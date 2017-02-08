Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне- : -Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Трагедия Криштиану. Дружка-кикбоксера Роналду приговорили к двум годам тюрьмы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трагедия Криштиану. Дружка-кикбоксера Роналду приговорили к двум годам тюрьмы
Источник: As.com

Утром 8 февраля 2017 года Верховный суд Нидерландов признал господина Бадра Хари виновным по двум пунктам обвинения и приговорил к лишению свободы сроком на два года.

No distractions... back in the gym 👊 #AlwaysGoingForward

Фото опубликовано Badr Hari (@badrhariofficial)

Молодому человеку вменили два разбойных нападения, которые были совершены в Амстердаме с 2011 по 2012 год. Первый случай произошел прямо во время футбольного матча амстердамской команды «Аякс» - на стадионе, второй – в одном из многочисленных ночных клубов столицы Голландии, где Бадр пытался прирезать кого-то «розочкой» от разбитой бутылки.

Плохой мальчик

Почему это должно заинтересовать любителей спорта? Все просто: Бадр Хари – прославленных кикбоксер. В мире боевых единоборств он известен, как Бадр «Золотой Мальчик» Хари.

Даже на ринге у 32-летнего спортсмена сложилась не лучшая репутация. Отчасти своей популярностью он обязан имиджу «плохого парня», обливающего своего соперника грязью до боя с ног до головы. То, что он этот бой позже проигрывал и выбывал на полгода со сломанной челюстью, уже не имело никакого значения. Важно, что его запомнили именно таким.

Постепенно имидж вырвался из под контроля бойца. Грязь из залов для пресс-конференций, где Бадр частенько устраивал потасовки, выплеснулась на ринг. В 2008 году Хари стал первым в истории кикбоксером, который был дисквалифицирован за поведение в финале мирового гран-при. Сначала он принялся добивать соперника, лежащего на полу, нанося удары в голову ногами, а потом – устроил словесную перепалку с секундантами своего противника.

Сначала рефери сделал Бадру предупреждение, а после, когда стало понятно, что соперник не сможет прийти в себя от избиения, и вовсе дисквалифицировал марокканца. Его лишили титула и всех призовых денег.

Кстати, свой последний бой Бадр Хари провел после того, как подписал контракт с чеченской промоутерской лигой «Ахмат».

«У нас знаменательное событие в спортивной жизни Чечни и всей России! Клуб «Ахмат» и Бадр Хари договорились, что он будет оказывать помощь в подготовке бойцов к соревнованиям по смешанным единоборствам. Также контракт предусматривает вариант содействия лигой Бадру Хари в организации его тренировочного процесса и участия в различных турнирах», - сказал тогда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, присутствовавший на церемонии подписания соглашения.

Кроме этого Бадр встречался с племянницей Йохана Кройфа и бывшей супругой Рууда Гуллита, убегал от полицейской погони на автомобиле оп улицам Амстердама, праздновал 30-й день рождения в Чечне с золотым автоматом Калашникова в руках, таранил пешеходов на своем авто и целовал в щечку соперника перед поединком. В общем, с Бадром не соскучишься.

Связь с Роналду

Однако широкую известность марокканец, рожденный в Голландии, получил не благодаря своим достижениям в кикбоксинге. Он стал знаменит на весь мир, когда начал дружить с лучшим футболистом планеты на данный момент Криштиану Роналду.

Широко дружеские отношения двух спортсменов не афишировались, пока они не стали доставлять проблемы самому богатому клубу планеты, мадридскому «Реалу». Роналду настолько часто летал на личном самолете в Марокко к своему другу, что это надоело президенту команды Флорентино Пересу. Перес вызвал Роналду к себе «на ковер» и официально запретил подобные полеты – они отвлекают футболиста от игры и тренировок.

Одновременно по Испании поползли слухи, что Роналду и Хари – больше, чем просто друзья. Этому способствовали и многочисленные фотографии, опубликованные в социальных сетях обоих спортсменов. Апогеем стал кадр, на котором Бадр рядом с бассейном держит довольного футболиста на руках. Оба счастливы. Под фотографией стоит подпись самого Хари: «Молодожены!»

 

Все это так и осталось бы сплетнями и шутками в стиле Александра Кокорина с Павлом Мамаевым, если бы не недавний скандал с Роналду, когда футболист якобы признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Прямо на поле. Позже и этот случай попытались списать а сложности перевода с испанского разговорного на остальные языки мира. Но осадок все равно остался.

Теперь, видимо, Роналду придется летать не к марокканскому солнцу, а к амстердамским каналам. Бадр, находящийся в данный момент на родине и не присутствовавший на заседании суда, в ближайшее время прибудет в Голландию для отбывания тюремного наказания.

Одно должно утешать и его, и Криштиану Роналду – кикбоксер скорее всего будет освобожден условно-досрочно всего через полгода, если, конечно, плохой мальчик за решеткой будет вести себя хорошо. Также остается надеяться, что в историю с шутками и трудностями перевода поверят в голландской тюрьме, или на то, что в Нидерландах понятия окажутся боле мягкими, толерантными.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Друг Роналду кикбоксер Бадр Хари приговорен к двум годам тюрьмыСпортсмен был признан виновным в нападениях на людейБрат Азара: Совсем скоро многие скажут: «Ничего себе, вот это игрок!»Торган Азар, полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» и брат хавбека «Челси» Эдена Азара, высоко оценил способности футболиста лондонской команды.Владелец заводов, газет, пароходов. Как Роналду становится гостиничным магнатомВладелец заводов, газет, пароходов. Как Роналду становится гостиничным магнатом«Советский спорт» рассказывает, как Криштиану Роналду проявляет себя в бизнесе.Как правильно праздновать голы. Чтиво на выходныеКак правильно праздновать голы. Чтиво на выходныеНиколай Яременко – о том, как правильно выполнять важный футбольный ритуал.Пеле: Технически Неймар гораздо сильнее РоналдуТрехкратный чемпион мира Пеле сравнил своего соотечественника Неймара и лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Роналду заработал больше Месси в 2016 году. Рейтинг ForbesЖурнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлымБывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс, который ныне выступает за «Порту», прокомментировал конфликт нападающего «сливочных» Криштиану Роналду с болельщиками на матче 20-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0).Случай в примерочной. Роналду – антигерой неделиСлучай в примерочной. Роналду – антигерой неделиЛучший футболист планеты наметил свадьбу на лето 2018 года, разбив сердце миллионам девушек… и парнейРоналду сцепился с фанатами, а «Барселону» «ограбил» арбитр. Обзор 20-го тураРоналду сцепился с фанатами, а «Барселону» «ограбил» арбитр. Обзор 20-го тура«Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.Роналду оскорбил фанатов «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»Нападающий «Реала» Криштиану Роналду грубо высказался в адрес болельщиков во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад», сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Sport.Свадьбы наперегонки. Роналду женится вслед за МессиСвадьбы наперегонки. Роналду женится вслед за МессиОни что? Сговорились? «Золотой мяч» получают только они последние восемь лет, все рекорды по числу голов бьют исключительно эти двое.Криштиану Роналду: Постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от физического состоянияНападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее, а также рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.Зинедин Зидан – журналисту: Гризманн хороший игрок, вы это хотели услышать?Зинедин Зидан – журналисту: Гризманн хороший игрок, вы это хотели услышать?Главный тренер мадридского «Реала» пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного матча с «Сельтой» в рамках Кубка Испании.Номер с видом на Роналду. Как «Реал» сделает стадион самым крутым в мире (фото)Номер с видом на Роналду. Как «Реал» сделает стадион самым крутым в мире (фото)Летом 2017-го начнется реконструкция «Сантьяго Бернабеу». За 400 миллионов евро «Реал» собирается вывести стадион на космический уровень.Гризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слуховГризманн договорился с «МЮ», Куртуа собрался в «Реал». Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?Эра легендарных «семерок» «Манчестер Юнайтед» ушла?Что случилось с магическим ореолом вокруг заветной цифры на футболке манкунианского клуба.Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииМанчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииСегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Президент «Реала» принял решение продать РоналдуНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб. Об этом сообщает издание Don Balon.Гари Кэйхилл: Играть с Месси и Роналду на одном газоне было уже чем-то особеннымЗащитник «Челси» Гари Кэйхилл дал интервью клубной пресс-службе.Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне всеЛионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне всеЛидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.
Главные новости
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА сейчас выглядит не хуже основных конкурентов по чемпионату России
Биатлон
Логинов и Шипулин побегут в смешанной эстафете на чемпионате мира
Хоккей
«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Хеугесунном», ведя со счетом 2:0
Хоккей
Олег Знарок: Поначалу была мысль вызвать в сборную России больше игроков СКА
Футбол
«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Зелински
Хоккей
Санников назначен капитаном сборной России на Шведские игры, Прохоркин и Антипин - ассистенты
Футбол
Новый клуб Витселя хочет приобрести Бакку
Футбол
Маскерано, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ»
Хоккей
Роман Ротенберг: Даже если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ-2018, НХЛ может отменить это решение
все новости
Бадр Хари
Бадр Харивсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости