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Видеоповторы и тейпирование. В ММА могут измениться некоторые правила

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Видеоповторы и тейпирование. В ММА могут измениться некоторые правила
Источник: Associated Press

С 2018 года в смешанных единоборствах могут быть введены новые правила.

Комитет по правилам и нормативным положениям Ассоциации боксерских комиссий предложил рекомендации по изменениям правил в ММА, которые будут представлены в конце июля на конференции.

Какие нововведения могут появиться?

1. Видеоповторы

Самым главным новшеством может стать введение видеоповторов для главных судей поединков. В последнее время участились случаи, когда рефери неправильно трактуют действия, которые приводят к поражению одного из бойцов. К примеру можно привести пример одного из последних боев в рамках турнира ACB. Чех Патрик Кинцл победил россиянина Арби Агуева, а позже глава организации Майрбек Хасиев изменил статус поединка на «не состоявшийся». Если нововведение вступит в силу, то судья сможет пересмотреть момент и изменить свое решение.

Еще один нюанс. Если рефери использует видеоповтор, то бой автоматически заканчивается, а дальше может быть принято одно из четырех решений: определить победителя боя, закончить поединок и перейти к техническому решению, признать бой «несостоявшимся» или вынести решение о дисквалификации одного из спортсменов. 

2. Техническое решение

Комитет сделал рекомендацию изменить подход к вынесению технических решений. На данный момент судья может вынести решение после травмы после случайного нарушения правил, которая не позволяет провести схватку после начала третьего раунда трехраундового поединка или начала четвертого раунда пятираундового поединка. Если бой останавливается раньше, то он признан, как «несостоявшийся». Теперь предлагается изменить эту систему. В случае случайного нарушения поединок может быть закончен после начала второго раунда трехраундового боя или начала третьего раунда пятираудового поединка.

3. Окончание схватки из-за проблем со здоровьем

Комитет настаивает на том, чтобы бой останавливали моментально, если один из бойцов получил серьезную травму или же вызывали врача в ринг или октагон.

4. Правила тейпирования

Комиссия предложила установить четкие правила тейпирования. Нужен стандарт для всех спортсменов.

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