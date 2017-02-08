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18 февраля в Москве состоится турнир по кикбоксингу W5: Пашпорин - Петросян

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18 февраля на арене ДС «Динамо» в Крылатском состоится одно из самых ожидаемых событий для любителей единоборств - действующий чемпион мира по версии W5 российский профессиональный боец по тайскому боксу и кикбоксингу Артем Пашпорин выйдет на ринг против легенды профессионального кикбоксинга итальянца Джорджио Петросяна.

Артем «Шпора» Пашпорин — талантливейший представитель нижегородской школы тайского бокса. Прежде чем стать обладателем пояса чемпиона мира по версии W5, Артем проделал непростой путь в турнирной сетке организации. Результатом его блестящей подготовки стали уверенные победы над такими бойцами, как Космо «Good Boy» Алешандре, Бразилия, и Крис «The African Warrior» Нгимби, Конго, которые входят в когорту сильнейших атлетов мира.

Соперником Артема станет легендарный представитель дивизиона средневесов Джорджио «Доктор» Петросян, который ранее признавался лучшим кикбоксером мира вне зависимости от весовых категорий. Известнейший уроженец Армении, выступающий под итальянским флагом, получил своё прозвище за безупречность и точность технических действий в ринге. В карьере Петросяна есть только два проигрыша из почти девяноста проведенных боёв, в восьмидесяти трёх из которых он одержал победы (в тридцати восьми – нокаутом).

После сенсационного поражения нокаутом от Энди Ристи в конце 2013 года Петросян вернулся в профессиональный спорт спустя год, в самом начале 2015, и к настоящему времени выиграл уже семь боев подряд. В числе его недавних соперников были такие бойцы, как турок Эркан Варол, немец Энрико Кель, канадский атлет Джош Джонси, и мощный представитель Британии Джордан Ватсон, которого Джорджио победил техническим нокаутом.

Нашему российскому чемпиону Артему Пашпорину, который, безусловно, имеет серьезный опыт боев с оппонентами из мирового топ-листа, в этот раз предстоит встретиться с локомотивом, идущим на всех парах. Подготовка к поединку, должна быть крайне серьезной.

Главному бою вечера 18 февраля будет предшествовать сильнейший «андеркарт» — серия предварительных боев, в которых примут участие такие атлеты, как Владислав «Орловский бриллиант» Туйнов из «Chadins’ School» и Станислав Казанцев, представляющий московский «Клуб единоборств №1». Каждый из этих бойцов мог бы и сам по себе стать хедлайнером турнира.

Украшением турнира памяти Юрия Ступенькова станет женский поединок с участием Натальи Дьячковой по прозвищу «Карельская рысь», многократной призерки и чемпионки мира среди любителей, которая в октябре 2016 года также провела бой на ринге W5 в Москве, уверенно одолев Монику Кучинич из Словении.

W5 Grand Prix Kitek – традиционное ежегодное событие, посвященное памяти Юрия Ступенькова, который впервые в новейшей истории России инициировал и проводил международные турниры по правилам профессионального кикбоксинга. Гостями этих мероприятий становились легендарные бойцы и знаменитости со всего мира, такие как Чак Норрис, Дон «Дракон» Уилсон, Бэнни Уркидис.

W5 Grand Prix Kitek 2017 пройдёт 18 февраля во дворце спорта «Динамо» (Крылатское), билеты уже доступны на сайте ponominalu.ru. Начало боев в 19:00.



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