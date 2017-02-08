Овечкин оторвался от Гретцки и сделал счастливой арабскую девушку Фатиму (видео)

Александр Великий снова забивает, а также участвует в благотворительных акциях лиги.







«Вашингтон» одержал десятую победу подряд в Verizon Center, и все получилось весьма буднично. На 11-й минуте в большинстве Александр Овечкин мощным щелчком вогнал шайбу в ворота «Каролины». Бросок, с которым не может исправиться никто в лиге.

Статистики тут же бросились считать голы. В сводном списке лучших снайперов за всю историю лиги Овечкин находится на 27-м месте с 551 голами. Ближайшая цель – легенда «Бостона» Джонни Бьюсик (556). Уникальный был человек! Однажды в 35 лет он заколотил 51 гол в сезоне.





По шайбам в большинстве Овечкин (206) оторвался от Уэйна Гретцки (204) и Джо Сакика (205), теперь приближается к Кейту Ткачуку (212). А в списке снайперов этого сезона Александр Великий (26) пододвинулся к Джеффу Картеру (27) и Сидни Кросби (30), которого достать в принципе можно. Кстати, давно мы не видели хет-триков в исполнении Ови. Пора бы уже, пора!





При счете 2:0 произошел неприятный эпизод. На лицевом борту Евгений Кузнецов вел борьбу за шайбу с Броком Макгинном. Получил клюшкой по рукам, скорчился от боли и поехал на свою скамейку запасных. Многие вздрогнули: неужели там перелом?

Но обошлось. А в третьем периоде Кузнецов забил свой 12-й гол в сезоне, когда сблизился с воротами «Каролины» и нанес неотразимый кистевой бросок. Значит, с рукой все в порядке.





Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби сделал 23 сэйва, оформил свой 30-й сухарь в НХЛ. И седьмой в этом сезоне – как у Петера Будая из «Лос-Анджелеса».

«Наши вратари невероятно помогают нам на протяжении всего сезона, - говорит форвард «Кэпиталз» Маркус Юханссон. – Очень здорово, что у команды есть такая уверенность в себе. В каждом матче голкиперы дают нам шанс на победу».

После этой победы «Вашингтон» продолжает идти на первом месте в лиге, опережая «Миннесоту» на пять очков. Еще два матча, и «столичные» уйдут на недельный перерыв – такое окно в календаре им прорубил профсоюз из-за того, что сезон начался раньше в связи с Кубком мира. Но вряд ли кто сможет догнать «Кэпиталз» даже во время этой паузы, слишком хороший у них задел очков.

…И вот еще какой интересный эпизод был после матча. НХЛ в феврале проводит акцию «Хоккей для всех». И есть такая девушка Фатима Ал Али из ОАЭ. Вот она прилетела в Вашингтон, где побывала на баскетбольном матче «Визардс» с «Кливлендом». А потом пришла на хоккей, где встретилась с хозяином «Кэпиталз» Тэдом Леонсисом и своим любимым игроком Александром Овечкиным.

Так что Саша и в Объединенных Арабских Эмиратах очень популярен. Посмотрите на Фатиму – человек на седьмом небе от счастья!