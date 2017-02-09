«Днепр» обмелел, Ярмоленко опоздал… Что происходит с чемпионатом Украины

«Днепр», который недавно играл в финале Лиги Европы, теперь никому не нужен и на грани исчезновения. Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» больше не хотят клубы из Европы. А Леонид Кучук едет работать в клуб, у которого нет дома. «Советский спорт» – о том, что происходит в украинском футболе.



«ДНЕПР»

Место: 11-е в премьер-лиге

Главный тренер: Дмитрий Михайленко

Ситуация:

Два года назад «Днепр» играл в финале Лиги Европы, а теперь может исчезнуть. Владелец Игорь Коломойский охладел к футболу и клубу – и теперь «Днепр» не платит по долгам. Ни бывшим тренерам Хуанде Рамосу и Мирону Маркевичу, ни бывшим игрокам. Из-за невозможности наказать клуб рублем (в смысле, гривной или евро) дисциплинарный комитет ФИФА наказывает «Днепр» очком. На этой неделе клуб лишили шести очков и он опустился на предпоследнее, 11-е, место.

- Пока был интерес, инвестор вкладывал деньги. За это время в клубе не удосужились что-то построить. Происходило просто освоение выделяемых средств, и инвестору это надоело, - сказал «Советскому спорту» экс-полузащитник «Днепра» Максим Калиниченко. - О будущем никто не думал. Детско-юношеская школа? Но чтобы клубу жить за счет нее, надо продавать по 10-15 человек каждый год.

По словам Калиниченко, проблема, с которой столкнулся «Днепр», актуальна не только для Украины, но и для России, с той лишь разницей, что российские команды, в основном, финансироуются из бюджета, а не частными инвесторами.

- И спонсирование это из бюджета тоже может прекратиться в любой момент. Примеров масса – «Томь», «Кубань», «Волга»… Это только последние примеры, - говорит Калиниченко.

Комментарий Артема Франкова, украинского журналиста:

- Ожидалось, что «Днепр» вообще переведут дивизионом ниже, но мы не представляли, как это может быть осуществлено посреди сезона. Во что тогда превратились бы оставшиеся матчи команды? А так меня не удивишь никакими штрафами «Днепра» – такие неприятности сыплются на клуб давно. И по «делу Рамоса», и по «делу Калинича». «Днепр» демонстрирует полное нежелание с этими долгами рассчитываться. Если клуб не будет платить долги, наказания станут бесконечными. И за что в таких условиях будет бороться команда, непонятно. Списать же долги можно только прекращением существования юрлица.

Не хотелось бы говорить об этом, ведь речь идет о клубе культовом не только для украинского, но и для советского футбола, но все идет к прекращению существования «Днепра» в конце сезона.

«ШАХТЕР»

Место: 1-е в премьер-лиге

Главный тренер: Пауло Фонсека

Ситуация:

«Шахтер» имеет колоссальное преимущество над традиционным соперником в борьбе за чемпионство – «Динамо» отстает на 13 очков. Так что с чемпионством все ясно – отпразднует его команда, судя по всему, в Харькове. Именно там теперь «Шахтер» станет проводить домашние матчи. На «Донбасс Арене» это не возможно, а во Львове клуб себя чувствовал не слишком уютно.

Уютно чувствует себя в «Шахтере» капитан Дарио Срна. Настолько, что отказался переходить в «Барселону». Правда, даже слова 34-летнего хорвата в интервью украинскому каналу «Футбол» не дают ответа на вопрос, насколько конкретным было предложение каталонцев: «Я принял правильное решение, оставшись в «Шахтере». Что касается «Барселоны», не буду это комментировать, потому что это непрофессиональн о».

Комментарий Артема Франкова:

- Относился к истории с возможным переходом Срны в «Барселону» скептически. Не знаю, насколько это было близко и осуществимо. Срна все-таки в солидном возрасте, и по какой логике «Барса» могла его взять, сказать сложно. Разве что как свободного агента, потому что, насколько понимаю, владелец «Шахтера» Ринат Ахметов Дарио бы отпустил в «Барселону» бесплатно.

«ДИНАМО»

Место: 2-е в премьер-лиге

Главный тренер: Сергей Ребров

Ситуация:

Нынешнее «Динамо» пока не может конкурировать с «Шахтером», несмотря на то, что главная звезда команды Андрея Ярмоленко по-прежнему в команде. Много говорилось об интересе к уроженцу Ленинграда со стороны европейских клубов, но, судя по всему, момент был упущен. Теперь к 27-летнему нападающему, который первый гол в большом футболе посвятил Юрию Семину, поверившему в него, судя по всему и интереса европейских клубов нет…

Комментарий Артема Франкова:

- Если бы было предложение, хоть сколько-нибудь устраивающее «Динамо» и Ярмоленко, он бы уехал. Но ситуация такая, что я не могу даже придумать клуб, готовый выложить серьезную сумму и дать оклад, который заинтересует самого футболиста. Очередное трансферное окно прошло даже без слухов по поводу Ярмоленко. С его продажей опоздали. Это надо было делать ровно год назад.

«СТАЛЬ»

Место: 9-е в премьер-лиге

Главный тренер: Леонид Кучук

Ситуация:

Белорусский тренер, известный в России по работе с «Кубанью» и «Локомотивом» (а также по тому, как эти клубы с ним расставались), отправился работать в команду, которая не может играть дома. Но если «Шахтер», «Олимпик» и «Заря» не играют в Донецке и Луганске из-за известных событий, то «Сталь» – из-за неготовности стадиона в Днепродзержинске . Город, правда, недавно переименовали в Каменское, но с ремонтом инфраструктуры, которую строили во времена СССР, так быстро справляться, как с названиями, не получается…

Комментарий Артема Франкова:

- Кучук – сильный специалист и фигура довольно сложная. Он оставил о себе память по работе в киевском «Арсенале» – был такой веселый клуб, о котором рассказывать можно долго. А приходу людей опытных в наш чемпионат только рад, потому что, к сожалению, наблюдается обратный процесс.

«Сталь» – это идейный наследник донецкого «Металлурга». Те же хозяева, схожее отношение болельщиков. На «Металлург» в Донецке ввиду наличия «Шахтера» не особо ходили. А сейчас днепродзержинска я команда играет в Днепропетровске. .. Но давайте новыми названиями оперировать – команда из города Каменское играет в городе Днепр.

Про реконструкцию стадиона в Каменском много говорилось еще при прошлом руководстве. Ей бы давно закончиться, но появились рассказы про плывун, сложный грунт…

Но нам все-таки не пристало разбрасываться клубами премьер-лиги. Хотя непонятна цель существования, что называется «для кого живем?».

«СУМЫ»

Место: 16-е в первой лиге

Главный тренер: Владимир Лютый

Ситуация:

Китайские инвесторы неожиданно пришли в клуб-аутсайдер первой лиги «Сумы». А вместе с китайцами – средства, новый главный тренер Владимир Лютый (пару лет назад он сообщил, что в 2010-м году его и главного тренера «Ростова» Олега Протасова заставляли сдать матч «Амкару») и новые задачи. Лио Байрам, представитель компании-инвесто ра заявил, что «Сумы» должны подняться на шестое место, а потом…

Комментарий Артема Франкова:

- Есть, например, такая команда, как «Судостроитель» из Николаева, которая во второй лиге играет. У нее не то американские не то британские инвесторы. Звучит офигительно громко, но важно, каковы объемы инвестиций.

Что касается «Сум», было сказано, что процесс перехода клуба к новому инвестору рассчитан на вторую часть сезона. Пока там ничего оглушительного. И потом, насколько понимаю, «Сумы» – частично российский клуб. Его спонсирует и Сумское НПО имени Фрунзе, главным акционером которого является Константин Григоришин. А он же россиянин у нас…