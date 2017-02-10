Александр Кержаков: Просто мечтаю о солнце

Форвард «Зенита» проводит жеребьевку европейского отбора ЧМ-2018. Источник: Reuters

В этом сезоне лучший бомбардир в истории «Зенита» и всего российского футбола нечасто появляется на поле. Но по традиции он не теряет оптимизма. В интервью «ССФ» Александр Кержаков рассказал о своей книге, травме спины, прокомментировал информацию о переезде в Казахстан и признался, как мечтает завершить карьеру.

«БЫЛИ ТРУДНОСТИ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ»

Александр КЕРЖАКОВ Родился 27 ноября 1982 года в Кингисеппе (Ленинградская область). Нападающий. Карьера: воспитанник санкт-петербургской СДЮШОР «Зенит». Выступал за «Зенит» (2001–2006, с 2010 года с перерывом), испанскую «Севилью» (2006–2007), московское «Динамо» (2008–2009), швейцарский «Цюрих» (2016, аренда).

В чемпионатах России сыграл 335 матчей, забил 139 мячей. Рекордсмен «Зенита» по числу забитых мячей (161). Достижения: чемпион России (2010, 2011/12, 2014/15), обладатель Кубка (2009/10) и Суперкубка (2011, 2015) России. Обладатель Кубка УЕФА (2007), Кубка (2007) и Суперкубка Испании (2007). Обладатель Кубка Швейцарии (2015/16). За сборную России сыграл 91 матч, забил 30 мячей. Участник финальных турниров ЧМ-2002, 2014 и ЧЕ-2004, 2012.

– Вот-вот выйдет ваша книга. Почему она называется «Лучший»? Намеренная провокация, чтобы о ней больше говорили?

– Название – желание издательства «Эксмо». Я предлагал другие варианты – «Бомбардир 11», «Бил, бью, буду бить». Но издательство посчитало, что «Лучший» более подходящее. У них много опыта в этом отношении, поэтому я доверился и не стал сопротивляться.

– «Я впервые пишу о том, как все было на самом деле: как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях». Почему вдруг решили открыть душу?

– Издательство вышло с предложением о написании книги про меня с моих собственных слов – рассказать о становлении как игрока, о спортивной, личной жизни. Считаю, сейчас настало время, когда можно подвести какой-то итог. Я 17 лет в большом футболе, и у меня есть что поведать людям. Вокруг моей персоны ходило и ходит много слухов. Думаю, всем интересно узнать, как все было на самом деле.

– «Главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед». Когда у вас был такой период?

– На разных этапах жизни я сталкивался со сложностями – в детстве, юношестве, в большом футболе. Вначале надо было добираться из Кингисеппа в Санкт-Петербург. Позже я не попадал в стартовый состав юношеской команды. Потом, уже в большом футболе, не удавалось забивать на протяжении большого числа матчей. В личной жизни тоже случались трудности. О многом писалось, о многом говорилось. Обо всем этом и идет речь в книге – как я такие ситуации преодолевал, что творилось у меня внутри.

– Кто или что помогало в те моменты?

– (Улыбается.) Если стану рассказывать об этом с примерами, будет неинтересно читать книгу.

В 34 года Кержаков по-прежнему бьется за каждый мяч. Источник: ФК «Зенит»

«ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕХОДА В «КАЙРАТ» РАВНА НУЛЮ»

– Что произошло в январе с вашей спиной?

– Повредил ее на сборе в Эмиратах. На шестой день почувствовал боль в правой ноге. Думал, проблема с задней поверхностью бедра, но, когда боль ушла из ноги, оказалось, что проблема в спине.

– 16 февраля «Зенит» возобновит сезон гостевым матчем с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы. К этому моменту будете здоровы?

– Сейчас прохожу лечение в Санкт-Петербурге, из-за чего не полетел на второй сбор. У нас много травмированных. По словам главного тренера, тем, кто не может в Испании сразу приступить к занятиям, лучше было остаться дома и восстановиться, чтобы к следующему сбору уже быть в полной физической готовности, тренироваться на сто процентов в общей группе. Уверен, к моменту возвращения команды из Испании начну с ней работать. А пока прохожу процедуры на базе, также езжу к остеопату, который вправляет мне спину, помогает разблокировать необходимые участки, из-за которых возникали болевые ощущения.

– Ходили слухи, что вы можете сменить команду. «Кайрат», где выступает ваш бывший партнер по «Зениту» и сборной России Андрей Аршавин, действительно интересовался вами?

– В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы – в Интернете и так далее.

«СПРАВЛЯЮСЬ С ЗАДАНИЯМИ ЛУЧЕСКУ»

– Какой «Зенит» строит Мирча Луческу?

– Наверное, это лучше видно со стороны. Он работает над серьезным контролем мяча, хочет, чтобы его команда полностью доминировала в данном аспекте на протяжении всего матча. Естественно, Луческу прививает атакующий футбол, подразумевающий много забитых мячей. У нас это получается с переменным успехом, но, надеюсь, в скором времени будем играть так, как хочет главный тренер.

– В какой роли видите себя в этой команде? В текущем чемпионате вы лишь однажды появились в стартовом составе.

– Независимо от того, сколько минут отводит мне тренер, стараюсь выкладываться на все сто, принести максимум пользы. Пока, на мой взгляд, справляюсь с теми заданиями, которые дает Луческу перед выходом на поле.

– Ваш бывший партнер Александр Спивак недавно заявил, что «Зенит» стал чужим». Как считаете, почему?

– Видимо, он имел в виду, что в «Зените» сейчас очень мало своих воспитанников. Мне сложно рассуждать, какая команда для кого. Могу лишь говорить, чем она является для меня. Как говорится, я люблю «Зенит» в себе, а не себя в «Зените». Как любил, так и буду любить этот клуб. Для меня он навсегда останется родным.

– Идеальное завершение вашей карьеры, оно какое?

– Для любого футболиста в мире, и я не исключение, идеальное завершение карьеры – победа на чемпионате мира.

19 мая 2002 года. Кубок LG. Россия – Югославия – 1:1 (по пенальти – 5:6). Один из первых матчей Кержакова (№20) за сборную. Источник: ТАСС

«НА ПАРОДИЮ ХВАТИЛО ОДНОГО ДУБЛЯ»

– Помимо тренировок вы активно занимаетесь общественной деятельностью. Почему вам это интересно?

– Подобной деятельности не так много. Большую часть свободного времени уделяю семье. Но также участвую в работе своего благотворительного фонда «Звезды детям». Могу откликнуться на предложение о посещении мероприятия, которое мне интересно. Так, недавно присутствовал на заседании общественном совете по туризму Санкт-Петербурга. Мне понравилась идея проведения этого вечера, где обсуждалась подготовка к чемпионату мира-2018. Для меня это не чужая тема. Организаторам было интересно услышать мои идеи.

– Чья была идея выпустить подарочные наборы одежды «Наш русский бомбардир»?

– Футболки с такой надписью появились в 2015 году на фанатском секторе «Петровского». Таким образом ребята поддерживали меня в период, когда команду тренировал Андре Виллаш-Боаш и я практически не выходил на поле. Благодарен фанатам за инициативу. Потом многие интересовались у меня, где можно приобрести такие футболки. Я попросил у ребят разрешение использовать это в благотворительных целях – выручка от продаж наборов, которые мы организованно реализуем через магазин, идет в помощь детям.

– Кто придумал спародировать болельщика «Спартака», сказавшего «Глушаков – это похороны!» - вы или Александр Кокорин?

– Идея с пародией возникла спонтанно. В раздевалке ребята смотрели тот ролик, и я предложил записать свою версию. Задумка тут же была воплощена в жизнь. Хватило одного дубля. Там несложная роль: не так много фраз, которые надо пересказать по-своему.

Два года назад Кержаков с успехом сыграл уличного тренера в благотворительном спектакле. Источник: ТАСС

«Если бы наигрался, давно бы закончил»

– Ваша страница в Инстаграм – почти образец открытости, юмора и самоиронии. Подпись «Обложка к роману Хемингуэя готова» под фото придумали сами?

– Инстаграм веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что неспособны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора.

– Судя по вашему сайту, вы всерьез взялись за свой имидж.

– Всерьез не брался. Я такой, какой я есть. Если что-то во мне меняется, то это приходит с опытом, с возрастом, твоим окружением. Люди влияют друг на друга. В какой атмосфере ты находишься, с кем общаешься, так себя и ведешь. Считаю, я повзрослел, стал более разборчивым в людях, более ответственным во всем.

– Какие в этой связи ваши планы? Работа послом ЧМ-2018?

– Посла чемпионата мира назначают. Думаю, очень много людей хотело бы им стать, но это зависит не от нас.

– Как футболист вы наигрались?

– Естественно, нет. Если бы наигрался, давно бы уже закончил. Хочу играть и приносить пользу любимому, родному клубу.

– О чем сейчас вы мечтаете, кроме побед на поле?

– На данный момент я просто мечтаю о солнце (улыбается). Хочу, чтобы в Питере наконец стало тепло.