«Лимонки», мешок с камнями и яйца. Как наказывают футбольных менеджеров

После разгромного поражения «Пескары» от «Лацио» (2:6) президент «Пескары» Даниэле Себастиани лишился двух автомобилей: их сожгли разъяренные фанаты. А как еще наказывают футбольных боссов? «Советский спорт» вспоминает.

Мешок с камнями

Странная история произошла в марте 2011 года. Президент «Бенфики» Луиш Фелипе Виейра возвращался вместе с командой после удачного матча с «Пасуш де Феррейрой» (5:1). Вийера следовал за клубным автобусом на личном автомобиле, и когда президент проезжал под мостом, неизвестные сбросили на него мешок с камнями. Может, это были поклонники «Пасуша»?

Четко рассчитав силы и время, злоумышленники не только разбили лобовое стекло и капот представительского авто, но и нанесли Виейре и его водителю легкие ранения. Если бы обиженные фанаты бросили мешок чуть раньше, он угодил бы прямиком в клубный автобус.

Взрывное устройство

4 марта 2013 года неизвестные совершили покушение на президента киевского «Арсенала» Вадима Рабиновича. В автомобиль менеджера в районе станции метро Кловская злоумышленники бросили взрывное устройство. Рабинович не пострадал – удар принял на себя кузов японской иномарки.

Расстрел

2 мая 2005 года был убит исполнительный директор владивостоксого «Луча-Энергии» Виктор Скрипаль. Примерно в 11 утра по местному времени возле дома, где жил Виктор, неизвестный несколько раз выстрелил в Скрипаля, затем выбросил оружие и скрылся.

Тогда «Луч» только вернулся в первый дивизион после семилетнего перерыва, руководство выделило солидный по тем временам бюджет в размере 6,5 млн. долларов (по неофициальным данным – все 10). Перед клубом поставили амбициозную задачу выхода в РФПЛ, но попасть туда получилось только через год – в 2006-м. В сезоне того года дальневосточный коллектив показал лучший результат – седьмое место в чемпионате России.

Граната

Спустя два с половиной месяца после событий во Владивостоке, произошло покушение на президента «Океана» из Находки Евгения Бышко. На участок дома, который снимал функционер, неизвестный бросил «лимонку» – оборонительную гранату Ф-1. В результате взрыва погибла сторожевая собака Бышко, сам он не пострадал.

Интересно, что за неделю до этого неизвестные звонили Бышко домой и требовали уйти в отставку. Послушался Евгений только после инцидента с гранатой, навсегда уехав из Находки.

Нож в шею

Апрель 2012-го. Бывшая волейболистка 19-летняя Мария Милич созналась в убийстве вице-президента черногорского «Рудара» Радмило Митровича, заявив, что он вел себя агрессивно в состоянии алкогольного опьянения. 47-летний Митрович был убит в квартире, в которой Митрович проживал вместе с Милич. Девушка ударила известного в прошлом футболиста кухонным ножом в шею во время ссоры.

Яйца и кулаки

В конце апреля прошлого года разъяренные фанаты белградского «Партизана» жестко избили гендиректора клуба Милоша Вазуру. Инцидент произошел у клубного стадиона. Болельщики подкараулили руководителя после рабочего дня у личного авто и заставили ответить за плохие спортивные результаты «Партизана». За неделю до этого прямо во время матча ультрас забросали клубных боссов яйцами.

