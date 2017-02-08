Хоккейная империя Тимченко. Финансовое благо клубов или удар по КХЛ?

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о монополизации нашего хоккея. В чем ее плюсы и как это может навредить развитию лиги.

Сегодня крупный российский предприниматель, а по совместительству еще и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил в прессе, что является совладельцем клуба «Куньлунь», дебютировавшего в этом сезоне в нашей лиге

- Мои инвестиции в Китай пока только в области спорта, - сказал Тимченко журналистам. - В частности, я являюсь совладельцем клуба «Куньлунь ред стар». Я вижу большие перспективы в развитии этой коммерческой составляющей, поскольку китайский рынок огромен. Если нам удастся добиться интересных результатов и развить китайский хоккей и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей.

Все верно. Никаких возражений, что с Китаем сейчас надо дружить во всех без исключения сферах.

Да и, собственно, когда крупные бизнесмены поддерживают спорт – я лично двумя руками за! Желательно, конечно, чтоб они поддерживали российские клубы.

Но ведь к Тимченко и тут не придерешься! Он ведь совладелец не только выступающих в КХЛ китайского «Куньлуня» и финского «Йокерита», но еще и президент хоккейного СКА, безусловного лидера этого сезона.

Более того, любовь Геннадия Николаевича отнюдь не ограничивается клубными пристрастиями. Ведь два года назад чуть ли не по его прямой указке в питерской команде было создано суперзвено для сборной России – Панарин, Шипачев, Дадонов. Собрали их в одну тройку, конечно, наши известные тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Но Тимченко к этому тоже руку приложил. Это не секрет.

Да и после ухода тренеров эти традиции в СКА продолжаются – подготовка связок для сборной в этом сезоне только наращивает обороты.

Опять же вспомним проблемный «Спартак». При всей своей народной любви команда оказалась три года назад без средств и попросту была распущена.

Возродить известный клуб согласился только Тимченко. У остальных любовь к красно-белому ромбику ограничилась словами.

Искренние аплодисменты, без подвоха.

Так почему же сложившаяся в КХЛ ситуация мне не нравится?

А ведь она не нравится. И, наверное, не только мне. Болельщики СКА и Спартака, конечно, благодарны Тимченко за щедрую поддержку. Да и «Йокерит» с «Куньлунем» - не мальчики для битья в нашей лиге.

Но в КХЛ создается монополия. Целая империя создается! Пусть невольно, не от хорошей жизни, а из-за проблем. Но ведь это так.

Четыре клуба имеют по сути одного хозяина. Разве это нормально? По-моему, нет. И я объясню почему.

С одной стороны, все четыре клуба могут совершать внутренние обмены игроков. Когда финансирование идет из одного кармана – это намного проще. При желании можно и в приказном порядке. Но это не беда. Хуже другое.

Такая ситуация рождает у болельщиков недоверие.

Вот, допустим, в январе СКА дважды уступил «Йокериту». Немного неожиданный результат для нашего лидера. Но, собственно, ничего необычного. Это спорт. И результат матчей непредсказуем.

Однако болельщики других клубов сразу принялись обвинять армейцев. И логика у них была простая. СКА тогда уверенно шел на первом месте. А вот «Йокериту» очки нужны позарез, чтобы зацепиться за плей-офф. Вот, дескать, СКА и помог «побратиму» из Финляндии – подарил шесть турнирных баллов.

Я, да и многие специалисты, конечно, понимают, что это не так! Но запретить болельщикам так думать невозможно. А финансовое «родство» клубов дает основание для таких подозрений. От них никуда не денешься. И это плохо.

Это проникает в мозг и пускает корни.

Потому что еще не так давно мы все наблюдали, как бедный, но гордый «Спартак» под руководством Милоша Ржиги трепал нервы СКА и даже вышибал куда более мощных армейцев из плей-офф.

А сейчас, да простят меня руководители СКА и Спартака, я просто не верю, что такое возможно. Наоборот, я уверен, что встань «Спартак» когда-то на пути у СКА в Кубке Гагарина и начни упираться… Короче, не верю я, что он всерьез упрется.

Да и поставьте себя на место хозяина клуба! Я покупаю для команды звезд. А вторая моя команда, менее обеспеченная, включает агрессивность в игре до отказа и начинает моих же звезд по бортам размазывать, бить плечом в голову, въезжать на скорости в колено… Не просто так – ради победы в плей-офф.

Но ведь с точки зрения владельца команд это абсурд! И вряд ли общее руководство его потерпит.

Поэтому помогать спорту, конечно, надо. Но хотелось бы, чтоб ни один Геннадий Тимченко откликался на помощь хоккейным клубам. А то ведь так у него в империи постепенно половина лиги окажется.

Олигархи, ау! Подключайтесь уже. Создавайте конкуренцию.



