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Сергей Гончар: Очень обидно за игроков НХЛ, если их не отпустят на Олимпиаду

Олег Межерицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Гончар: Очень обидно за игроков НХЛ, если их не отпустят на Олимпиаду

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге поговорил с Сергеем Гончаром – легендарным защитником, сейчас работающим тренером «Пенс».

- Сергей, вы уже второй год работаете тренером «Питтсбурга» по защитникам. И вот я вижу, например, что ваш подшефный Джастин Шульц идет четвертым в клубе по очкам (37) после Фила Кессела (50), Евгения Малкина (54) и Сидни Кросби (60). Раньше парень не был нужен «Эдмонтону», а в следующем году он на «Матч звезд» попадет!
- Я буду этому только рад. Но у нас не только Шульц, но и остальные ребята спрогрессировали. Прибавил Йан Коул (18), да и другие защитники. Надо отдать им должное – они много работают, пашут, разбирают видео. Отсюда и взлет. Вообще у нас подобралась трудолюбивая группа ребят, которая умеет хорошо слушать. В этом плане нам повезло. Меня радует их правильный настрой.

- Многим экспертам кажется, что тот же Шульц в большинстве – это вылитый Сергей Гончар!
- Может быть, да – какие-то моменты есть. Похож на меня, согласен.

- Как проходит второй сезон лично для вас, как для тренера?
- Семья у меня по-прежнему живет в Далласе, где я раньше выступал. Дети там ходят в школу, я к ним летаю. А знаете, в чем отличие этого чемпионата?... В прошлом сезоне я адаптировался к новой работе, искал себя. Это была, так сказать, акклиматизация. Но теперь чувствую себя более комфортно, с ребятами поработал год и наладились какие-то отношения. С теми, кого не знал.

- Вас удивил выбор «100 величайших игроков в истории НХЛ», который был объявлен во время звездного уик-энда в Лос-Анджелесе?
- В том смысле, что в список не попал Женя Малкин? Для меня это очень удивительно, если честно. Человек выиграл два Кубка Стэнли, кучу индивидуальных призов. Я это говорю не потому, что он – мой друг. А потому, что Малкин реально достоин быть в этой сотне. Он это заслужил своей игрой и результатами.

- Сам Женя хорошо ответил, что в следующем сезоне, когда лига будет отмечать 101-й год, он хотел бы стать 101-м хоккеистом в этом списке.
- Он так с юмором сказал, молодец. Но если без шуток, Малкин должен в этой сотне быть. И не на 101 или 110-м месте, а выше.

- На днях в «Питтсбург» на матч ветеранов прилетал Дарюс Каспарайтис. Он сказал, что это большая политика. Женю исключили поэтому.
- Ну может быть, я не знаю всей этой кухни. Вдруг у Дарюса больше информации?

- Что скажете об Олимпийских Играх? НХЛ может не отпустить туда своих хоккеистов.
- Будет жаль, если выйдет так. Для многих ребят это крайне важно. Они выросли, мечтая выступать на Олимпиаде. НХЛ принимала участие в пяти зимних Играх. Это уже традиция, что хоккейный турнир становится главным событием Олимпиады. И представляю, как расстроятся парни, если их не отпустят. Вот за них очень обидно. Они же грезят олимпийской мечтой. Готовы в Пхенчхан даже пешком дойти, образно говоря!

- Есть вероятность, что НХЛ поменяет свое решение?
- Конечно, есть! Но я тут не имею какие-то инсайды. Просто верю, что лига прислушается к хоккеистам.

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