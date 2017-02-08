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Тушите свет. Как Джеймс Тони одержал самую скандальную победу в карьере (видео)

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джеймс Тони - Дэйв Тайбери
Джеймс Тони - Дэйв ТайбериИсточник: Getty Images

Ровно 25 лет назад 8 февраля 1992 года в Атлантик-Сити, казалось, должна состояться рядовая защита титула Джеймса Тони против Дэйва Тайбери. Но бой завершился скандалом, который привел к расследованию о заинтересованности судей в «правильном» результате.

Дэйв Тайбери был 12-м ребенком Марио и Элен. Шесть его братьев занимались боксом. Куда пойдет Дэйв было понятно с детства. С пяти лет он посещал боксерские занятия и стоял в углах своих братьев. Дэйв долго время боксировал в любителях, но особого успеха не снискал и перешел в профи.

Влиятельных менеджеров и промоутеров у него не было, поэтому приходилось соглашаться на любой бой. Тайбери был природным средневесом, но так случилось, что уже во втором поединке ему пришлось выйти на ринг против полутяжа, а это разница почти в 10 килограмм.

У Дэнни Стоунуокера травмировался соперник. Тайбери согласился его заменить. По правилам местной ассоциации разница боксеров не должна превышать 10 фунтов. Поэтому Тайбери набрал еще 5, а его соперник сбросил 2. В разницу уложились. Поскольку Стоунуокер был старше на 18 лет, Тайбери всерьез рассчитывал на победу. Судьи дали ничью.

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Примечательным был и его бой с доктором Терри Кристи. Это ирландский боксер, который был лишен врачебной практики нейрохирурга по решению суда. Тайбери выиграл поединок, и Кристи помимо медицины завязал и с боксом.

Вину за первое поражение в карьере, которое случилось от Рона Эссетта, Тайбери взял на себя, сказав что «неудачно провел первые шесть раундов, а когда перестроился, было уже поздно». Но со вторым поражением, оно случилось от Тони Торнтона, Дэйв категорически не согласился. Торнтону засчитали победу техническим нокаутом, хотя поединок был остановлен после рассечения над левым глазом у Тайбери, которое было вызвано столкновением головами.

В таком случае бой обычно признают несостоявшимся или объявляют победителем лидера на судейских карточках на момент остановки боя. У двух судей лидировал Тайбери. У третьего была ничья. Но рефери счел, что рассечение стало следствием удара, а не столкновением головами. Протесты к рефери и к комиссии штата ни к чему не привели. Победа осталась за Торнтоном.

Наверное, ощущение несправедливости оставило глубокую рану Тайбери, поскольку карьеру после следующего поражения он завершил карьеру.

Джеймс Тони по прозвищу «Тушите свет» на начало 1992 года уже считался звездой. Он четыре раза защитил титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, хотя в последнем поединке против Майка Маккаллума судьи дали ничью. И именно поэтому представители Тони решили организовать проходной бой, в котором небитому чемпиону будет противостоять боксер с двумя поражениями и тремя ничьими.

Джеймс Тони - Дэйв Тайбери
Джеймс Тони - Дэйв ТайбериИсточник: Getty Images

И начало поединка не предвещало большого резонанса. Тони захватил инициативу. В конце второго раунда он даже хорошенько потряс соперника, отправив его на канаты. От тяжелых последствий и нокдауна Тайбери спас гонг. И было удивительно наблюдать за метаморфозой малоизвестного боксера, который уже в следующем раунде устроил чемпиону мира знатную трепку, показав, что концовка второго раунда на него впечатления не произвела.

«Тони поймал меня левым крюком перед гонгом, но я не был ошеломлен. Возможно, выглядело так, что серьезно пропустил, но я смог заблокировать многие из ударов плечами, – вспоминает Тайбери. – В третьем раунде он замедляется. Когда он перестал выбрасывать удары, я стал бить сам. Он был ошеломлен».

С пятого раунда бой перестроился окончательно в одностороннее избиение действующего чемпиона, который попросту не ждал от своего соперника такой агрессии. Возможно, Тони после второго раунда посчитал, что дело уже сделано, а может и просто безответственно готовился к бою. Публика же отчетливо видела, как малоизвестный белый парень с внешностью простого рабочего гоняет по рингу внушительного афроамериканца и не дает ему спокойно дышать.

Аналогия с известным фильмом напрашивалась сама собой. Еще сильнее зрители стали поддерживать Тайбери после того, как рефери Роберт Палмер снял с него очко в шестом раунде за удар ниже пояса.

«В штате Нью-Джерси перед тем, как с тебя снимают очко, ты должен получить предупреждение, – говорит Тайбери. – Но я никаких предупреждений не получал. Поэтому действия рефери меня шокировали».

Тем не менее, остальные раунды Тайбери «забрал». По мнению большинства болельщиков и специалистов. И он уже готовился услышать объявление о своей победе и принимал поздравления Бернарда Хопкинса, помогавшего готовиться к поединку. «И новый… новый…», – подбадривал Би Хоп своего приятеля, предвкушая слова ринг-анонсера.

Но вердикт был таким: Фрэнк Брюнетти поставил 117-111 в пользу Тайбери, а двое других судей (Билл Лерч и Фрэнк Гарза) отдали победу Тони с одинаковым счетом – 115-112.

Чтобы описать всеобщее возмущение достаточно сказать, что к делу подключился сенатор США Уильям Рот, который призвал провести расследования деятельности судей, как в этом поединке, так и в боксе в целом. И что удивительно, отдавшие победу Тони арбитры не были лицензированы в штате Нью-Джерси. Но никакого пересмотра результата боя не последовало, хотя была принята соответствующая поправка в законе, которая помогла другим боксерам в будущем.

Но Тайбери был так измотан этой борьбой, что решил завязать с боком, несмотря на то, что находился в самом расцвете своей карьеры. «Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что бог так поступил со мной из лучших побуждений. С детских лет мне говорили об Иисусе и прощении. Кто знает, в какую сторону изменилась бы моя жизнь, если бы победу отдали мне. Возможно, это было бы лучшим днем в моей жизни, а может быть, все получилось наоборот».

Счет Советского спорта

БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Тони 10 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 111
Тайбери 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 116

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