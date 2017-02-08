Макеев сменит «Спартак» на «Локо»? Свежие трансферные новости и слухи

«Советский спорт« рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

МАКЕЕВ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН «СПАРТАКУ»

Защитник Евгений Макеев может покинуть «Спартак» в ближайшее время. Вчера футболист был заявлен за «Спартак-2», который выступает в ФНЛ.

По информации портала News24hitc.ru, главный тренер Массимо Каррера заявил руководству клуба, что не видит игрока в своей команде.

Сообщается также, что у Макеева в настоящий момент есть два конкретных предложения – от «Локомотива» и «Рубина».

МИРАНЧУКА ТОЧНО НЕ БУДЕТ В «ЛОКО»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука очередной раз заявил о том, что его клиент не будет играть за московскую команду.

- Точка невозврата пройдена. Миранчука на сто процентов в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро, - сказал Шпинев в эфире «Спорт ФМ».

«РОСТОВ» НИКОГДА НЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ УСЛУГАМИ НАПАДАЮЩЕГО ИЗ НИГЕРИИ

Как стало известно «Советскому спорту«, «Ростов» никогда не интересовался лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии Стефаном Одеей. Напомним, что вчера в издании «The Nation Nigeria» появилась информация о том, что футболист предпочел желто-синим другой клуб.

Что касается будущего полузащитника Кристиана Нобоа, то «Зенит» отказался от идеи покупки эквадорца. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

- До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в «Зенит». «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста, — цитирует Гуськова ТАСС.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ С СЕРБОМ

Полузащитник Срджан Мияилович стал игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сроки подписанного соглашения не разглашаются.

Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий «Кайсериспор».

ТИГИЕВ СОГЛАСОВАЛ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ»?

Как сообщает «Чемпионат», защитник «Анжи» Георгий Тигиев в ближайшее время станет игроком «Спартака». Агент 21-летнего футболиста Павел Андреев уже согласовал с руководством московского клуба условия контракта. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.