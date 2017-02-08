Снова МОК, Снова Лозанна. Что Елена Исинбаева делает в Швейцарии?

Российская рекордсменка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала в своих социальных сетях фотографию живописной бухты, в которой на фоне небольших яхт плавает целый выводок белых лебедей. Но насторожила всех не фотография, а место, в котором она была сделана. Из геоданных ясно – это Лозанна.

Лозанна. Lausanne. Фото опубликовано Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 8 2017 в 12:35 PST

Как словенский Марибор у всех футбольных болельщиков ассоциируется с позорной неудачей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2010 года, так и при упоминании Лозанны отечественные любители спорта в первую очередь вспоминают об арбитражном суде. Кого дисквалифицируют на этот раз? У кого из наших спортсменов отберут очередные медали? Что там делает Исинбаева?

«Работала в МОК над образовательной программой для спортсменов. Была приятно удивлена работой команды и вообще тем, что президент заботится не только о спортивных результатах, но и об их образовании. Была продуктивная работа. Будущему поколению очень повезёт, они смогут легко совмещать обучение в вузах и профессиональный спорт», - написала спортсменка под одной из своих фотографий.

Не нужно забывать, что Лозанна – это не только город, в котором судят наших спортсменов, но и место расположения штаб-квартиры международного Олимпийского комитета.



В августе 2016 года Елена Исинбаева сначала была избрана членом комиссии спортсменов МОК, отобравшись в нее из 24-х кандидатов, а позже была принята в члены МОК, собрав 45 из 70 голосов.

После завершения своей карьеры, о котором Елена сообщила тогда же, девушка активно принимает участие в спортивной жизни не только нашей страны, но и а международном уровне. Кстати, накануне Елена стала послом Всемирных зимних военных игр, которые пройдут в России с 22 по 28 февраля.