Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом

«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах, и насколько высока вероятность, что до золота они все же не дотянут.

«БАВАРИЯ»: А ЧТО, А ВДРУГ?

Что должно случиться, чтобы «Бавария» не стала чемпионом? Наверное, конец света. Или что-то в этом духе. Но давайте обойдемся без апокалиптических сценариев и попытаемся найти более реалистичные причины.

Например, эпидемию травм. В конце концов, многие баварские звезды подвержены разного рода болячкам – Боатенг, Хуммельс, Роббен, Рибери. Огромным ударом для мюнхенцев станет потеря Левандовски, которого заменить просто некем.

Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман получает указания от Карло Анчелотти. Источник: Russian Look/Imago

Или, скажем, случится конфликт между главным тренером Карло Анчелотти и футболистами. Итальянец, конечно, находил язык со всеми звездами, с кем ему доводилось работать – и в «Ювентусе», и в «Милане», и в «Челси», и в «ПСЖ», и в «Реале». Но всякое может быть. «Бавария» – клуб крайне специфический, тут непросто работать даже самым дипломатичным людям.

А может быть, два вышеописанных сценария наслоятся друг на друга. Но, откровенно говоря, каких-то объективных предпосылок для того, чтобы «Бавария» упустила титул, нет.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 5%

ХВАТИТ ЛИ «ЮВЕНТУСУ» СТРАСТИ?

«Юве» за последние годы стал в Италии кем-то вроде «Баварии». Ну, или, например, «Селтика» в Шотландии. То есть гегемоном, любая победа которого воспринимается как данность, а неудача становится сенсацией вселенского масштаба. Туринцы даже трансферную политику ведут такую же, как и мюнхенцы, беззастенчиво обирая прямых конкурентов.

В «Юве» не скрывают, что главная цель на этот сезон – успешное выступление в Лиге чемпионов, где «Старая синьора» намерена как минимум снова добраться до финала, как и два года назад. Для этого и покупались за огромные деньги Игуаин и Пьянич. Победа же в чемпионате Италии воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

В этом сезоне «Ювентус» Гонсало Игуаина (справа) успел дважды проиграть «Милану» – в рамках чемпионата и Суперкубка Италии Источник: Associated Press

По дистанции серии А туринцы двигаются скупо и рационально, механически выполняя работу по набору очков. Это, а также мысли о Европе, рискует их и погубить. В решающий момент «Юве» может не хватить страсти, эмоционального сверхусилия, особенно если получится далеко пройти в Лиге чемпионов. «Старая синьора» уже терпела поражения, когда соперник был более мотивирован, как, например, совсем недавно от «Фиорентины».

Да и главный конкурент «Ювентуса» – «Рома» – более менее стабильно набирает очки, выиграв после новогодней паузы три матча из четырех.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 20%

«ЧЕЛСИ» НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Многие тренеры пытались, но так и не придумали способа, как эффективно противостоять используемой «синими» схеме 3–4–3. Кое-кто пытался играть так же, стать своеобразным зеркалом, но получалось плохо. Крепкий «Эвертон» так и вовсе был разбит в пух и прах – 0:5.

Казалось бы, все для команды Антонио Конте складывается здорово и путь к чемпионству открыт. Но концентрация классных тренеров в премьер-лиге сейчас настолько велика, что способ, как эффективно противостоять «Челси», обязательно будет найден.

31 января. «Ливерпуль» – «Челси» – 1:1. Защитник лондонского клуба Давид Луис (справа) открыл счет в этой встрече. Источник: Associated Press

Кроме того, есть стойкое ощущение, что «Челси» играет на пределе возможностей и в действиях лондонцев не чувствуется запаса прочности. Это признавал и сам Конте.

Постоянно так играть невозможно. Рано или поздно завод кончится. И на это, кстати, намекнул недавний матч с «Халлом». «Челси» вроде бы уверенно победил (2:0), но «тигры» изрядно погоняли лондонцев, владея во втором тайме заметным преимуществом. И это аутсайдер!

Может сыграть против «Челси» и короткая скамейка, как бы удивительно это ни звучало. Лондонцы в январе активно занимались чисткой рядов, заодно пополняя банковский счет. Уехал в Китай Оскар, туда же направился Оби Микел, вернулся в Россию Иванович, отдан в аренду голландский хавбек ван Гинкел. А приобретений нет, если не считать возвращенного из аренды в «Борнмуте» универсала Аке, способного сыграть как в обороне, так и в полузащите.

Но случись что с футболистами стартового состава, который Конте, к слову, почти не меняет, и равноценно заменить их будет особо некем.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 30%

ИЗ «РЕАЛА» БУДТО ВЫПУСТИЛИ ВОЗДУХ

Совсем недавно мадридцы установили испанский рекорд, не проигрывая на протяжении 40 матчей подряд. Но потом из команды как будто выпустили воздух – одна победа в последних пяти встречах, да и та получилась довольно натужной (2:1 дома над «Малагой»). Выигрыш у «Реал Сосьедад» вроде бы показал, что «Реал» снова в порядке. Но конкуренты все равно рядом: «Барселона» и «Севилья» отстают несильно, пусть у «Реала» и есть два матча в запасе.

У «королевского клуба» некстати случаются травмы. Осенью не играли Кроос и Каземиро, сейчас вот выбыли Модрич и Марсело. Особенно чувствительна потеря хорвата, на котором в центре поля держится очень и очень многое. До марта будет лечиться Бейл. Бензема никак не придет в себя после прошлогоднего скандала с Вальбуэна и отлучения от сборной Франции: пять голов за половину чемпионата – не те цифры, которых от него ждут. Выключил «режим бога» Криштиану Роналду.

Защитник Серхио Рамос в текущем чемпионате Испании регулярно забивает, а его «Реал» возглавляет таблицу Источник: Associated Press

«Реалу» пока хватало класса и запаса прочности, чтобы справляться со всем этим, но бесконечно продолжаться такое не может. Трудности обязательно начнут конвертироваться в очковые потери. А, учитывая плотность борьбы, много и не надо будет: одна незапланированная ничья – и титул может уплыть.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 40%

«МОНАКО» ВОСХИТИТЕЛЕН, НО…

Почему «Монако» не станет чемпионом? Да просто потому, что есть «ПСЖ» – богатый, амбициозный, напичканный звездами, не отдавший за последние два года во Франции ни одного титула, взяв восемь трофеев из восьми возможных. У парижан – психология победителей и колоссальный запас уверенности в себе.

«Монако», конечно, восхитителен. Команда Леонарду Жардима – лидер по результативности в топ-5 европейских чемпионатов. Как в абсолютном исчислении – 65 голов за 22 тура, так и в среднем – 2,95 мяча за матч! И это во Франции, чья лига традиционно считается закрытой и не особенно зрелищной.

29 января. «ПСЖ» – «Монако» – 1:1. Бернарду Силва (слева) на 92‑й минуте принес монегаскам ничью. Источник: Associated Press

Но опыта монегаскам, безусловно, не хватает – команда молодая, а большинство футболистов, за исключением разве что Фалькао и Жоау Моутинью, не имеют за плечами больших побед. Чем ближе финиш и возможный титул, тем сильнее будет психологическое напряжение и дрожь в коленках. Кроме того, «Монако» вышел в финал Кубка лиги, продолжает борьбу в Кубке Франции и Лиге чемпионов – команде может банально не хватить сил и опыта. Особенно если из-за травм выпадут один-два ключевых исполнителя вроде Фабиньо или того же Моутинью.

Но, вообще-то, очень хочется, чтобы «Монако» стал чемпионом. Уж больно они хороши.

Вероятность того, что не станет чемпионом: 50%