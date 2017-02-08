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Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах, и насколько высока вероятность, что до золота они все же не дотянут.

«БАВАРИЯ»: А ЧТО, А ВДРУГ?

Что должно случиться, чтобы «Бавария» не стала чемпионом? Наверное, конец света. Или что-то в этом духе. Но давайте обойдемся без апокалиптических сценариев и попытаемся найти более реалистичные причины.

Например, эпидемию травм. В конце концов, многие баварские звезды подвержены разного рода болячкам – Боатенг, Хуммельс, Роббен, Рибери. Огромным ударом для мюнхенцев станет потеря Левандовски, которого заменить просто некем.

Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман получает указания от Карло Анчелотти.
Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман получает указания от Карло Анчелотти.Источник: Russian Look/Imago

Или, скажем, случится конфликт между главным тренером Карло Анчелотти и футболистами. Итальянец, конечно, находил язык со всеми звездами, с кем ему доводилось работать – и в «Ювентусе», и в «Милане», и в «Челси», и в «ПСЖ», и в «Реале». Но всякое может быть. «Бавария» – клуб крайне специфический, тут непросто работать даже самым дипломатичным людям.

А может быть, два вышеописанных сценария наслоятся друг на друга. Но, откровенно говоря, каких-то объективных предпосылок для того, чтобы «Бавария» упустила титул, нет.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 5%

ХВАТИТ ЛИ «ЮВЕНТУСУ» СТРАСТИ?

«Юве» за последние годы стал в Италии кем-то вроде «Баварии». Ну, или, например, «Селтика» в Шотландии. То есть гегемоном, любая победа которого воспринимается как данность, а неудача становится сенсацией вселенского масштаба. Туринцы даже трансферную политику ведут такую же, как и мюнхенцы, беззастенчиво обирая прямых конкурентов.

В «Юве» не скрывают, что главная цель на этот сезон – успешное выступление в Лиге чемпионов, где «Старая синьора» намерена как минимум снова добраться до финала, как и два года назад. Для этого и покупались за огромные деньги Игуаин и Пьянич. Победа же в чемпионате Италии воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

В этом сезоне «Ювентус» Гонсало Игуаина (справа) успел дважды проиграть «Милану» – в рамках чемпионата и Суперкубка Италии
В этом сезоне «Ювентус» Гонсало Игуаина (справа) успел дважды проиграть «Милану» – в рамках чемпионата и Суперкубка ИталииИсточник: Associated Press

По дистанции серии А туринцы двигаются скупо и рационально, механически выполняя работу по набору очков. Это, а также мысли о Европе, рискует их и погубить. В решающий момент «Юве» может не хватить страсти, эмоционального сверхусилия, особенно если получится далеко пройти в Лиге чемпионов. «Старая синьора» уже терпела поражения, когда соперник был более мотивирован, как, например, совсем недавно от «Фиорентины».

Да и главный конкурент «Ювентуса» – «Рома» – более менее стабильно набирает очки, выиграв после новогодней паузы три матча из четырех.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 20%

«ЧЕЛСИ» НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Многие тренеры пытались, но так и не придумали способа, как эффективно противостоять используемой «синими» схеме 3–4–3. Кое-кто пытался играть так же, стать своеобразным зеркалом, но получалось плохо. Крепкий «Эвертон» так и вовсе был разбит в пух и прах – 0:5.

Казалось бы, все для команды Антонио Конте складывается здорово и путь к чемпионству открыт. Но концентрация классных тренеров в премьер-лиге сейчас настолько велика, что способ, как эффективно противостоять «Челси», обязательно будет найден.

31 января. «Ливерпуль» – «Челси» – 1:1. Защитник лондонского клуба Давид Луис (справа) открыл счет в этой встрече.
31 января. «Ливерпуль» – «Челси» – 1:1. Защитник лондонского клуба Давид Луис (справа) открыл счет в этой встрече.Источник: Associated Press

Кроме того, есть стойкое ощущение, что «Челси» играет на пределе возможностей и в действиях лондонцев не чувствуется запаса прочности. Это признавал и сам Конте.

Постоянно так играть невозможно. Рано или поздно завод кончится. И на это, кстати, намекнул недавний матч с «Халлом». «Челси» вроде бы уверенно победил (2:0), но «тигры» изрядно погоняли лондонцев, владея во втором тайме заметным преимуществом. И это аутсайдер!

Может сыграть против «Челси» и короткая скамейка, как бы удивительно это ни звучало. Лондонцы в январе активно занимались чисткой рядов, заодно пополняя банковский счет. Уехал в Китай Оскар, туда же направился Оби Микел, вернулся в Россию Иванович, отдан в аренду голландский хавбек ван Гинкел. А приобретений нет, если не считать возвращенного из аренды в «Борнмуте» универсала Аке, способного сыграть как в обороне, так и в полузащите.

Но случись что с футболистами стартового состава, который Конте, к слову, почти не меняет, и равноценно заменить их будет особо некем.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 30%

ИЗ «РЕАЛА» БУДТО ВЫПУСТИЛИ ВОЗДУХ

Совсем недавно мадридцы установили испанский рекорд, не проигрывая на протяжении 40 матчей подряд. Но потом из команды как будто выпустили воздух – одна победа в последних пяти встречах, да и та получилась довольно натужной (2:1 дома над «Малагой»). Выигрыш у «Реал Сосьедад» вроде бы показал, что «Реал» снова в порядке. Но конкуренты все равно рядом: «Барселона» и «Севилья» отстают несильно, пусть у «Реала» и есть два матча в запасе.

У «королевского клуба» некстати случаются травмы. Осенью не играли Кроос и Каземиро, сейчас вот выбыли Модрич и Марсело. Особенно чувствительна потеря хорвата, на котором в центре поля держится очень и очень многое. До марта будет лечиться Бейл. Бензема никак не придет в себя после прошлогоднего скандала с Вальбуэна и отлучения от сборной Франции: пять голов за половину чемпионата – не те цифры, которых от него ждут. Выключил «режим бога» Криштиану Роналду.

Защитник Серхио Рамос в текущем чемпионате Испании регулярно забивает, а его «Реал» возглавляет таблицу
Защитник Серхио Рамос в текущем чемпионате Испании регулярно забивает, а его «Реал» возглавляет таблицуИсточник: Associated Press

«Реалу» пока хватало класса и запаса прочности, чтобы справляться со всем этим, но бесконечно продолжаться такое не может. Трудности обязательно начнут конвертироваться в очковые потери. А, учитывая плотность борьбы, много и не надо будет: одна незапланированная ничья – и титул может уплыть.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 40%

«МОНАКО» ВОСХИТИТЕЛЕН, НО…

Почему «Монако» не станет чемпионом? Да просто потому, что есть «ПСЖ» – богатый, амбициозный, напичканный звездами, не отдавший за последние два года во Франции ни одного титула, взяв восемь трофеев из восьми возможных. У парижан – психология победителей и колоссальный запас уверенности в себе.

«Монако», конечно, восхитителен. Команда Леонарду Жардима – лидер по результативности в топ-5 европейских чемпионатов. Как в абсолютном исчислении – 65 голов за 22 тура, так и в среднем – 2,95 мяча за матч! И это во Франции, чья лига традиционно считается закрытой и не особенно зрелищной.

29 января. «ПСЖ» – «Монако» – 1:1. Бернарду Силва (слева) на 92‑й минуте принес монегаскам ничью.
29 января. «ПСЖ» – «Монако» – 1:1. Бернарду Силва (слева) на 92‑й минуте принес монегаскам ничью.Источник: Associated Press

Но опыта монегаскам, безусловно, не хватает – команда молодая, а большинство футболистов, за исключением разве что Фалькао и Жоау Моутинью, не имеют за плечами больших побед. Чем ближе финиш и возможный титул, тем сильнее будет психологическое напряжение и дрожь в коленках. Кроме того, «Монако» вышел в финал Кубка лиги, продолжает борьбу в Кубке Франции и Лиге чемпионов – команде может банально не хватить сил и опыта. Особенно если из-за травм выпадут один-два ключевых исполнителя вроде Фабиньо или того же Моутинью.

Но, вообще-то, очень хочется, чтобы «Монако» стал чемпионом. Уж больно они хороши.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 50%

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