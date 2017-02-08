Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне- : -Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хоккейная империя Тимченко. Финансовое благо клубов или удар по КХЛ?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккейная империя Тимченко. Финансовое благо клубов или удар по КХЛ?
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о монополизации нашего хоккея. В чем ее плюсы и как это может навредить развитию лиги.

Сегодня крупный российский предприниматель, а по совместительству еще и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил в прессе, что является совладельцем клуба «Куньлунь», дебютировавшего в этом сезоне в нашей лиге

- Мои инвестиции в Китай пока только в области спорта, - сказал Тимченко журналистам. - В частности, я являюсь совладельцем клуба «Куньлунь ред стар». Я вижу большие перспективы в развитии этой коммерческой составляющей, поскольку китайский рынок огромен. Если нам удастся добиться интересных результатов и развить китайский хоккей и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей.

Все верно. Никаких возражений, что с Китаем сейчас надо дружить во всех без исключения сферах.

Да и, собственно, когда крупные бизнесмены поддерживают спорт – я лично двумя руками за! Желательно, конечно, чтоб они поддерживали российские клубы.

Но ведь к Тимченко и тут не придерешься! Он ведь совладелец не только выступающих в КХЛ китайского «Куньлуня» и финского «Йокерита», но еще и президент хоккейного СКА, безусловного лидера этого сезона.

Более того, любовь Геннадия Николаевича отнюдь не ограничивается клубными пристрастиями. Ведь два года назад чуть ли не по его прямой указке в питерской команде было создано суперзвено для сборной России – Панарин, Шипачев, Дадонов. Собрали их в одну тройку, конечно, наши известные тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Но Тимченко к этому тоже руку приложил. Это не секрет.

Да и после ухода тренеров эти традиции в СКА продолжаются – подготовка связок для сборной в этом сезоне только наращивает обороты.

Опять же вспомним проблемный «Спартак». При всей своей народной любви команда оказалась три года назад без средств и попросту была распущена.

Возродить известный клуб согласился только Тимченко. У остальных любовь к красно-белому ромбику ограничилась словами.

Искренние аплодисменты, без подвоха.

Так почему же сложившаяся в КХЛ ситуация мне не нравится?

А ведь она не нравится. И, наверное, не только мне. Болельщики СКА и Спартака, конечно, благодарны Тимченко за щедрую поддержку. Да и «Йокерит» с «Куньлунем» - не мальчики для битья в нашей лиге.

Но в КХЛ создается монополия. Целая империя создается! Пусть невольно, не от хорошей жизни, а из-за проблем. Но ведь это так.

Четыре клуба имеют по сути одного хозяина. Разве это нормально? По-моему, нет. И я объясню почему.

С одной стороны, все четыре клуба могут совершать внутренние обмены игроков. Когда финансирование идет из одного кармана – это намного проще. При желании можно и в приказном порядке. Но это не беда. Хуже другое.

Такая ситуация рождает у болельщиков недоверие.

Вот, допустим, в январе СКА дважды уступил «Йокериту». Немного неожиданный результат для нашего лидера. Но, собственно, ничего необычного. Это спорт. И результат матчей непредсказуем.

Однако болельщики других клубов сразу принялись обвинять армейцев. И логика у них была простая. СКА тогда уверенно шел на первом месте. А вот «Йокериту» очки нужны позарез, чтобы зацепиться за плей-офф. Вот, дескать, СКА и помог «побратиму» из Финляндии – подарил шесть турнирных баллов.

Я, да и многие специалисты, конечно, понимают, что это не так! Но запретить болельщикам так думать невозможно. А финансовое «родство» клубов дает основание для таких подозрений. От них никуда не денешься. И это плохо.

Это проникает в мозг и пускает корни.

Потому что еще не так давно мы все наблюдали, как бедный, но гордый «Спартак» под руководством Милоша Ржиги трепал нервы СКА и даже вышибал куда более мощных армейцев из плей-офф.

А сейчас, да простят меня руководители СКА и Спартака, я просто не верю, что такое возможно. Наоборот, я уверен, что встань «Спартак» когда-то на пути у СКА в Кубке Гагарина и начни упираться… Короче, не верю я, что он всерьез упрется.

Да и поставьте себя на место хозяина клуба! Я покупаю для команды звезд. А вторая моя команда, менее обеспеченная, включает агрессивность в игре до отказа и начинает моих же звезд по бортам размазывать, бить плечом в голову, въезжать на скорости в колено… Не просто так – ради победы в плей-офф.

Но ведь с точки зрения владельца команд это абсурд! И вряд ли общее руководство его потерпит.

Поэтому помогать спорту, конечно, надо. Но хотелось бы, чтоб ни один Геннадий Тимченко откликался на помощь хоккейным клубам. А то ведь так у него в империи постепенно половина лиги окажется.

Олигархи, ау! Подключайтесь уже. Создавайте конкуренцию.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Рыков еще далеко не Фетисов, но в СКА он выглядит неплохоДвукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о защитнике Егоре Рыкове, вызванном в сборную России для участия в Шведских играх.Геннадий Тимченко: В КХЛ появится второй клуб из КНР, если «Куньлунь» поднимет интерес к хоккею в странеВторой клуб из Китая, вероятно, появится в КХЛ, как только пекинский «Куньлунь» поднимет интерес к хоккею в стране, заявил председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко на годовом собрании Российско-китайского делового совета.Геннадий Тимченко: Участие «Куньлуня» в КХЛ позволит подготовить приличную сборную Китая к Олимпиаде-2022«Куньлунь» за счет участия в КХЛ поможет подготовить хорошую сборную Китая по хоккею к Олимпиаде-2022 в Пекине, заявил председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко на годовом собрании Российско-китайского делового совета.Метсола, Ли и Козун – лучшие игроки недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 23-й недели регулярного чемпионата.Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в серии буллитовМатч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Витязем» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).Крэйг Вудкрофт: Очевидно, что «Витязь» будет сражаться до последнего сегодняГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Витязем».Вице-президент «Медвешчака»: Мы бы хотели остаться в КХЛВице-президент «Медвешчака» Маркантонио Белинич рассчитывает, что хорватский клуб сможет продолжить выступление в КХЛ.Миро Аалтонен: Попасть в первую восьмерку на Западе – главная цель «Витязя»Финский нападающий «Витязя» Миро Аалтонен поделился впечатлениями от пребывания в команде и рассказал о главных целях команды.Тренер «Торпедо»: Опять у нас провальный второй периодТренер нижегородского «Торпедо» Артем Чубаров прокомментировал поражение от ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4).Вячеслав Буцаев: Мы не очень хорошо начали первый периодГлавный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).СКА вернул Иванникова и Дергачева из фарм-клубаВратарь Евгений Иванников и форвард Александр Дергачев были переведены из команды ВХЛ «СКА-Нева» в СКА, сообщает официальный сайт КХЛ.«Сочи» переиграл «Торпедо»Хоккеисты «Сочи» на своей площадке взяли верх в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» со счетом 4:2.Ахо, Гранлунд и Будай – лучшие игроки недели в НХЛНХЛ назвала лучших игроков прошедшей игровой недели.Артем Воронин: Нам было очень стыдно подъезжать к болельщикам после пораженийНападающий «Спартака» Артем Воронин выразил сожаление перед болельщиками команды, которая снова не попала в плей-офф.Игорь Бобков: Приглашение в сборную не выбьет меня из колеиВратарь «Адмирала» Антон Бобков уверен, что участие в Кубке Словакии в составе олимпийской сборной России не выбьет его из игрового ритма перед решающими матчами владивостокского клуба в регулярном чемпионате КХЛ.Не губите Светлакова, берите пример с Кросби! Не берегут у нас здоровье игроковНе губите Светлакова, берите пример с Кросби! Не берегут у нас здоровье игроковФорвард ЦСКА Андрей Светлаков вновь вернулся в строй через несколько дней после сотрясения мозга. А теперь его еще вызвали и в сборную.КХЛ. «Автомобилист» проиграл «Йокериту», «Медвешчак» уступил «Витязю» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.«Витязь» на выезде обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Витязем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Витязя».Андрей Разин: Буллиты страшно смотретьГлавный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.Крэйг Вудкрофт: Удачная игра «Югры» поумерила наши аппетитыГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевую победу над «Югрой» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Главные новости
Биатлон
Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Футбол
Президент Ла Лиги: Против 17 фанатов «Райо Вальекано, протестовавших против перехода Зозули, откроют уголовные дела
Футбол
«Реал» готов заплатить 65 миллионов евро за Де Хеа
Биатлон
IBU: Вопрос о чемпионате мира в Тюмени еще не обсуждался
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Если у России отнимут ЧМ-2021, биатлонная семья накажет саму себя
Теннис
Шарапова получила wild card для участия в турнире в Мадриде
Футбол
Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в марте
Россия выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017
Футбол
Андрей Червиченко: На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим на него в чемпионате
Футбол
Агент: Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет, главный претендент на него - «Рубин»
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости