Шесть нулей. Макеев и еще 5 игроков из дубля с зарплатой от 1 млн долларов
«Спартак» накануне удивил всех своими изменениями в заявке
на чемпионат России по футболу. Из списка футболистов народной команды пропал
защитник Евгений Макеев, которого сватали то в «Локомотив», то в «Рубин».
Однако руководство московской команды поспешило успокоить
болельщиков, объяснив, что Макеев никуда не переходит. А отзаявили его лишь для
того, чтобы внести в заявку команды «Спартак»-2, фарм-клуба красно-белых,
выступающего в Футбольной национальной лиге, второй по силе в нашей стране.
Во всей этой истории удивляют две вещи. Во-первых, неужели
необходимо отзаявить игрока, чтобы внести его в заявку собственного фарм-клуба?
Артем Ребров, чья фамилия значится и на сайте РФПЛ, и на сайте ФНЛ, очень
сильно удивился бы такому повороту. Не говоря уже о Георгии Джикии. Во-вторых,
многим может показаться странным, что в фарм-клубе без права помочь основной
команде при необходимости будет бегать по полю футболист с зарплатой порядка
1,7 миллионов долларов в год, если верить открытым источникам.
Первое оставим на совести руководства «Спартака». Со вторым
попытаемся разобраться сами, ведь Макеев – далеко не первый и уж точно не самый
высокооплачиваемый игрок фарм-клубов, зарплата которого измеряется цифрой с
шестью нулями. Конечно, мы не будем брать в расчет таких игроков, как Александр
Кокорин, которые в дубле оказывались не на постоянной основе, а в качестве
наказания.
Александр Рязанцев ~
2,5 миллиона долларов в год
В заявке фарм-клуба «Зенита», который также играет в
Футбольной национальной лиге, значится полузащитник Александр Рязанцев. Да, тот
самый 30-летний Рязанцев, который забивал «Барселоне» в Лиге чемпионов и провел
5 матчей в составе сборной России. В 2014 году он перешел из «Рубина» в «Зенит»
на правах свободного агента, прельстившись зарплатой в 2,5 миллиона долларов в
год. С тех пор на поле мы Рязанцева видели крайне редко. В этом сезоне, так и
вообще ни разу. Однако футболист упорно отказывается от предложений других
клубов, продолжая прозябать в дубле «Зенита», получая баснословные деньги.
Евгений Макеев ~ 1,7
миллиона долларов в год
Пик карьеры защитника Евгения Макеева приходится на то
время, когда московским «Спартаком» руководил Валерий Карпин. Именно Валерий
Георгиевич разглядел в молодом игроке обороны талант и начал регулярно
выпускать его в основе. Вскоре Макеев, заслуживший даже приглашение в сборную
России, подписал с красно-белым клубом новый контракт. В год защитник получает
порядка 1,7 миллиона долларов. В этом сезоне в чемпионате России на поле он
появился лишь дважды.
Константин Зырянов ~ 1,2 миллиона долларов в год
Третий сезон за фарм-клуб «Зенита» играет некогда лидер
сборной России Константин Зырянов. Правда, в случае с ним произошла другая
история. Он потерял в качестве игры не из-за каких-то субъективных причин, а в
силу возраста. Зырянову сейчас 39 лет. В фарм-клубе он выполняет функцию
играющего тренера – делится своим бесценным опытом с подрастающим поколением
сине-бело-голубого клуба. За это и получает прилично – порядка 1 - 1,2
миллионов долларов в год, если верить неофициальным источникам.
Сергей Песьяков ~ 1,1 миллион долларов
При Валерии Карпине место в основе получил и голкипер
красно-белых Сергей Песьяков. Моментом, когда он являлся первым вратарем,
Песьяков воспользовался идеально. Именно тогда он заключил новый контракт до 2018
года, согласно которому зарплата футболиста в красно-белом клубе составляет
порядка 1,1 миллиона долларов в год. В этом сезоне в Премьер-лиге он на поле не
появлялся, успев провести 4 матча за красно-белый фарм-клуб.
Павел Могилевец ~ 1 миллион долларов
Павел Могилевец – еще один футболист с опытом выступлений за
сборную России, который оказался не нужен основе своей команды. С некоторых пор
его фамилия красуется в заявке команды «Зенит»-2 на вторую часть чемпионата.
Новый контракт с зарплатой порядка 1 миллиона долларов в год Могилевец подписал
с «Зенитом» в 2014 году после того, как отлично проявил себя в аренде в
«Рубине» и молодежной сборной России. От остальных игрока отличает тот факт,
что раскрыться его таланту не дает не собственная неспособность, а высочайший
уровень конкуренции в команде на его позиции.
Денис Давыдов ~ 1 миллион долларов в год
Еще недавно нападающего московского «Спартака» Дениса
Давыдова владелец клуба Леонид Федун называл «российским Месси». Сегодня
«Месси» местного разлива играет за фарм-клуб «Спартака» и крайне редко
привлекается к основе. В 2014 году на волне своей популярности Давыдов продлил
контракт. Тогда он был молодым и перспективным игроком, которому не жалко было
платить порядка 1 миллиона долларов в год. С тех пор футболист все реже и реже
оправдывает ожидания. А высокая зарплата и длительный контракт мешают ему
присматриваться к другим вариантам продолжения карьеры. Но в его случае ничего
еще не потеряно – игроку всего 21 год.