Он удивил бендийный мир

Главной сенсацией ЧМ-2017 по хоккею с мячом, который 5 февраля завершается в шведском Сандвикене стал прорыв в полуфинал сборной Норвегии. Страшно подумать, но норвежцы не попадали в четверку лучших команд мира с 1999 года. Этот успех специалисты связывают с работой главного тренера команды Игоря Прахта.

В четвертьфинале против Казахстана норвежцы проигрывали к перерыву 0:4, но сумели собраться, сравнять счет, а в дополнительное время вырвать победу (5:4). Игорь Прахт сказал после матча: «По глазам ребят я видел, что эту игру мы не отдадим». Так кто же он – творец главной сенсации мирового хоккейного форума?

Игорь Прахт родился в 1965 году в Карпинске. В Ульяновск семья переехала, когда мальчику был всего месяц. Игорь вырос в Засвияжском районе Ульяновска – не самое бендийное место. Но ему повезло, что тренером на стадионе «Авангард» работал Вячеслав Дорофеев. Он из той плеяды легендарных волжан, которые слыли грозой авторитетов в 70-е годы. Прахт выделялся среди сверстников и мог в одиночку порвать многие команды.

Он играл за главную команду области «Волгу» под руководством Юрия Васильева с ребятами, которые на два года его старше и даже стал лучшим бомбардиром первенства СССР, которое проходило в Ульяновске.

Первый сезон Прахта за взрослую «Волгу» получился неудачным – команда заняла последнее место в высшей лиге и вылетела в первую. И тут же перспективного парня забрали служить в хабаровский СКА. На Дальнем Востоке Игорь стал мастером спорта СССР. «На меня произвел впечатление коллектив команды СКА, - вспоминает Прахт. – Я ни разу не слышал ни одно грубого слова. И это притом, что все партнеры были офицерами, а я – простым рядовым».

После Хабаровска будущий наставник норвежской сборной с переменным успехом поиграл за московские «Динамо» и «Фили».

В начале 90-х в России хоккейные клубы начали испытывать колоссальные проблемы, и Прахт уехал играть в норвеский клуб «Рэди». Здесь он провел восемь сезонов.

В институте норвежских сборных Прахт прошел все ступени – работал с юношами, юниорами и только потом ему доверили национальную команду. Перед ЧМ-2015 в Хабаровске с ним был заключен контракт на два чемпионата мира (плюс ЧМ-2016 в Ульяновске). Прахт, обладающий отменным чувством юмора шутил на пресс-конференци ях: «Это, наверное, потому, что я дорогу знаю. Зарплата в сборной? Есть, но она не такая большая как у Капелло и Хиддинка».

Должность главного тренера сборной Норвегии не мешает Игорю работать главным менеджером клуба «Снарёя» и главным тренером мужской взрослой команды «Хёвик». Он тренирует и организовывает соревнования и турниры.

- Тяжело работать со сборной Норвегии? – вопрос Прахту.

- Легко. Почти все ребята – дисциплинированн ые и исполнительные. Мы подбираем игроков не только по мастерству, но и по человеческим качествам. Если нет коллектива в раздевалке, побед не будет.

- В Норвегии как-то реагировали на то, что команда надолго вылетала из четверки сильнейших?

- Конечно, но все понимали, что сборная Казахстана состоит из профессиональных высококлассных хоккеистов. С профессионалами тяжело бороться. У нас же играют любители. Толчок в развитии может дать включение в олимпийскую программу. Тогда все увидели бы другую сборную Норвегии.

- Каковы твои перспективы в сборной?

- Контракт закончился 5 февраля 2017 года. О будущем пока не говорили.

- Тебе было бы интересно поработать тренером в России?

- Сложно сказать. Конечно, нужно разговаривать. Мне лично интересно работать с молодежью, смотреть, как игроки прогрессируют. В России из команд с таким вектором развития можно упомянуть, пожалуй, красноярский «Енисей». В любом случае, если появятся предложения, начнем диалог.