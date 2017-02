Трагедия Криштиану. Дружка-кикбоксера Роналду приговорили к двум годам тюрьмы

Утром 8 февраля 2017 года Верховный суд Нидерландов признал господина Бадра Хари виновным по двум пунктам обвинения и приговорил к лишению свободы сроком на два года.

Молодому человеку вменили два разбойных нападения, которые были совершены в Амстердаме с 2011 по 2012 год. Первый случай произошел прямо во время футбольного матча амстердамской команды «Аякс» - на стадионе, второй – в одном из многочисленных ночных клубов столицы Голландии, где Бадр пытался прирезать кого-то «розочкой» от разбитой бутылки.



Плохой мальчик

Почему это должно заинтересовать любителей спорта? Все просто: Бадр Хари – прославленных кикбоксер. В мире боевых единоборств он известен, как Бадр «Золотой Мальчик» Хари.

Даже на ринге у 32-летнего спортсмена сложилась не лучшая репутация. Отчасти своей популярностью он обязан имиджу «плохого парня», обливающего своего соперника грязью до боя с ног до головы. То, что он этот бой позже проигрывал и выбывал на полгода со сломанной челюстью, уже не имело никакого значения. Важно, что его запомнили именно таким.

Постепенно имидж вырвался из под контроля бойца. Грязь из залов для пресс-конференций, где Бадр частенько устраивал потасовки, выплеснулась на ринг. В 2008 году Хари стал первым в истории кикбоксером, который был дисквалифицирован за поведение в финале мирового гран-при. Сначала он принялся добивать соперника, лежащего на полу, нанося удары в голову ногами, а потом – устроил словесную перепалку с секундантами своего противника.



Сначала рефери сделал Бадру предупреждение, а после, когда стало понятно, что соперник не сможет прийти в себя от избиения, и вовсе дисквалифицировал марокканца. Его лишили титула и всех призовых денег.

Кстати, свой последний бой Бадр Хари провел после того, как подписал контракт с чеченской промоутерской лигой «Ахмат».

«У нас знаменательное событие в спортивной жизни Чечни и всей России! Клуб «Ахмат» и Бадр Хари договорились, что он будет оказывать помощь в подготовке бойцов к соревнованиям по смешанным единоборствам. Также контракт предусматривает вариант содействия лигой Бадру Хари в организации его тренировочного процесса и участия в различных турнирах», - сказал тогда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, присутствовавший на церемонии подписания соглашения.

Кроме этого Бадр встречался с племянницей Йохана Кройфа и бывшей супругой Рууда Гуллита, убегал от полицейской погони на автомобиле оп улицам Амстердама, праздновал 30-й день рождения в Чечне с золотым автоматом Калашникова в руках, таранил пешеходов на своем авто и целовал в щечку соперника перед поединком. В общем, с Бадром не соскучишься.

Связь с Роналду

Однако широкую известность марокканец, рожденный в Голландии, получил не благодаря своим достижениям в кикбоксинге. Он стал знаменит на весь мир, когда начал дружить с лучшим футболистом планеты на данный момент Криштиану Роналду.

Широко дружеские отношения двух спортсменов не афишировались, пока они не стали доставлять проблемы самому богатому клубу планеты, мадридскому «Реалу». Роналду настолько часто летал на личном самолете в Марокко к своему другу, что это надоело президенту команды Флорентино Пересу. Перес вызвал Роналду к себе «на ковер» и официально запретил подобные полеты – они отвлекают футболиста от игры и тренировок.

Одновременно по Испании поползли слухи, что Роналду и Хари – больше, чем просто друзья. Этому способствовали и многочисленные фотографии, опубликованные в социальных сетях обоих спортсменов. Апогеем стал кадр, на котором Бадр рядом с бассейном держит довольного футболиста на руках. Оба счастливы. Под фотографией стоит подпись самого Хари: «Молодожены!»

CR7's friend Badr Hari jailed for two years in Netherlands for aggravated assault: https://t.co/t3Ccd2t3Cg pic.twitter.com/7FwAfroiGf