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За Зозулю на нары! Топ-5 спортивных скандалов недели

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
За Зозулю на нары! Топ-5 спортивных скандалов недели

«Советский спорт» традиционно собирает пятерку самых громких спортивных событий России со знаком минус за прошедшую неделю.

Героя слава!

Первый день после окончания трансферного окна в европейском футболе омрачился грандиозным скандалом. Мадридский клуб «Райо Вальекано» отказался от игрока, ранее взятого в аренду у испанского «Бетиса». Этим футболистом оказался украинский форвард Роман Зозуля.

К сожалению, в России и Европе он известен в первую очередь не своими подвигами на футбольном поле, а политическими взглядами, которые близки едва ли не к нео-фашизму. Он и с фашистско-нацистской символикой фотографировался, и Степана Бандеру уважал, и украинским батальонам в вооруженном конфликте на Донбассе помогал.

Все это заставило фанатов самой «левой» команды Испании, если не всей Европы, «Райо Вальекано», организовать акции протеста против перехода украинца под свои знамена. Руководство пошло на поводу у болельщиков и отказалось от футболиста. Теперь он не может выступать ни за один клуб и на полгода может и вовсе остаться не только без футбола, но и без зарплаты.

Но этим не ограничилось. Узнав о проблемах своего соотечественника, посол Украины в Испании потребовал аудиенции у руководителя Ла Лиги . Подробности встречи не разглашаются, но по итогам президент испанской лиги заявил, что на фанатов, участвовавших в акциях протеста, будут открыты уголовные дела.

Испанских болельщиков поддержали их немецкий коллеги, фанаты мюнхенской «Баварии». На данный момент известно, что консул Украины в Германии будет требовать у «Баварии» извинений за баннер фанатов «Долой Зозулю», а в украинской прессе уже советуют германским болельщикам вспомнить, где впервые начали массово использовать свастику.

Забыла слова гимна?

Громкий скандал разгорелся и на финале чемпионата мира по хоккею с мячом. Перед стартом традиционного для этой стадии поединка между сборными Швеции и России, девушка должна была исполнить национальный гимн нашей страны. Когда зазвучала музыка все поняли – что-то пошло не так. Девушка не могла попасть ни в одну ноту, а в какой-то момент показалось, что она и вовсе забыла слова.

Наш журналист позже нашел исполнительницу гимна, которая рассказала, что виноваты организаторы – музыка в наушнике не звучала, а без нее спеть гимн было невозможно. Финал она не помнит – все время проплакала в туалете.

Сэр Бекс

Кто бы мог подумать, что главным антигероем недели и скандалистом окажется заступник слабых и любимец обездоленных Дэвид Бекхэм. Оказалось, что вся благотворительная деятельность прославленного футболиста была направлена на то, чтобы выпросить у королевы титул лорда. Когда же Бекс понял, что многие лорды не собираются поддерживать его в этой попытке, он принялся хамить в ответ на просьбы о пожертвованиях. Как все об этом узнали? Переписку Бекхэма в сеть выложил русский хакер.

И снова украинец

Громкий скандал потряс мир велоспорта. Украинский велогонщик команды Astana Денис Гривко разбил лицо немцу Марселю Киттелю из Quick-Step Floors во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая». Команда принесла немецкому гонщику извинения, которые тот отказался принимать и продолжил накалять атмосферу, требуя дисквалификации соперника.

Поветкин всё?

На эту неделю было назначено и вскрытие допинг-пробы Б Александра Поветкина, ранее лишенного титульного поединка из-за препарата под названием остарин в крови. К сожалению для российского бойца и вторая проба дала положительный результат. О завершении карьеры россиянин и не думает, а самые влиятельные орагнизации уже исключили его из своих рейтингов.

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