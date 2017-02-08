Двойное дно. ФИФА может быть смыта второй волной коррупции
Накануне стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) провела внутреннее расследование и снова нашла ряд коррупционных схем. О вновь всплывшей проблеме – в материале «Советского спорта».
Что было?
Первые звоночки общественность услышала еще в 2015 году. ФИФА обвинила своего президента Йозефа Блаттера, руководителя УЕФА Мишеля Платини и других чиновников организации в отмывании денег. Расследованием занялись несколько судов – американский и швейцарский – в результате чего уже в декабре Блаттера и Платини отстранили от любой футбольной деятельности на 8 лет. Правда, потом срок сократили до шести, а в случае с Платини до четырех, но это мало что меняет.
Очевидно, что механизм по перезапуску, самоочищению или перерождению, называйте, как хотите, ФИФА запустила перед очередными президентскими выборами. Первоначальный буферный период продолжительност
Официального заявления ФИФА под руководством уже Джанни Инфантино ждали долго. В июне прошлого года организация заявила, что в течение пяти лет Блаттер, генсек Жером Вальке и главный финансист Маркус Каттнер «освоили» 79 миллионов швейцарских франков. И это официальные цифры.
Схема была донельзя простой: чиновники выписывали себе премии и постоянно повышали зарплату. Например, за успешное проведение ЧМ-2010 в ЮАР вышеуказанные персона расписали на троих 23 миллиона франков. Далее, как у провинциальных чиновников в России, аппетиты только выросли – за мундиаль в Бразилии счета всех трех потяжелели на 14 миллионов. Но самое интересное, что уже в 2014 году функционеры заранее расписались за успешное проведение чемпионата мира в России в 2018-м и обогатились на 15,5 миллиона каждый.
Ситуация сейчас
ФИФА продолжила рубить концы. Тотальный аудит за более чем 30 миллионов долларов провела юридическая фирма QuinnEmanuel Urquhart & Sullivan LLP. Результат работы оказался положительным (?) – аудиторы обнаружили в ФИФА новые случаи коррупции. Кто и насколько крупно замешан в краже/отмывании/
Что будет?
Скорее всего, последует новая череда увольнений. Может, мы узнаем грязные подробности триумфа Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, ведь в чистую победу ближневосточного государства до сих пор верится с трудом: как Катар мог победить, если технический комитет ФИФА выступил категорически против этой кандидатуры. С историей возможного подкупа представителей стран Африки Вы прекрасно знакомы, поэтому двигаемся дальше.
Называть конкретные фамилии сейчас, до появления официальных заявлений не только не этично, но и не профессионально. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что повальные аресты, как это было с 7 чиновниками из КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ в 2015 году, продолжаться. И кто попадет под раздачу в этот раз – мы узнаем совсем скоро.
Главное, чтобы рикошетом не зацепило Россию, где в ближайшие два года пройдут два грандиозных события – Кубок Конфедераций и чемпионат мира.