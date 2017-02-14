Вячеслав Чанов: На мой приход в «Арсенал» повлиял Володя Габулов

Вячеслав Чанов чувствует, куда полетит мяч и как за ним надо прыгать. Фото Максима Котенева

Он воспитал Акинфеева, Габулова, Мандрыкина и многих других заметных российских голкиперов. Но два года назад был освобожден от должности тренера вратарей в первой команде ЦСКА – из-за возраста. Проработав в армейской академии два года, Вячеслав Чанов снова возвращается в большой футбол – в тульский «Арсенал».

Вячеслав ЧАНОВ Родился 23 октября 1951 года в Москве. Вратарь. Карьера: воспитанник донецкой ДЮСШ «Шахтер».

Выступал за «Шахтер» (1969–1978), московские «Торпедо» (1979–1984) и ЦСКА (1987), бакинский «Нефтчи» (1985–1986). В чемпионатах СССР сыграл 278 матчей. Достижения: серебряный (1975) и бронзовый (1978) призер чемпионатов СССР. Финалист Кубка СССР (1978, 1982). Лучший вратарь СССР (1981). Член Клуба Льва Яшина. За сборную СССР сыграл в 1984 году 1 матч. Тренерская карьера: с 1995 по 2016 год (с перерывами) работал тренером в ЦСКА, с января 2017 года – тренер тульского «Арсенала».

«БЫЛО ТЯЖЕЛО РАССТАВАТЬСЯ С ЦСКА»

– Переходя в «Арсенал» вы, естественно, взвешивали все за и против. Какие были сомнения?

– Я ведь с 95-го года в ЦСКА. В этом клубе для меня все стало родным и близким – от уборщицы до президента. Всех знаешь, все знают тебя. Тяжеловато отрывать от сердца команду, с которой столько всего вместе прошел – и плохого, и хорошего. А побед сколько одержали! Я очень благодарен ЦСКА за все.

– А что было в пользу переезда в Тулу?

– Работа в РФПЛ. Бывших вратарей не бывает. Тем более, когда силы есть, хочется еще поработать, возможно, даже доказать что-то. По-другому спортсмен не может. Работа в академии ЦСКА –интересно, но первая команда – это первая команда. И, конечно, на мой приход в «Арсенал» повлиял Володя Габулов, мой ученик. Другой воспитанник – Игорь Акинфеев – остался в ЦСКА с Сергеем Овчинниковым. Моя помощь там не нужна. А здесь я понадобился – и решился помочь.

– Вы ведь всего добились. Зачем снова на передовую?

– Наверное, это от неугомонности характера. Жена говорит: «Ты внутри все еще как мальчишка». Желание и силы есть. Мне интересно, азарт! Ты работаешь с молодыми ребятами, живешь в молодом коллективе, начинаешь с ними в ногу идти – знаешь современные автомобили, музыку, на одном языке разговариваешь. О возрасте вспоминаешь лишь тогда, когда в зеркало посмотришь.

– Вы и вне футбола азартный человек?

– Вне футбола я тихий, семейный. А как только переступаю линию поля, во мне оживает игрок. Становлюсь бойцом, азарт появляется. Если ощущаешь, что ты нужен – куча энергии!

– Почему голкиперы при столь серьезной конкуренции – ведь играет всегда один – очень редко конфликтуют между собой?

– Есть такая поговорка: «Из плохого человека вратаря не получится». Я с ней согласен. Среди вратарей очень редко можно встретить того, кто желал бы плохого коллеге по амплуа. Наоборот, все стараются подбодрить в сложный период.

Три года назад в «Динамо» Владимир Габулов был самым высокооплачиваемым вратарем РФПЛ, а теперь заново доказывает свою профпригодность, уже в «Арсенале». Фото Максима Котенева

«НОЙЕР – НОМЕР ОДИН»

– Габулов полгода провел без клуба. В какой он форме?

– Мы постепенно увеличиваем нагрузки. Володя прибавляет и, уверен, вернется в большой футбол. Он знает мои требования, то, как я работаю. Это дает позитив. Кстати, был приятно удивлен уровнем других голкиперов – Миши Левашова и Леши Березина. У обоих есть школа, оба парни небесталанные. Левашов – местный воспитанник, настоящий туляк. А Березин прошел школу казанского «Рубина», работал с Виталием Кафановым. И, конечно, сказывается работа Валерия Чижова, который остается в тренерском штабе. Современный футбол пришел к тому, что необходимы два тренера вратарей. Когда один помогает выполнять голкиперу ударную работу, может упустить какую-то деталь. Нужно, чтобы человек и со стороны наблюдал за движением рук, ног. Следил за нюансами. И у Чижова много своих идей – делимся, советуемся.

– Помните, когда впервые увидели Акинфеева?

– Да, в 2001 году. Я только пришел в школу ЦСКА, Игорю было лет 14. Он выделялся, конечно, но не ростом или прыгучестью, а удивительным пониманием футбола, чтением игры. В этом его феномен. Есть вратари, которые только по мячу играют: прилетел – поймал. А есть те, кто предвосхищают ситуацию. Этим всегда и отличалась советская школа – надежностью без лишней рисовки. Когда узнал Акинфеева поближе, понял, какой он несгибаемый боец. Столько критики было, мол, вес, ноги, рост не такие. Но Игорь не обращал внимания на это.

– В своей тренерской практике встречали тех, кто мог бы повторить путь Акинфеева?

– Встречал. И не одного. Фамилии называть не буду, но всякий раз вставал вопрос характера. Есть вратари, которые очень хорошо тренируются. А есть те, кто хорошо играют. Психология!

– Кто сейчас номер один в мире?

– Мануэль Нойер. Он не просто выдающийся вратарь, он привнес в футбол новую идею. Это ставит его выше остальных. Как Яшина, который в свое время изменил игру вратарей, начав активно действовать на выходах, подсказывать защитникам, вводить мяч рукой. Много тех, кто хорошо играет в воротах, но Нойер – своеобразен. Он не боится открываться под пас даже от крайних защитников, активно подстраховывает их.

– Кого открыли для себя в России за последний год?

– Есть интересные ребята. Те же Селихов, Крицюк, Лунев. Но надо подождать. Когда журналисты спрашивали по поводу Крицюка, отвечал, чтобы позвонили попозже. «Часов в девять?» – уточняли они. «В конце сезона». Надо смотреть на дистанции.

Вратарская династия: отец Виктор Гаврилович Чанов (в центре) с сыновьями Виктором и Вячеславом Источник: Фото из архива «ССФ»

«В ОБКОМЕ ПУГАЛИ: «ТЫ УЕДЕШЬ, А РОДИТЕЛИ-ТО ОСТАНУТСЯ»

– Какое у вас самое яркое воспоминание о детстве?

– Запах футбольной раздевалки и свежескошенной травы на поле. И форма отца, который на тот момент играл за донецкий «Шахтер». Когда стал заниматься в спортшколе, не было выше похвалы для меня, чем слова о том, что я похож на отца.

– Сразу решили, что станете вратарем?

– Нет. Поначалу даже прогуливал тренировки, но потом внутри резко что-то поменялось. И стал прогуливать школу, сбегать на стадион. Гены, наверное.

– В «Шахтере» вы играли десять лет, но провели только 54 матча чемпионата. Почему не уходили раньше?

– Хотел уйти. Даже поступали предложения. Но отцы города, то есть, как сейчас говорят, мэры, не желали отпускать. Первый секретарь обкома был большим любителем футбола. А я свой – воспитанник, перспективный. Хоть почти не играл, прошел все стадии сборных команд. Когда приходило предложение о переходе, вызывали в обком, намекали: «Ты уедешь, а родители твои останутся здесь. Каково им будет?» Потом уже отец мне говорил, что это, мол, они виноваты – нужно было раньше подтолкнуть меня к уходу. Но я ни о чем не жалею.

– Тяжело столько времени оставаться вторым вратарем?

– Можно было смириться и жить спокойно, но… Наверное, банально прозвучит, мне помогла любовь к футболу. Не стыдился играть за дубль, поддерживал форму, чтобы быть готовым подменить. И, кстати, так получалось, что самые сложные матчи выпадали мне. Поэтому болельщики помнят – в музее «Шахтера» есть слепок моей руки. А к 28 годам решился уйти в «Торпедо». Можно сказать, прыгнул на подножку последнего поезда. У меня по жизни так всегда и получается. И в «Торпедо» провел прекрасные пять лет.

– Полностью себя реализовали?

– Достиг всего, к чему стремится вратарь, если не считать золотых медалей. А так и на чемпионате мира был, пусть и не на позиции первого номера. В олимпийской сборной, которую, правда, не пустили на Игры, являлся капитаном. Становился лучшим вратарем СССР. Клуб Яшина – я на месте, рекорды ставил. В общем, грех жаловаться.

ЗАМЕТКА О «СПАРТАКЕ»

– У вас четыре высших образования. Сейчас даже одно есть не у всех молодых людей. Откуда такая тяга к знаниям?

– Родители привили трудолюбие. Если брался за что-то, старался сделать до конца. Первое образование получил в «Шахтере». Нас прикрепляли к Институту торговли в Донецке, спасая от армии и армейских команд. Устраивали всех, но закончили обучение всего человека три, наверное. Один из них я. Потом заинтересовался журналистикой, выучился в Донецке. В «Торпедо» закончил факультет партийного строительства. А когда уже в конце карьеры играл в Баку, то просто делать было нечего после тренировок. Вот и поступил в Физкультурный институт. Завершил обучение уже в Москве.

– Журналистская практика была?

– Да, писал отчеты о матчах. Под псевдонимом, естественно, потому что был еще действующим игроком. В том числе, кстати, в «Советском спорте» выходили мои заметки.

– А еще благодаря журналистике вы познакомились со своей второй женой.

– В 1994 году в качестве начальника команды «Траско» оказался в Алуште. А моя будущая супруга работала в местной газете «Фаворит». Приехала брать интервью. Я к тому времени был один – с первой женой случился трагический случай. Все говорили: «Живи дальше!» Отвечал: «Не трогайте, сердце само должно щелкнуть». И вот случилась любовь с первого взгляда. Добивался ее полгода. Как-то пришел к ним в редакцию и предложил аккредитацию на матч «Спартака» в Лиге чемпионов. Те, конечно, согласились – на «Спартак» далеко не каждое издание могло попасть, а тут газета из Алушты. Но поставил условие: поехать должна была именно моя Лада.

– Помогали ей с отчетом?

– Сам писал. Она же вообще медик. Но тогда была вынуждена работать не по профессии.

2003 год. Вячеслав Чанов и юный Игорь Акинфеев Источник: ТАСС

«ГИНЕР – ДОТОШНЫЙ, ПОЭТОМУ УСПЕШЕН»

– В третий раз в ЦСКА вас позвал Евгений Гинер. Уже тогда было видно, что этот человек добьется успеха?

– Очень благодарен Евгению Ленноровичу за все – за награды, за то, как все сложилось. Знаете, одна из сильных черт вратарей – психология. У меня в этом плане хорошее восприятие. Бывают такие руководители, которые хотят только урвать. Вторые быстро сгорают: если сразу не получилось, начинают медленно уходить. А Гинер дотошный человек. Всегда постепенно, но неуклонно двигался к цели. Вроде даже не торопясь. Никто не обещал сумасшедших денег, однако дело пошло. И нравилось, что он не вмешивался в работу тренера. Спросить может, например, почему так? Если умеешь объяснять, что и как, то никаких вопросов.

– Теперь вы в разных командах.

– Общение с ним многое мне дало. Поэтому расставание получилось достаточно сложным. Конечно, где-то в глубине червячок тщеславия бродил. Но, думал, уже все – заканчиваю в академии, насколько хватит сил.

– Вы не скрывали: когда из-за возраста вас перевели из первой команды ЦСКА, это был удар. Приход в «Арсенал» помог заживить рану?

– Она не зажила, но новый вызов в карьере вдохновляет. Спасибо «Арсеналу» за приглашение, за то, что не стали смотреть в паспорт. Позвали на действующую роль, а не на роль наблюдателя, советника с бумажками. Радостно вернуться в мир, в котором ты жил. Понимаю, для меня этот этап – лебединая песня. Я получаю большое удовольствие от работы. Ощущения, будто помолодел!