо работаем в обороне. Моменты были, но в целом для наших молодых футболистов это был хороший матч. Я доволен каждым игроком на этом сборе. Есть шероховатости, это нормально, но модель игры должна развиваться, и мы над этим работаем: открывание, расположение, отбор после потери мяча, и так далее.


Фото: официальный сайт ЦСКА

Второй сбор ЦСКА завершен.

Мамаев и Жоаозиньо

«Краснодар» выходит на финишную прямую подготовительного процесса. Вчера, как и положено, была тренировка, в которой приняли участие Жоаозиньо и Мамаев. Обоих тренерский штаб бережет. Они здоровы (ну, почти здоровы – тут очень легко запутаться в диагнозах), но в бой пока не вступают. И правильно: у «Краснодара» богатый печальный опыт рецидивов травм. Лучше поберечь. Пусть к «Фенербахче» парни форму не наберут, зато потом будут в строю.


Сегодня команда Игоря Шалимова встретится с казахстанским клубом «Атырау». А послезавтра проведет заключительный спарринг, но не с «Рубином», как было запланировано, а с местным клубом «Марбелья». Казанцы почему-то отказались от встречи. Видимо, берегут силы для «Спартака». Этот, возможно, самый интересный контрольный матч всей зимы, состоится в понедельник.

Последняя тренировка

Во вторник «Зенит» провел последнюю тренировку на втором сборе. Как и на первом, лучшим бомбардиром стал Кокорин. Команда вернулась в Санкт-Петербург, игроки получили два выходных. Расслабляться, впрочем, некогда. 10 февраля питерцы отправятся в Бельгию, где будут завершать подготовку к первому матчу с «Андерлехтом».


А пока посмотрите одно из первых интервью Эрнани. Толковый парень.


Минус Макеев

Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет. Тем не менее почти каждый день появляется информация об интересе «Спартака» к тому или иному правому защитнику. Это вполне могут быть лишь слухи. Но почему все они – о конкретной позиции? Это странно. А вчера даже появилась новость о том, что Тигиев договорился с красно-белыми и скоро о трансфере объявят официально.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Еще одна новость – Макеев отправлен в «Спартак-2». Его отзаявили из первой команды, чтобы заявить во вторую. Тоже сигнал. Какие-то трансферные телодвижения происходят. Дым есть, ждем огня. А пока продолжаем следить за подготовкой красно-белых. До ближайшего матча осталось всего ничего – в пятницу «Спартак» сыграет хорватским «Осиеком». Но самое крутое – встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Вот уж действительно всем новостям новость!


Ближайшие матчи
08.02. «Краснодар» – «Хаугесунд», Норвегия
08.02. «Урал» – «Чукарички», Сербия
08.02. «Анжи» – «Дукла», Чехия
09.02. «Арсенал» – «Милсами», Молдавия
09.02. «Краснодар» – «Марбелья», Испания
09.02. «Терек» – «Вардар», Македония
10.02. «Амкар» – сборная Узбекистана
10.02. «Спартак» – «Осиек», Хорватия
11.02. «Урал» – «Партизан», Сербия

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Михаил Борзыкин
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