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Казахстан круче Канады, но не России! Наши ставят золотую точку на Универсиаде

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Казахстан круче Канады, но не России! Наши ставят золотую точку на Универсиаде
Источник: ФХР

На Студенческих играх-2017 в Алма-Ате россияне одолели в финале хозяев турнира, казахстанцев – 1:0. И завоевали 29 золотую медаль.

Казалось бы, ну что такое для сборной России, одолевшей в полуфинале канадцев, встреча с казахстанской командой?

Однако наша студенческая дружина не повторила столь частую промашку нашей главной национальной сборной, когда после победы над Канадой, россияне частенько расслаблялись в следующем поединке, с менее грозным соперником.

Впрочем, кто слабее – еще большой вопрос. Ведь в финале прошлой Универсиады наши тоже сражались именно со сборной Казахстана. А тут еще соперник играет у себя дома…

На этом турнире казахстанцы до финала поражений не знали. 22:0 – победа над Китаем, 5:0 и 4:0 (четвертьфинал) над шведами, 8:0 и 4:1 (полуфинал) над чехами…

И все же в финале стало ясно, что фаворит в нем именно Россия. Забегая вперед скажу, что за первые два периода счет открыт не был. Да и по броскам в створ ворот соперники имели почти что полный паритет – 19:18 в нашу пользу.

Однако россияне в атаке выглядели опаснее. И еще в концовке второго периода могли открыть счет, когда шайба после броска Владислава Ефремова угодила в штангу.

Хозяева же имели опасные моменты только в большинстве. И, кстати, судьи его казахстанцам предоставляли чаще. Наша команда в первом периоде поиграла втроем против пяти соперников. Частенько мы оставались в меньшинстве и во второй двадцатиминутке. Но голкипер Илья Андрюхов уверенно шел к очередному «сухарю» и золотым медалям.

Ну а в третьем периоде гром над воротами Казахстана все же грянул! Россияне устроили затяжной и отчаянный навал на ворота Сергея Кудрявцева, выступающего в ВХЛ за «Торпедо» из Усть-Каменогорска. И оборона хозяев растерялась, упустив на «пятачке» уже 21-летнего нижегородского торпедовца Даниила Ильина, который еще год назад бился в плей-офф МХЛ за «Чайку». А сейчас играет за ХК Саров и частенько призывается в нижегородский клуб КХЛ.

Ну а канадцы наблюдали за этим голом в финале из-за бортика. Уже в ранге бронзовых призеров этого турнира. В матче за третье место они не без труда превзошли чехов – 4:3.

1:0! Этот минимальный счет на табло уже так и не изменится. А для России это означает еще и 29 золотая медаль на Универсиаде! Наград высшей пробы у нас на этот раз больше всех. Да и медалей всех достоинств тоже – 71.

Поздравляем наших спортсменов!

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