Шесть нулей. Макеев и еще 5 игроков из дубля с зарплатой от 1 млн долларов

«Спартак» накануне удивил всех своими изменениями в заявке на чемпионат России по футболу. Из списка футболистов народной команды пропал защитник Евгений Макеев, которого сватали то в «Локомотив», то в «Рубин».

Однако руководство московской команды поспешило успокоить болельщиков, объяснив, что Макеев никуда не переходит. А отзаявили его лишь для того, чтобы внести в заявку команды «Спартак»-2, фарм-клуба красно-белых, выступающего в Футбольной национальной лиге, второй по силе в нашей стране.

Во всей этой истории удивляют две вещи. Во-первых, неужели необходимо отзаявить игрока, чтобы внести его в заявку собственного фарм-клуба? Артем Ребров, чья фамилия значится и на сайте РФПЛ, и на сайте ФНЛ, очень сильно удивился бы такому повороту. Не говоря уже о Георгии Джикии. Во-вторых, многим может показаться странным, что в фарм-клубе без права помочь основной команде при необходимости будет бегать по полю футболист с зарплатой порядка 1,7 миллионов долларов в год, если верить открытым источникам.

Первое оставим на совести руководства «Спартака». Со вторым попытаемся разобраться сами, ведь Макеев – далеко не первый и уж точно не самый высокооплачиваемый игрок фарм-клубов, зарплата которого измеряется цифрой с шестью нулями. Конечно, мы не будем брать в расчет таких игроков, как Александр Кокорин, которые в дубле оказывались не на постоянной основе, а в качестве наказания.

Александр Рязанцев ~ 2,5 миллиона долларов в год

В заявке фарм-клуба «Зенита», который также играет в Футбольной национальной лиге, значится полузащитник Александр Рязанцев. Да, тот самый 30-летний Рязанцев, который забивал «Барселоне» в Лиге чемпионов и провел 5 матчей в составе сборной России. В 2014 году он перешел из «Рубина» в «Зенит» на правах свободного агента, прельстившись зарплатой в 2,5 миллиона долларов в год. С тех пор на поле мы Рязанцева видели крайне редко. В этом сезоне, так и вообще ни разу. Однако футболист упорно отказывается от предложений других клубов, продолжая прозябать в дубле «Зенита», получая баснословные деньги.

Евгений Макеев ~ 1,7 миллиона долларов в год

Пик карьеры защитника Евгения Макеева приходится на то время, когда московским «Спартаком» руководил Валерий Карпин. Именно Валерий Георгиевич разглядел в молодом игроке обороны талант и начал регулярно выпускать его в основе. Вскоре Макеев, заслуживший даже приглашение в сборную России, подписал с красно-белым клубом новый контракт. В год защитник получает порядка 1,7 миллиона долларов. В этом сезоне в чемпионате России на поле он появился лишь дважды.

Константин Зырянов ~ 1,2 миллиона долларов в год

Третий сезон за фарм-клуб «Зенита» играет некогда лидер сборной России Константин Зырянов. Правда, в случае с ним произошла другая история. Он потерял в качестве игры не из-за каких-то субъективных причин, а в силу возраста. Зырянову сейчас 39 лет. В фарм-клубе он выполняет функцию играющего тренера – делится своим бесценным опытом с подрастающим поколением сине-бело-голубого клуба. За это и получает прилично – порядка 1 - 1,2 миллионов долларов в год, если верить неофициальным источникам.

Сергей Песьяков ~ 1,1 миллион долларов

При Валерии Карпине место в основе получил и голкипер красно-белых Сергей Песьяков. Моментом, когда он являлся первым вратарем, Песьяков воспользовался идеально. Именно тогда он заключил новый контракт до 2018 года, согласно которому зарплата футболиста в красно-белом клубе составляет порядка 1,1 миллиона долларов в год. В этом сезоне в Премьер-лиге он на поле не появлялся, успев провести 4 матча за красно-белый фарм-клуб.

Павел Могилевец ~ 1 миллион долларов

Павел Могилевец – еще один футболист с опытом выступлений за сборную России, который оказался не нужен основе своей команды. С некоторых пор его фамилия красуется в заявке команды «Зенит»-2 на вторую часть чемпионата. Новый контракт с зарплатой порядка 1 миллиона долларов в год Могилевец подписал с «Зенитом» в 2014 году после того, как отлично проявил себя в аренде в «Рубине» и молодежной сборной России. От остальных игрока отличает тот факт, что раскрыться его таланту не дает не собственная неспособность, а высочайший уровень конкуренции в команде на его позиции.

Денис Давыдов ~ 1 миллион долларов в год

Еще недавно нападающего московского «Спартака» Дениса Давыдова владелец клуба Леонид Федун называл «российским Месси». Сегодня «Месси» местного разлива играет за фарм-клуб «Спартака» и крайне редко привлекается к основе. В 2014 году на волне своей популярности Давыдов продлил контракт. Тогда он был молодым и перспективным игроком, которому не жалко было платить порядка 1 миллиона долларов в год. С тех пор футболист все реже и реже оправдывает ожидания. А высокая зарплата и длительный контракт мешают ему присматриваться к другим вариантам продолжения карьеры. Но в его случае ничего еще не потеряно – игроку всего 21 год.