Он удивил бендийный мир
Главной сенсацией ЧМ-2017 по хоккею с мячом, который 5 февраля завершается в шведском Сандвикене стал прорыв в полуфинал сборной Норвегии. Страшно подумать, но норвежцы не попадали в четверку лучших команд мира с 1999 года. Этот успех специалисты связывают с работой главного тренера команды Игоря Прахта.
В четвертьфинале против Казахстана норвежцы проигрывали к перерыву 0:4, но сумели собраться, сравнять счет, а в дополнительное время вырвать победу (5:4). Игорь Прахт сказал после матча: «По глазам ребят я видел, что эту игру мы не отдадим». Так кто же он – творец главной сенсации мирового хоккейного форума?
Игорь Прахт родился в 1965 году в Карпинске. В Ульяновск семья переехала, когда мальчику был всего месяц. Игорь вырос в Засвияжском районе Ульяновска – не самое бендийное место. Но ему повезло, что тренером на стадионе «Авангард» работал Вячеслав Дорофеев. Он из той плеяды легендарных волжан, которые слыли грозой авторитетов в 70-е годы. Прахт выделялся среди сверстников и мог в одиночку порвать многие команды.
Он играл за главную команду области «Волгу» под руководством Юрия Васильева с ребятами, которые на два года его старше и даже стал лучшим бомбардиром первенства СССР, которое проходило в Ульяновске.
Первый сезон Прахта за взрослую «Волгу» получился неудачным – команда заняла последнее место в высшей лиге и вылетела в первую. И тут же перспективного парня забрали служить в хабаровский СКА. На Дальнем Востоке Игорь стал мастером спорта СССР. «На меня произвел впечатление коллектив команды СКА, - вспоминает Прахт. – Я ни разу не слышал ни одно грубого слова. И это притом, что все партнеры были офицерами, а я – простым рядовым».
После Хабаровска будущий наставник норвежской сборной с переменным успехом поиграл за московские «Динамо» и «Фили».
В начале 90-х в России хоккейные клубы начали испытывать колоссальные проблемы, и Прахт уехал играть в норвеский клуб «Рэди». Здесь он провел восемь сезонов.
В институте норвежских сборных Прахт прошел все ступени – работал с юношами, юниорами и только потом ему доверили национальную команду. Перед ЧМ-2015 в Хабаровске с ним был заключен контракт на два чемпионата мира (плюс ЧМ-2016 в Ульяновске). Прахт, обладающий отменным чувством юмора шутил на пресс-конференци
Должность главного тренера сборной Норвегии не мешает Игорю работать главным менеджером клуба «Снарёя» и главным тренером мужской взрослой команды «Хёвик». Он тренирует и организовывает соревнования и турниры.
- Тяжело работать со сборной Норвегии? – вопрос Прахту.
- Легко. Почти все ребята – дисциплинированн
- В Норвегии как-то реагировали на то, что команда надолго вылетала из четверки сильнейших?
- Конечно, но все понимали, что сборная Казахстана состоит из профессиональных высококлассных хоккеистов. С профессионалами тяжело бороться. У нас же играют любители. Толчок в развитии может дать включение в олимпийскую программу. Тогда все увидели бы другую сборную Норвегии.
- Каковы твои перспективы в сборной?
- Контракт закончился 5 февраля 2017 года. О будущем пока не говорили.
- Тебе было бы интересно поработать тренером в России?
- Сложно сказать. Конечно, нужно разговаривать. Мне лично интересно работать с молодежью, смотреть, как игроки прогрессируют. В России из команд с таким вектором развития можно упомянуть, пожалуй, красноярский «Енисей». В любом случае, если появятся предложения, начнем диалог.