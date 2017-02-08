Андрей Ещенко: Держите руль двумя руками!

Защитник «Спартака» рассказал корреспонденту «Советского спорта» о 250 ударах за одну тренировку, сравнениях с Марадоной, недооценке быстрых машин и татуировке в честь «Спартака».

СПИНЫ, ГРЫЖИ, КУПЕР

- В четверг вам исполняется 33 года. Что считаете главным своим достижением к этой жизненной отметке, о чем сожалеете?

- Больше всего доволен тем, что не очень много травм было, где бы ни играл. Человеческими отношениями, которые для меня были всегда важнее денег. Со всеми находил общий язык, с многими дружил, играл за идею, а не за себя. И почти никогда не сидел в глухом запасе. Чаще всего выигрывал конкуренцию, пробивался в основу.

- Что выиграно вами к 33-м годам?

- Не так много — украинское «серебро», кубок и суперкубок, российская бронза. Было резкое начало в юности, потом относительный уход в тень, потом снова подъем. Но есть вещи, которые до сих пор не могу понять. Если играешь за сильную команду, тебя вызывают в сборную, - это нормально. В 22 года я был в самом соку, играл за киевское «Динамо», - а в сборную не вызывали. Понимаю, раньше было тяжелее туда пробиться. Но легкий осадок все равно есть. Ничего, не пригодился в 22 - позвали в 28. Все равно добился своего.

- Второй сбор — полет нормальный?

- Уф-ф. Во время отпуска хочется на сборы, а на сборах — отдохнуть. Такое уж это монотонное мероприятие. Рано ложишься, рано встаешь, режимишь, нагружаешься. Нагрузки колоссальные, но надо через них пройти, если хочешь чего-то добиться в сезоне.

- Отдохнуть для вас — полежать на диване?

- В том числе. И физиологически хочется перерыва, и физически. Все-таки одни и те же лица 15 дней, в отрыве от дома, - тоже нагрузка.

- Вы пришли в «Спартак» в статусе свободного агента. Клуб на вас вышел, или сами себя предложили?

- Сначала «Спартак» вышел на агентов. Потом состоялся разговор с Дмитрием Аленичевым. Он еще за год до этого хотел меня взять, что что-то не сложилось.

- Не удивились интересу к себе? Все-таки «Спартак» предпочитает покупать игроков ликвидных, моложе 28.

- Думаю, дело в лимите. Многие молодые, получая хороший контракт, останавливаются в росте, и у клубов порой нет большого выбора. На этом фоне, видимо, я и приглянулся. С другой стороны, упрекнуть мне себя не в чем. Статистически всегда был среди лучших по отборам, по объему работы на поле. В общем, лучше спрашивать тех, кто позвал, а не того, кого позвали.

- В свое время вы прошли сборы Павла Яковенко в «Химках». Было что-либо более жуткое в вашей карьере?

- Как посмотреть. У Яковенко нагрузки длительные. А у Фабио Капелло и Массимо Карреры, к примеру, - интенсивные. Делаешь все быстро, на максимуме. Можно устать за 50 минут так, что ног не чуешь.

- Самое страшное упражнение, которое когда-либо выполняли?

- У Гаджи Гаджиева в «Анжи» жали ногами 150 кило. Лучше бы меньше вес, но больше повторений. Потом у всех спины летели, грыжи вылезали. Тест Купера с мячом у Яковенко. Только не 12 минут, как в классике: могли полчаса чеканить мяч на бегу или вести его левой — правой, внешней - внутренней. По 250 ударов за тренировку делали. Сначала ничего, потом мяч уже только катится, - ноги наливаются, сил нет.

ШАХМАТЫ, САМБО, ТАНЦЫ

- Какой вы по скорости в «Спартаке»?

- Точно не знаю. По стартовой, может, и не в топ-5, по дистанционной, от 50 метров и дальше, все неплохо.

- А «сотку» за сколько?

- На время давно не бегал. В последний раз еще в Иркутске, наверное, откуда родом. Привозили нас на стадион и запускали, иногда с барьерами. Бежишь, говоришь про себя в такт: а-бэ-цэ-дэ-е, а-бэ-цэ-дэ-е... Прилично прибавил в скорости как раз у Яковенко. Там тебя держат резиновым жгутом, бежишь с ним 50 метров, потом отпускают — еще рывок на 50. Вообще в технике, как говорит наш тренер, можно прибавлять, скорость — только поддерживать. Она либо есть от рождения, либо нет.

- В детстве, слышал, вы баскетболом занимались?

- Да, хотя маленький был. Из-за этого в футбольные клубы не брали. Глядели на меня, тогда еще 13-летнего опорника, и говорили: мал. Пришлось в лагере на Байкале висеть все лето на турнике, вытянулся за два месяца на 15 сантиметров. И сразу контракт предложили.

- Даже капитаном сделали.

- Ну, капитанил-то я почти везде, где играл, с девяти лет. В баскетболе и футболе.

- Иркутск — город вольный. Вас воспитали двоюродная бабушка и интернат, родители погибли. Могло в юности куда-то утянуть, кроме спорта?

- Вы про улицу? Если бы не спорт, все сложилось бы печально. Из тех, с кем учился в интернате, мало кто кривым путем не пошел. Одни скололись, другие в тюрьме. Кто-то выстрелил себе в голову. Девчонки тоже заплутали, некоторые лишь сейчас одумались, вернулись в нормальную жизнь.

- Вас не цепляли ребята с улицы?

- Я общался с такими людьми, которые и футболом занимались, и влияние в городе имели. Даже сейчас спроси — вам скажут, кто такой Марик и где живет.

- Марик?

- Это я. Любимым игроком у меня был Марадона, сам в футбол играл, вот и пристало — Марик. По имени и фамилии многие не знали — только по этому прозвищу.

- Те люди, которые влияние в городе имели, помогли в жизни?

- Советами, опытом. Называть никого не стану, забуду — кто-то обидится. Мы и по сей день общаемся. Кто-то раньше в футбол играл, я за ними тянулся. Вообще если бы не спорт, варианта имелось два: на авиационный завод идти либо машины угонять. Учиться? Из моего круга мало кто хотел учиться. Потом уже понимание пришло: закончил физкультурный техникум, институт, даже тренером успел поработать. Занимался три месяца с восьмилетними в иркутской «Звезде». А мне 17. Наставник!

- С бурятским населением как отношения складывались?

- А что буряты? Нормальный народ, учился вместе с некоторыми. Иногда тяжело доходит до них, а так добрые и отзывчивые. Если дружить — не подведут.

- Бурятской борьбой не занимались?

- Вот ей — нет. Зато занимался шахматами, самбо, даже танцами. Кружков было много, почти все перепробовал.

ГОРЯЧИЙ, ДУШЕВНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ

- У вас в карьере 12 клубов. О чем это говорит?

- Всем нужен, наверное.

- Мальдини всю жизнь играл в Милане — и легенда.

- Много факторов есть. Кто-то добра желал, кто-то на тебе заработать хотел. В Иркутске получал сначала полторы тысячи рублей, потом 5 тысяч. Тут зовет Червиченко в «Химки», дает 3000 долларов в месяц. Конечно, согласился. Через год оба «Динамо» приглашают: киевское и московское. Хотел остаться в России, но съездил, посмотрел, все-таки киевляне с именем. Белькевич, Ребров, Шовковский, Ващук, Лига чемпионов. И сразу стал играть.

- А не сразу что случилось?

- Тренер Анатолий Демьяненко убрал из основы без объяснений. Был финал Кубка с «Шахтером», он сказал: дай ветеранам сыграть, им титул нужен, а у тебя все впереди. С тех пор застрял в запасе.

- Спрашивали, почему?

- Я молодой, кто мне слово даст? Решение тренера.

- После ЧМ-2014 вас не вызывали в сборную. Спрашивали себя, почему?

- Наверное, есть другие хорошие футболисты.

- Кто на вашей позиции? Смольников долго был травмирован, Козлова не видно, Кузьмину 35, Анюков тоже не юноша.

- Анюков и сейчас один из сильнейших правых защитников в России. Тренерам виднее.

- Когда играли в «Анжи», могли предположить, что все закончится, как сейчас?

- При мне спад только начинался. Не выиграли Кубок, сняли Хиддинка, - и пошло-поехало. Смена курса.

- Сулейман Керимов успел вас чем-то удивить?

- В отрицательном смысле — нет. Переживал за команду, все для нее делал. Благотворительно сть была: в Дербент ездили с подарками детям, в горные селения, фонду «Подари жизнь» помогали.

- Каррера — горячий?

- Эмоциональный. И Капелло такой же, и Конте. Живут игрой, выплескивают эмоции у всех на виду. Хотят помочь игрокам на поле, но не могут. Нервничают — и тем самым заводят команду. В быту Каррера душевный и отзывчивый, всегда готов к общению.

ОБГОН, БОРДЮР, СТОЛБ

- Цель попасть сборную на ЧМ-2018 у вас есть?

- Цель, но не сверхзадача. Если бы нужен был, наверное, уже вызвали бы. Буду делать свое дело — играть. А пригласят — постараюсь узнать, на какую позицию, с какими перспективами. Помочь сборной всегда готов. Но именно помочь, а не просто так.

- Про аварию в Краснодаре вас часто спрашивали. Поэтому только один вопрос: с вами на пассажирском сиденье никто не должен был ехать? Потому что если должен, он второй раз родился: правой стороны у машины после столкновения со столбом просто не стало.



- На тренировку ехал в 8 утра — какие попутчики? Решил в «тренажерку» пораньше заскочить. Дорога там шикарная. Но если у машины разгон до «сотни» за 2,7 секунды, а ты отвлекся, да еще одной рукой ведешь, - добра не жди.

- Что вас отвлекло?

- Ничего конкретного не было. Ушел со светофора, разогнался, обогнал кого-то — и все, бордюр, столб, на спидометре 170 застыло. Это значит до удара сколько я ехал? И ведь совершенно не заметил скорости. Потому что даже на долю секунды нельзя терять концентрацию, будь ты хоть асом вождения. И обязательно двумя руками руль держать, класс GTR иного не прощает.

- Машина превратилась в лом, а вам ничего?

- Боковую связку повредил. Поехал в Германию, сделали укол, посмотрели и все. А так ни переломов, ни ран.

- Вы обещали сделать татуировку с честь «Спартака». Сделали?

- После первого сбора. Поэтому не покажу, еще заживает. У меня сколько команд было, столько и звезд. Эта — в районе правого локтя. Единственное отличие — спартаковская звезда красная.