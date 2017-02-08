Главное недоразумение НБА. Почему провалился «Бруклин»

Первая половина регулярного чемпионата НБА практически завершилась, а команда «Бруклин Нетс» пока не может выиграть и десяти матчей. Попробуем разобраться почему?

В последнем матче «Далласа», защитник Йоги Феррелл вполне мог стать главным героем, наряду с Дирком Новицки, не дав выиграть «Портленду». Феррелл боролся отчаянно. В частности, в четвертой четверти баскетболист записал себе на счет семь очков, а также показатель полезности (+3). Впрочем, «Маверикс» проиграли, но на последних секундах. Команда имеет шансы на попадание в плей-офф и они даже слегка увеличились с того момента, как в команде оказался новичок этого сезона, которого не взяли на драфте. Стоит обратить внимание на то, насколько быстро он влился в команду, и насколько быстро осознал те задачи, которые поставил перед ним тренер Рик Карлайл. Кстати, тренер поставил Феррелла в стартовый состав сразу же, и он отдает сторицей. В шести встречах этого сезона, на счету Феррелла за «Даллас» – 17,2 очка, при вполне неплохом, для его позиции, проценте бросков с игры – 43,1.



Большинству из тех, кто прочитал первый абзац, думаю, вряд ли интересно, как там играет защитник, который в НБА без году неделя. А вот для российского миллиардера, владельца команды «Бруклин Нетс», Михаила Прохорова, такая игра Феррелла – повод попытаться в очередной раз укусить локоть. Дело в том, что «Даллас» для Феррелла не первая команда, в которую он пытался пробиться. Сначала был именно «Бруклин». Интересно, что Феррела «Даллас» взял на 10-дневный контракт ровно в тот момент, как команда потеряла из-за травмы стартового разыгрывающего Дерона Уильямса, по иронии судьбы, ранее игравшего у Прохорова. Феррелла в «Бруклин» пригласили после того, как в команде был травмирован основной разыгрывающий Джереми Лин.



Итогом этого стали 15 матчей, на четыре из которых Феррелл не раздевался. В тех же играх, что он выходил на паркет, у Йоги было всего лишь по – 5,4 очка, да и давали ему сделать всего лишь примерно по пять бросков за игру. То есть, практически в идентичных ситуациях в «Маверикс» Ферреллу дали свободу действий, ничего не ожидая взамен. И вдруг он начал помогать клубу побеждать. «Бруклину» такого рода игрок нужен в куда большей степени. Тем более, что в студенческом баскетболе Феррелл был лидером довольно престижной «Индианы Хузьерз». В итоге всего лишь – 15,1 минута за игру.



Да, конечно, можно говорить о том, что Феррелл не подошел тренерской философии Кенни Аткинсона, который первый сезон проводит в качестве главного тренера баскетбольной команды (не считаю сборную Доминиканской Республики). До этого он был ассистентом в «Нью-Йорк Никс» и «Атланте Хокс», где руководителями на тот момент были тренеры, ставящие во главу угла бросок с открытой позиции. Это достигается банальным перемещением мяча, то есть, броском после подготовленной для этого комбинации. Причем, если говорить про время Аткинсона в «Никс», то он был ассистентом Майка Д'Энтони, который любил не просто открытый бросок, но открытый трехочковый бросок.



В этом сезоне «Бруклин» – четвертая команда по выброшенным трехочковым (32,4), но лишь 26-я по проценту реализации подобных атак (34,0). Что касается комбинаций, то и здесь у Аткинсона незадача – он разыгрывает за встречу лишь 21,0, что является лишь 26-м результатом в лиге. Казалось бы, Феррелл идеально подходил к команде, которая потеряла своего разыгрывающего. Он и трехочковые бросает (в «Далласе» у него 50,0 попаданий), и является разыгрывающим, то есть может подносить снаряды. Но скаутинг у команды, по всей видимости, на нуле, раз она позволила себе расстаться с таким игроком, как Феррелл.



А ведь назначил Аткинсона на позицию Шон Маркс, который впервые в своей карьере поднялся до поста генерального менеджера. До сих пор мне весьма интересно, где Маркс нашел Аткинсона, который до этого не тренировал клубы НБА. Мне представляется совсем простая история, в которой Маркс весьма дружит с прежним ассистентом тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича Майком Баденхолцером. В свое время именно Баденхолцер заложил основы того фирменного стиля игры «Сперз» в нападении. Игры, которая позволяет «Шпорам» оставаться наверху, несмотря на набор игроков для данного конкретного матча. Наставник «Атланты» и познакомил Маркса с Аткинсоном когда-то давно. И вот когда пришло время искать нового тренера, вдруг всплывает имя Аткинсона, который якобы может продолжить традиции нападения «Сан-Антонио».



Ну, а о тех, кто сначала искал нового генерального менеджера, а затем падал ему в ноги, с просьбой, чтобы тот подхватил команду, которая, словно «Титаник» тонула в турнирной таблице, покамест умолчу.



«Даллас» тем временем, начав сезон ужасно, вдруг обнаружил себя в числе клубов, которые теоретически могут претендовать на место в плей-офф. Как только талант Феррелла был замечен, с ним тут же был заключен двухлетний контракт. «Бруклин» остается в гордом одиночестве не просто на последнем месте, но единственной командой, которая не выиграла еще даже десяти матчей! Жаль, что команда со всеми своими причудами и до и, видимо, после назначения Шона Маркса на позицию генерального менеджера, остается главным недоразумением НБА.