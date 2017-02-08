Станет ли, наконец, Шипулин чемпионом мира? Отвечаем на главные вопросы ЧМ-2017

Сумеет ли Антон Шипулин впервые в карьере стать чемпионом мира? Выиграет ли эстафету наша мужская четверка? Сможет ли удивить женская команда и пробиться на подиум? Есть ли шансы у россиян в миксте? Эти и другие вопросы – в нашем обзоре накануне старта биатлонного чемпионата мира.

Сколько в сборной России по биатлону спортсменов, которые когда-либо побеждали на чемпионатах мира? Многие из вас удивятся, но такой у нас только один. И это не Антон Шипулин.

Только лишь Светлана Слепцова в списке своих достижений имеет такое звание. Восемь лет назад на ЧМ-2009 в Пхенчхане она была в составе российской четверки, победившей в эстафете.

В прошлом году наша команда на чемпионате мира не то что золота не выиграла, осталась без медалей вообще – впервые в истории.

Последняя личная медаль, выигранная мужчинами, -- золото Чудова в спринте на ЧМ-2008, последнее женское золото добыто Екатериной Юрловой в Контиолахти в 2015-м.

Велики ли наши шансы пополнить чемпионские списки и медальные запасы в предстоящие 11 дней? Давайте разберемся.

Шипулин и его мигрень

Это, конечно, невероятная история. Все последние годы в нашей мужской команде конкуренция, как на кастинге в шоу «Голос» – каждый об этом твердит. А золота нет. Даже у Шипулина. При том, что у него уже 26 гонок на чемпионатах мира, начиная с 2011 года. Пять раз ему удалось зайти на пьедестал, но до золота он так и не дотянул (2 серебра и 2 бронзы в личных гонках, 1 серебро в эстафете).

Последний самый реальный шанс на победу у него был в Контиолахти в 2015 году. Там после 18-го места в спринте Антон устроил шикарную погоню в своем стиле в преследовании. Разметал всех соперников кроме одного – Эрика Лессера. Тот с четырьмя нулями золото Шипулину не отдал.

Можно с полной уверенностью сказать, что сейчас Шипулин готов завоевать свое первое золото. Во-первых, в процессе подготовки на этот раз не было тех жутких перемещений в пространстве, что в прошлом году. А вместе с ними – акклиматизации «туда и обратно» аккурат перед главным стартом сезона. После этого мы, напомним, получили от Шипулина 45-е место в спринте, и вообще весь чемпионат мира стал непроглядной черной ночью.

Второе. Антон в хорошей физической форме. Он держит ее почти весь сезон. Да, были небольшие огрехи, которые он, сто процентов, подчистил к Хохфильцену и вряд ли соперникам стоит надеяться, что Шипулин будет раздавать победы в финишном створе, как это выходило неоднократно в этом сезоне. На чемпионате мира такое непозволительно – Антон это понимает лучше всех нас вместе взятых.

Третье и, возможно, главное. Как раз перед чемпионатом мира Шипулин одержал первую победу в сезоне. Это придало ему уверенности – не только в собственных силах, но и в том, что Фуркада можно побеждать. Да, француз – самая настоящая мигрень для всех, кто рассчитывает на высшие награды в Хохфильцене. Но, наверное, о нем лучше забыть и сосредоточиться на себе.

Фуркад – машина, конечно, но даже надежное железо порой ломается, и происходит это в самый неподходящий момент. Или же во время стрельбы Фуркад снова вспомнит про Логинова (он же, кажется, все время о нем думает), а посторонние мысли тоже сбивают. И тогда – вот он шанс: парни, хватайте его.

В смысле ухватить шанс, когда Фуркад их начинает раздавать, наши парни вообще не промах. Совершенно незабываем триумф Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе в Эстерсунде. Фуркад только посмотрел им вслед на последнем круге. Это вполне реалистичная история и для того, чтобы повторить ее на чемпионате мира, где очень часто сюжет закручивается настолько лихо, что обычным этапам Кубка мира и не снилось. Это объяснимо – нервы же шалят не только у наших, тут каждый может дать маху.

Бабиков, Цветков, Гараничев, будьте на чеку, парни!

Акимова: медаль возможна, но вряд ли золото

Последней нашей чемпионкой мира на биатлонных трассах стала Екатерина Юрлова – в 2015 году она сенсационно выиграла индивидуальную гонку. В тот день сложилась интересная ситуация: казалось, что тройка призеров уже определилась. Габриэла Коукалова (тогда еще ее фамилия начиналась с буквы С) принимала поздравления с победой – камера то и дело выхватывала ее счастливое лицо сначала в финишной зоне, затем в своеобразном биатлонном «уголке слез и поцелуев» -- туда усаживали претендентов на медали, пока остальные заканчивали гонку.

Лицо Соукаловой помрачнело уже до последней стрельбы Екатерины Юрловой, уверенно шедшей с нулями прямиком в Клуб Зеро. А когда она отстреляла чисто и финишную стойку, на чешку было больно смотреть: видно, как тяжело она переживала потерю стопроцентного золота. Зато как здорово было наблюдать за Юрловой!

Сейчас ее в команде нет – Екатерина ухаживает за малышкой, которую родила в конце 2016 года, но уже скоро рассчитывает вернуться на высокий уровень.

Теперь у нас в команде лучшая – Татьяна Акимова. Ей 26 лет, она из Чебоксар. Лучший новичок сезона-15/16 по решению Международного союза биатлонистов, а в этом году она выиграла и первые медали на Кубке мира – золото и бронзу на этапе в Нове-Место. Могла удивить и в масс-старте, но напортачила на третьей стрельбе и в итоге стала десятой.

Пока большие спортивные успехи Акимовой можно описать в одном абзаце. Но, возможно, это только пока. Тренеры подчеркивают ее большой потенциал, желание делать максимум на тренировках, абсолютное взаимопонимание с тренером Виталием Норицыным, который незаметно для многих уже задолго до чемпионата мира стал старшим тренером женской сборной.

В мае все же старшим вместо Сергея Коновалова СБР назвал Валерия Медведцева. Но затем вместо игрока по номером Y на поле появился игрок под номером Х. Фигура Норицына действительно не столь известная, но именно его группа после лета была быстрее, сильнее и точнее – его и определили в команду А. Медведцев же работает с резервом.

Возвращаясь к Акимовой, заметим, что даже с учетом всех плюсов Татьяны Акимовой, к очевидным фаворитам предстоящего чемпионата мира ее не приставишь. А вот к темным лошадкам – вполне. Учитывая надежную стрельбу россиянки, можно надеяться на ее медаль в одной из личных гонок, хотя вряд ли золотую. Да пусть будет любая другая – это очень порадует.

Больше ни на кого кроме Акимовой рассчитывать в личных гонках нет смысла. В начале зимы расчет делался на Ольгу Подчуфарову, но она этот сезон проводит неубедительно. Ее задача на этот год – в принципе удержаться на высоком уровне, а затем уже готовиться к олимпийскому сезону. Создается ощущение, что сериал «Перспективная Ольга» уже немножко затянулся, но все же у спортсменки были проблемы со здоровьем, преодолеть которые она смогла с большим трудом.

Остальные девушки – Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина и Ирина Старых тоже не являются претендентами на медали чемпионата мира.

Давно пора выиграть эстафету

А вообще-то уже давно пора победить в эстафете. Женскую мы в последний раз выигрывали в 2009 году, мужскую в 2008-м, смешанную – в 2006-м. Все – в прошлой жизни. Рассчитывать на победу или подиум у женщин – затея не очень удачная, а вот парни вполне могут порадовать. Три эстафеты в этом сезоне принесли нам три подиума, при том, что тренеры каждый раз всяко экспериментирова ли и сильнейшие схемы оставили нетронутыми.

Пробовали Бабикова на финишном этапе вместо Шипулина, призвали первый и последний раз на Кубок мира Алексея Волкова, который попал 10 из 10 и теперь значится лучшим стрелком на Кубке мира со стопроцентной результативность ю. Но это добрая шутка – стрелковая подготовка спортсмена всегда восхищала, вот только ноги Волкова не кормят. Хотя доверенный ему первый этап в Рупольдинге Алексей прошел вполне бодро, даже задавал там жару, выходя вперед.

Тренерам мужчин есть из кого выбирать. Даже самый молодой из всей сборной Матвей Елисеев, прошедший в этом году две эстафеты, может отработать на общем высоком уровне, если ему вообще доверят выступить и на чемпионате мира.

Мальчики + девочки = победа?

Смешанная эстафета – это по идее подарок в плане возможностей выигрывать медали, если не хватает народу для ровной мужской или женской четверки. А тут пожалуйста – наскреби 2+2 – и вперед, к звездам. Схема вроде бы простая и очевидная, но для нашей команды не работает.

Вот факты.

Уже 10 смешанных эстафет подряд наша сборная остается без медалей.

В семи из десяти этих эстафет кто-то из нашей команды обязательно заходил на штрафной круг.

Последнюю медаль в миксте на чемпионате мира россияне выиграли в 2008 году – третьими тогда стали Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко.

Последнее золото на чемпионатах мира в миксте досталось сборной России 11 лет назад. Причем высшую награду тогда взяла Россия-2 – второй состав нашей команды: Анна Богалий, Ирина Мальгина, Сергей Чепиков и Николай Круглов. Мог ли тогда тот же Чепиков представить, что подобного успеха у наших биатлонистов не будет вплоть до его полувекового юбилея, который наш титулованный биатлонист отметил чуть больше недели назад – 30 января.

Чуть просветлело на миксте в Эстерсунде в этом году – если вы посмотрите на протокол, то увидите, что сборной России не хватило трех десятых секунды до пьедестала. Эти три десятые – один из проигранных Антоном Шипулиным финишей в этом сезоне. Тогда его в створе «накрыл» итальянец Доминик Виндиш. Шиуплин только руками развел: «Не ожидал, что итальянец так рванет из-за спины, но это хороший урок для меня».

Надеемся, не только урок по смешанке, но и все остальные тоже наша сборная выучила на пятерку и медальный зачет на этот раз сдаст.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2017

ХОХФИЛЬЦЕН (АВСТРИЯ)

Дата Время (мск) Гонка

09 февраля 16.45 Смешанная эстафета 2x6+2x7,5 км

10 февраля 16.45 Спринт 7,5 км (женщины)

11 февраля 16.45 Спринт 10 км (мужчины)

12 февраля 12.30 Гонка преследования10 км (женщины)

12 февраля 16.45 Гонка преследования12, 5 км (мужчины)

15 февраля 16.30 Индивидуальная гонка 15 км (женщины)

16 февраля 16.30 Индивидуальная гонка 20 км (мужчины)

17 февраля 16.45 Эстафета 4x6 км (женщины)

18 февраля 16.45 Эстафета 4x7,5 км (мужчины)

19 февраля 13.30 Масс-старт 12,5 км (женщины)

19 февраля 16.45 Масс-старт 15 км (мужчины)



МЕДАЛИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

