Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кержаков: Просто мечтаю о солнце

Дмитрий Роговицкий, Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Зенита» проводит жеребьевку европейского отбора ЧМ-2018.
Форвард «Зенита» проводит жеребьевку европейского отбора ЧМ-2018.Источник: Reuters

В этом сезоне лучший бомбардир в истории «Зенита» и всего российского футбола нечасто появляется на поле. Но по традиции он не теряет оптимизма. В интервью «ССФ» Александр Кержаков рассказал о своей книге, травме спины, прокомментировал информацию о переезде в Казахстан и признался, как мечтает завершить карьеру.

«БЫЛИ ТРУДНОСТИ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ»

Александр КЕРЖАКОВ

Родился 27 ноября 1982 года в Кингисеппе (Ленинградская область).

Нападающий.

Карьера: воспитанник санкт-петербургской СДЮШОР «Зенит». Выступал за «Зенит» (2001–2006, с 2010 года с перерывом), испанскую «Севилью» (2006–2007), московское «Динамо» (2008–2009), швейцарский «Цюрих» (2016, аренда).
В чемпионатах России сыграл 335 матчей, забил 139 мячей. Рекордсмен «Зенита» по числу забитых мячей (161).

Достижения: чемпион России (2010, 2011/12, 2014/15), обладатель Кубка (2009/10) и Суперкубка (2011, 2015) России. Обладатель Кубка УЕФА (2007), Кубка (2007) и Суперкубка Испании (2007). Обладатель Кубка Швейцарии (2015/16).

За сборную России сыграл 91 матч, забил 30 мячей. Участник финальных турниров ЧМ-2002, 2014 и ЧЕ-2004, 2012.

– Вот-вот выйдет ваша книга. Почему она называется «Лучший»? Намеренная провокация, чтобы о ней больше говорили?
– Название – желание издательства «Эксмо». Я предлагал другие варианты – «Бомбардир 11», «Бил, бью, буду бить». Но издательство посчитало, что «Лучший» более подходящее. У них много опыта в этом отношении, поэтому я доверился и не стал сопротивляться.

– «Я впервые пишу о том, как все было на самом деле: как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях». Почему вдруг решили открыть душу?
– Издательство вышло с предложением о написании книги про меня с моих собственных слов – рассказать о становлении как игрока, о спортивной, личной жизни. Считаю, сейчас настало время, когда можно подвести какой-то итог. Я 17 лет в большом футболе, и у меня есть что поведать людям. Вокруг моей персоны ходило и ходит много слухов. Думаю, всем интересно узнать, как все было на самом деле.

– «Главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед». Когда у вас был такой период?
– На разных этапах жизни я сталкивался со сложностями – в детстве, юношестве, в большом футболе. Вначале надо было добираться из Кингисеппа в Санкт-Петербург. Позже я не попадал в стартовый состав юношеской команды. Потом, уже в большом футболе, не удавалось забивать на протяжении большого числа матчей. В личной жизни тоже случались трудности. О многом писалось, о многом говорилось. Обо всем этом и идет речь в книге – как я такие ситуации преодолевал, что творилось у меня внутри.

– Кто или что помогало в те моменты?
– (Улыбается.) Если стану рассказывать об этом с примерами, будет неинтересно читать книгу.

В 34 года Кержаков по-прежнему бьется за каждый мяч.
В 34 года Кержаков по-прежнему бьется за каждый мяч.Источник: ФК «Зенит»

«ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕХОДА В «КАЙРАТ» РАВНА НУЛЮ»

– Что произошло в январе с вашей спиной?
– Повредил ее на сборе в Эмиратах. На шестой день почувствовал боль в правой ноге. Думал, проблема с задней поверхностью бедра, но, когда боль ушла из ноги, оказалось, что проблема в спине.

– 16 февраля «Зенит» возобновит сезон гостевым матчем с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы. К этому моменту будете здоровы?
– Сейчас прохожу лечение в Санкт-Петербурге, из-за чего не полетел на второй сбор. У нас много травмированных. По словам главного тренера, тем, кто не может в Испании сразу приступить к занятиям, лучше было остаться дома и восстановиться, чтобы к следующему сбору уже быть в полной физической готовности, тренироваться на сто процентов в общей группе. Уверен, к моменту возвращения команды из Испании начну с ней работать. А пока прохожу процедуры на базе, также езжу к остеопату, который вправляет мне спину, помогает разблокировать необходимые участки, из-за которых возникали болевые ощущения.

– Ходили слухи, что вы можете сменить команду. «Кайрат», где выступает ваш бывший партнер по «Зениту» и сборной России Андрей Аршавин, действительно интересовался вами?
– В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы – в Интернете и так далее.

Тигиев в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

«СПРАВЛЯЮСЬ С ЗАДАНИЯМИ ЛУЧЕСКУ»

– Какой «Зенит» строит Мирча Луческу?
– Наверное, это лучше видно со стороны. Он работает над серьезным контролем мяча, хочет, чтобы его команда полностью доминировала в данном аспекте на протяжении всего матча. Естественно, Луческу прививает атакующий футбол, подразумевающий много забитых мячей. У нас это получается с переменным успехом, но, надеюсь, в скором времени будем играть так, как хочет главный тренер.

– В какой роли видите себя в этой команде? В текущем чемпионате вы лишь однажды появились в стартовом составе.
– Независимо от того, сколько минут отводит мне тренер, стараюсь выкладываться на все сто, принести максимум пользы. Пока, на мой взгляд, справляюсь с теми заданиями, которые дает Луческу перед выходом на поле.

– Ваш бывший партнер Александр Спивак недавно заявил, что «Зенит» стал чужим». Как считаете, почему?
– Видимо, он имел в виду, что в «Зените» сейчас очень мало своих воспитанников. Мне сложно рассуждать, какая команда для кого. Могу лишь говорить, чем она является для меня. Как говорится, я люблю «Зенит» в себе, а не себя в «Зените». Как любил, так и буду любить этот клуб. Для меня он навсегда останется родным.

– Идеальное завершение вашей карьеры, оно какое?
– Для любого футболиста в мире, и я не исключение, идеальное завершение карьеры – победа на чемпионате мира.

19 мая 2002 года. Кубок LG. Россия – Югославия – 1:1 (по пенальти – 5:6). Один из первых матчей Кержакова (№20) за сборную.
19 мая 2002 года. Кубок LG. Россия – Югославия – 1:1 (по пенальти – 5:6). Один из первых матчей Кержакова (№20) за сборную.Источник: ТАСС

«НА ПАРОДИЮ ХВАТИЛО ОДНОГО ДУБЛЯ»

– Помимо тренировок вы активно занимаетесь общественной деятельностью. Почему вам это интересно?
– Подобной деятельности не так много. Большую часть свободного времени уделяю семье. Но также участвую в работе своего благотворительного фонда «Звезды детям». Могу откликнуться на предложение о посещении мероприятия, которое мне интересно. Так, недавно присутствовал на заседании общественном совете по туризму Санкт-Петербурга. Мне понравилась идея проведения этого вечера, где обсуждалась подготовка к чемпионату мира-2018. Для меня это не чужая тема. Организаторам было интересно услышать мои идеи.

– Чья была идея выпустить подарочные наборы одежды «Наш русский бомбардир»?
– Футболки с такой надписью появились в 2015 году на фанатском секторе «Петровского». Таким образом ребята поддерживали меня в период, когда команду тренировал Андре Виллаш-Боаш и я практически не выходил на поле. Благодарен фанатам за инициативу. Потом многие интересовались у меня, где можно приобрести такие футболки. Я попросил у ребят разрешение использовать это в благотворительных целях – выручка от продаж наборов, которые мы организованно реализуем через магазин, идет в помощь детям.

– Кто придумал спародировать болельщика «Спартака», сказавшего «Глушаков – это похороны!» - вы или Александр Кокорин?
– Идея с пародией возникла спонтанно. В раздевалке ребята смотрели тот ролик, и я предложил записать свою версию. Задумка тут же была воплощена в жизнь. Хватило одного дубля. Там несложная роль: не так много фраз, которые надо пересказать по-своему.

Два года назад Кержаков с успехом сыграл уличного тренера в благотворительном спектакле.
Два года назад Кержаков с успехом сыграл уличного тренера в благотворительном спектакле.Источник: ТАСС

«Если бы наигрался, давно бы закончил»

– Ваша страница в Инстаграм – почти образец открытости, юмора и самоиронии. Подпись «Обложка к роману Хемингуэя готова» под фото придумали сами?
– Инстаграм веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что неспособны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора.

Вячеслав Чанов: Моим первым учеником стал брат Виктор

– Судя по вашему сайту, вы всерьез взялись за свой имидж.
– Всерьез не брался. Я такой, какой я есть. Если что-то во мне меняется, то это приходит с опытом, с возрастом, твоим окружением. Люди влияют друг на друга. В какой атмосфере ты находишься, с кем общаешься, так себя и ведешь. Считаю, я повзрослел, стал более разборчивым в людях, более ответственным во всем.

– Какие в этой связи ваши планы? Работа послом ЧМ-2018?
– Посла чемпионата мира назначают. Думаю, очень много людей хотело бы им стать, но это зависит не от нас.

– Как футболист вы наигрались?
– Естественно, нет. Если бы наигрался, давно бы уже закончил. Хочу играть и приносить пользу любимому, родному клубу.

– О чем сейчас вы мечтаете, кроме побед на поле?
– На данный момент я просто мечтаю о солнце (улыбается). Хочу, чтобы в Питере наконец стало тепло.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Перескоков: Лунев – как швейная машинка. Не выключишь – не остановитсяЮрий Перескоков: Лунев – как швейная машинка. Не выключишь – не остановитсяКорреспондент «Советского спорта» поговорил с тренером вратарей «Уфы» Юрием Перескоковым.Максим Канунников: Ощущал доверие Спаллетти, но потом в «Зенит» перешли Халк и ВитсельНападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал, почему у него не получилось закрепиться в «Зените».Константин Лепехин: Луческу знает, что делаетБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин делится впечатлениями о подготовке «Зенита» к первому матчу с «Андерлехтом» в Лиге Европы.Николас Ломбертс: С русскими непросто вести переговоры, вопрос с их стороны обсуждают чуть ли не 17 человекЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, почему не состоялся его трансфер в «Андерлехт».«Ростов»: До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность перехода Нобоа в «Зенит»«Зенит» отказался от идеи приобретения полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Об этом сообщил первый заместитель губернатора, куратор клуба от Ростовской области Игорь Гуськов.Шесть нулей. Макеев и еще 5 игроков из дубля с зарплатой от 1 млн долларовШесть нулей. Макеев и еще 5 игроков из дубля с зарплатой от 1 млн долларовМосковский «Спартак» отзаявил Евгения Макеева, переведя его в фарм-клуб и сделав одним из самых высокооплачиваемых дублеровПервый заместитель губернатора Ростовской области: «Зенит» отказался приобретать НобоаПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что «Зенит» отказался приобретать 31-летнего полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Сергей Семак: Стать главным в «Зените» мог только в случае форс-мажораСергей Семак: Стать главным в «Зените» мог только в случае форс-мажораКорреспондент «Советского спорта» поговорил с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком.Полпред президента в СЗФО: Виновные в задержке строительства стадиона в Петербурге понесут ответственностьПолномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.Пресс-атташе ПСВ: Скорее всего, Проппер останется в клубе в это трансферное окноТайс Слегерс, пресс-атташе ПСВ, поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в «Зенит».Роман Зобнин: Нет времени следить за «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как проходит второй сбор команды в Испании.«Займись повышением своей квалификации». Андронов критикует тренера «Зенита»«Займись повышением своей квалификации». Андронов критикует тренера «Зенита»Спортивный комментатор Алексей Андронов – о высказываниях тренера по физподготовке «Зенита» Карло Николини.«Зенит» обыграл «Соннам» в заключительном матче на сборе в Испании«Зенит» обыграл корейский «Соннам» со счетом 2:1 в последнем матче испанских сборов.На Крестовском острове ограничат движение во время тестового мероприятия на стадионе11 февраля из-за тестирования стадиона на Крестовском острове в Петербурге будет ограничено движение, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.Георгий Полтавченко провел совещание по подготовке тестовых мероприятий на стадионе на КрестовскомГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел заседание совета по обеспечению правопорядка, посвященное подготовке к тестовым мероприятиям на новом стадионе в Петербурге.Александр Бубнов: Почти не сомневаюсь, что Иванович и Адриано быстро адаптируются в РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович и нападающий «Спартака» Луис Адриано смогут быстро адаптироваться в чемпионате России.Бранислав Иванович: Надеюсь, мы добьемся хорошего результата в первом матче с «Андерлехтом»Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, матч с каким соперником он будет считать для себя принципиальным.
Главные новости
Футбол
Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра
Биатлон
Виталий Мутко: Провокации будут, но через это надо пройти и выйти более сильными
Футбол
«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условиях
Биатлон
Акимова стартует 43-й в спринте на ЧМ в Хохфильцене, Слепцова - 69-й, Старых -98-й
Биатлон
Дмитрий Васильев: Отобрать ЧМ-2021 рекомендовала WADA, но это не входит в ее компетенцию
Хоккей
Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Торонто»
Хоккей
Шайбы Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Аризону»
Футбол
Рауль включил Роналду и Зидана в пятерку лучших игроков за всю историю «Реала»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу
Легкая атлетика
День в истории. Джастину Гэтлину исполнилось 35 лет
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости