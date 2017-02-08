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Виталий Минаков: Наши бойцы не «прыгают» из штанов, американцам это нравится

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виталий Минаков одержал очередную победу
Виталий Минаков одержал очередную победуИсточник: Twitter.com

Непобежденный российский боец Виталий Минаков в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights Global 59 дал интервью «Советскому Спорту».

–Как проходит подготовка к бою? (23 февраля россиянин встретится c представителем США Ди Джеем Линдерманом – Прим. редакции).
– Сейчас тренируюсь в родном Брянске, – говорит Минаков. – Пару раз вылетал в Москву, чтобы поработать в спарринге. Здесь с этим есть некоторые проблемы. Все задачи, которые передо мной ставит тренерский штаб, стараюсь выполнять. До конца этой недели будет работа над физикой, а позже мы планируем потренировать удары в стойке.

– Планируете возвращаться в Belltator?
– Я и не уходил оттуда. Все дело в переговорах, которые затянулись. Мы хотели бы пересмотреть действующий контракт. Позже между нами появилось напряжение из-за слухов о моем подписании контракта с UFC. До сих пор не понимаю, откуда это берется – из США или из России. Да, есть интерес со стороны этой организации, но вероятность подписания контракта с UFC просто ничтожная. У меня действующее соглашение с Bellator.

– В каком случае вы можете перейти в UFC?
– Если мы договоримся об этом с руководством Bellator или я отработаю свой контракт, который рассчитан на четыре поединка. Только так я смогу самостоятельно распоряжаться своей карьерой. Кто-то выдумал эту историю с подписанием контракта, а это вызвало раздражение у руководства Bellator. Сейчас уже все в порядке, однако, было непросто все уладить. Наши переговоры по улучшению соглашения вернулись на прежний уровень.

– А что будет с чемпионским поясом? Он раньше принадлежал вам, но вы пока не выступаете в турнирах этой организации.
– Насколько мне известно, чемпионский пояс руководство хотело разыграть минувшей осенью или этой зимой. Если мы договоримся по улучшению контракта, то подерусь за титул. Это было бы логично, потому что я нахожусь в мировом топе, а выступаю по соглашению начинающего спортсмена. Это неправильно. К тому же, Скотт Кокер (глава Belltator – Прим. редакции) вполне адекватный человек, у нас хорошие отношения. Да, было между нами напряжение, но я уверен, что мы найдем компромисс. Есть некоторые детали, которые нужно уладить.

– То есть, вы не выступаете на турнирах Bellator из-за разногласий по контракту?
– Не совсем. У меня были проблемы со здоровьем, и я не мог проводить бои. Очень благодарен руководству за то, что довольно долго они ждали, пока я вернусь в строй. Почти год не разыгрывается пояс. Они ведь могли лишить меня титула и разыграть его между другими бойцами. Когда этот вопрос подняли, я знал, что у меня отберут титул за поединок, проведенный в Санкт-Петербурге против Питера Грэхемаа в рамках Fight Nights. Хотя, после этого боя я планировал провести защиту титула в Bellator, однако, выступление в Питере все перевернуло и меня лишили чемпионского звания. Теперь я обычный претендент.

– После этого вы встречались с Кокером?
– Да, я летал в США на переговоры. У нас состоялся разговор, и мы обсудили новый контракт. Но потом появилась эта «утка про UFC», о которой я говорил ранее. Кто-то решил, что я поехал в Америку заключать договор с конкурирующей организацией.

– Дана Уайт (глава UFC – прим. Редакции) звонил вам?
– Нет. Более того, они могут планировать все, что угодно, но я не могу подписать контракт с этой организацией. Все просто: у меня действующее соглашение с Bellator. Вы знаете, что если я встречусь с Уайтом, меня могут судить. В США в этом вопросе все очень и очень строго.

– Что вы думаете о Линдермане, с которым встретитесь 23 февраля на турнире Fight Nights в Химках.
– В принципе, много говорить не стану: единственное, на что стоит обратить внимание, это его опыт. У Ди Джея он действительно есть. Я посмотрел его последние бои, что-то для себя отметил. Очевидно, он любит завершать встречи досрочно, и выступает первым номером.

У каждого из нас есть шанс выйти победителем. Вообще, в этом виде спорта делать какие-то прогнозы очень тяжело. Здесь любая деталь может решить исход поединка. Например, тебя могут просто недооценивать, что сейчас и происходит с Линдерманом. Да, он не творит что-то запредельное, но он боец с характером. Он выходит с огромным желанием победить, а это делает его очень опасным соперником.

– Испытываете давление перед встречей с американцем?
– Еще много времени до этого, поэтому я не вижу смысла сейчас что-то «перемалывать» в своей голове. У меня хватает опыта справляться с волнением. Давно научился бороться с эмоциями. Обычно, переживать начинаешь, когда приезжаешь на место проведения боя. После битвы взглядов все становится спокойнее, а когда ты вышел в «клетку» – вообще нет никакого волнения. Все уходит на второй план. Но если вы вообще не переживаете, то это очень плохо. Здесь может случиться та же история, что и с электриком, который двадцать лет работает в своей профессии. Что его может погубить? Излишняя самоуверенность. То же самое в боях.

Ди Джей Линдерман
Ди Джей ЛиндерманИсточник: Instagram

– И еще о Bellator: накануне Мэтт Митрион (американский боец смешанного стиля – прим. Редакции), заявил, что планирует нокаутировать Федора Емельяненко 18 февраля (в этот день состоится их поединок). А какой прогноз дадите вы? 
– К этому давно пора привыкнуть, поскольку подобные высказывания – часть бизнеса под названием ММА. Но тот, кто позволяет себе подобные вещи, никому не интересен. Спортсмены типа Митриона просто пытаются «выпрыгнуть» из штанов, заявить о себе или напомнить. С другой стороны, не стоит думать, что Мэтт – плохой человек. Он просто играет по правилам того рынка, на котором находится. У наших спортсменов такого нет, и американцам это нравится. Мы немного другие, и ведем себя иначе. 

Мэтт Митрион и Федор Емельяненко
Мэтт Митрион и Федор ЕмельяненкоИсточник: Instagram

Мэтт Митрион: Федор Емельяненко – легенда, а я нокаутирую эту легенду 18 февраля

– Как оцените шансы Емельяненко на победу в этом поединке?
– Глупо говорить, что Федор уже не тот, поскольку он до сих пор является очень опасным бойцом. Не стоит обращать внимание на его возраст. Почему? Федор в свои годы до сих пор успешно проводит серию ударов, умеет вовремя «взорваться». Посмотрите на его дивизион, в этом списке практически нет бойцов, которые способны делать подобные вещи. Емельяненко всегда пытается закончить свою атаку нокаутом или переводом в партер, а это огромный плюс. Сейчас ведь тяжеловесы бьют один-два удара максимум, а тройка – вообще редкость.

– Бой с Фабио Мальданодо подтверждает ваши слова…
– В том поединке все решил один удар, который пропустил Емельяненко. Ему было очень тяжело. Все, что случилось дальше – результат этого удара. Очевидно, Федору было непросто, но он справился с ситуацией. Поэтому повторюсь: в ММА все может решить один удар. Но устройте сейчас реванш между Емельяненко и Мальдонадо, уверен, у бразильца не было бы никаких шансов вообще.

– Многие эксперты придерживаются другого мнения…
– Мы должны поддерживать наших спортсменов, а не провоцировать на конфликт. Не хочу обсуждать эту тему. Сейчас очень много делается против российского спорта. В любом случае, если Федор решил вернуться, то это очень хорошо, и неважно, что послужило причиной: спортивный интерес или желание заработать. Не думаю, что у Емельяненко за всю карьеру была возможность «срубить» огромную сумму. Сейчас – да, но ведь все хотят кушать (смеется). Вообще, заработать деньги – нормальное желание. Что в этом такого?

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