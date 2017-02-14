Вячеслав Чанов: На мой приход в «Арсенал» повлиял Володя Габулов
Он воспитал Акинфеева, Габулова, Мандрыкина и многих других заметных российских голкиперов. Но два года назад был освобожден от должности тренера вратарей в первой команде ЦСКА – из-за возраста. Проработав в армейской академии два года, Вячеслав Чанов снова возвращается в большой футбол – в тульский «Арсенал».
Вячеслав ЧАНОВ
Родился 23 октября 1951 года в Москве.
Вратарь.
Карьера: воспитанник донецкой ДЮСШ «Шахтер».
Выступал за «Шахтер» (1969–1978), московские «Торпедо» (1979–1984) и ЦСКА (1987), бакинский «Нефтчи» (1985–1986). В чемпионатах СССР сыграл 278 матчей.
Достижения: серебряный (1975) и бронзовый (1978) призер чемпионатов СССР. Финалист Кубка СССР (1978, 1982). Лучший вратарь СССР (1981). Член Клуба Льва Яшина.
За сборную СССР сыграл в 1984 году 1 матч.
Тренерская карьера: с 1995 по 2016 год (с перерывами) работал тренером в ЦСКА, с января 2017 года – тренер тульского «Арсенала».
«БЫЛО ТЯЖЕЛО РАССТАВАТЬСЯ С ЦСКА»
–
Переходя
в «Арсенал» вы, естественно, взвешивали
все за и против. Какие были сомнения?
– Я ведь с 95-го года в ЦСКА. В этом клубе для меня все стало родным и близким – от уборщицы до президента. Всех знаешь, все знают тебя. Тяжеловато отрывать от сердца команду, с которой столько всего вместе прошел – и плохого, и хорошего. А побед сколько одержали! Я очень благодарен ЦСКА за все.
– А что
было в пользу переезда в Тулу?
– Работа в РФПЛ. Бывших вратарей не бывает. Тем более, когда силы есть, хочется еще поработать, возможно, даже доказать что-то. По-другому спортсмен не может. Работа в академии ЦСКА –интересно, но первая команда – это первая команда. И, конечно, на мой приход в «Арсенал» повлиял Володя Габулов, мой ученик. Другой воспитанник – Игорь Акинфеев – остался в ЦСКА с Сергеем Овчинниковым. Моя помощь там не нужна. А здесь я понадобился – и решился помочь.
–
Вы ведь
всего добились. Зачем снова на передовую?
– Наверное, это от неугомонности характера. Жена говорит: «Ты внутри все еще как мальчишка». Желание и силы есть. Мне интересно, азарт! Ты работаешь с молодыми ребятами, живешь в молодом коллективе, начинаешь с ними в ногу идти – знаешь современные автомобили, музыку, на одном языке разговариваешь. О возрасте вспоминаешь лишь тогда, когда в зеркало посмотришь.
–
Вы и вне
футбола азартный человек?
– Вне футбола я тихий, семейный. А как только переступаю линию поля, во мне оживает игрок. Становлюсь бойцом, азарт появляется. Если ощущаешь, что ты нужен – куча энергии!
– Почему
голкиперы при столь серьезной конкуренции –
ведь играет всегда один – очень редко
конфликтуют между собой?
– Есть такая поговорка: «Из плохого человека вратаря не получится». Я с ней согласен. Среди вратарей очень редко можно встретить того, кто желал бы плохого коллеге по амплуа. Наоборот, все стараются подбодрить в сложный период.
«НОЙЕР – НОМЕР ОДИН»
–
Габулов
полгода провел без клуба. В какой
он форме?
– Мы постепенно увеличиваем нагрузки. Володя прибавляет и, уверен, вернется в большой футбол. Он знает мои требования, то, как я работаю. Это дает позитив. Кстати, был приятно удивлен уровнем других голкиперов – Миши Левашова и Леши Березина. У обоих есть школа, оба парни небесталанные. Левашов – местный воспитанник, настоящий туляк. А Березин прошел школу казанского «Рубина», работал с Виталием Кафановым. И, конечно, сказывается работа Валерия Чижова, который остается в тренерском штабе. Современный футбол пришел к тому, что необходимы два тренера вратарей. Когда один помогает выполнять голкиперу ударную работу, может упустить какую-то деталь. Нужно, чтобы человек и со стороны наблюдал за движением рук, ног. Следил за нюансами. И у Чижова много своих идей – делимся, советуемся.
–
Помните,
когда впервые увидели Акинфеева?
– Да, в 2001 году. Я только пришел в школу ЦСКА, Игорю было лет 14. Он выделялся, конечно, но не ростом или прыгучестью, а удивительным пониманием футбола, чтением игры. В этом его феномен. Есть вратари, которые только по мячу играют: прилетел – поймал. А есть те, кто предвосхищают ситуацию. Этим всегда и отличалась советская школа – надежностью без лишней рисовки. Когда узнал Акинфеева поближе, понял, какой он несгибаемый боец. Столько критики было, мол, вес, ноги, рост не такие. Но Игорь не обращал внимания на это.
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–
В своей
тренерской практике встречали тех, кто
мог бы повторить путь Акинфеева?
– Встречал. И не одного. Фамилии называть не буду, но всякий раз вставал вопрос характера. Есть вратари, которые очень хорошо тренируются. А есть те, кто хорошо играют. Психология!
– Кто
сейчас номер один в мире?
– Мануэль Нойер. Он не просто выдающийся вратарь, он привнес в футбол новую идею. Это ставит его выше остальных. Как Яшина, который в свое время изменил игру вратарей, начав активно действовать на выходах, подсказывать защитникам, вводить мяч рукой. Много тех, кто хорошо играет в воротах, но Нойер – своеобразен. Он не боится открываться под пас даже от крайних защитников, активно подстраховывает их.
– Кого
открыли для себя в России за последний
год?
– Есть интересные ребята. Те же Селихов, Крицюк, Лунев. Но надо подождать. Когда журналисты спрашивали по поводу Крицюка, отвечал, чтобы позвонили попозже. «Часов в девять?» – уточняли они. «В конце сезона». Надо смотреть на дистанции.
«В ОБКОМЕ ПУГАЛИ: «ТЫ УЕДЕШЬ, А РОДИТЕЛИ-ТО ОСТАНУТСЯ»
– Какое
у вас самое яркое воспоминание
о детстве?
– Запах футбольной раздевалки и свежескошенной травы на поле. И форма отца, который на тот момент играл за донецкий «Шахтер». Когда стал заниматься в спортшколе, не было выше похвалы для меня, чем слова о том, что я похож на отца.
– Сразу
решили, что станете вратарем?
– Нет. Поначалу даже прогуливал тренировки, но потом внутри резко что-то поменялось. И стал прогуливать школу, сбегать на стадион. Гены, наверное.
–
В «Шахтере»
вы играли десять лет, но провели
только 54 матча чемпионата. Почему
не уходили раньше?
– Хотел уйти. Даже поступали предложения. Но отцы города, то есть, как сейчас говорят, мэры, не желали отпускать. Первый секретарь обкома был большим любителем футбола. А я свой – воспитанник, перспективный. Хоть почти не играл, прошел все стадии сборных команд. Когда приходило предложение о переходе, вызывали в обком, намекали: «Ты уедешь, а родители твои останутся здесь. Каково им будет?» Потом уже отец мне говорил, что это, мол, они виноваты – нужно было раньше подтолкнуть меня к уходу. Но я ни о чем не жалею.
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– Тяжело
столько времени оставаться вторым
вратарем?
– Можно было смириться и жить спокойно, но… Наверное, банально прозвучит, мне помогла любовь к футболу. Не стыдился играть за дубль, поддерживал форму, чтобы быть готовым подменить. И, кстати, так получалось, что самые сложные матчи выпадали мне. Поэтому болельщики помнят – в музее «Шахтера» есть слепок моей руки. А к 28 годам решился уйти в «Торпедо». Можно сказать, прыгнул на подножку последнего поезда. У меня по жизни так всегда и получается. И в «Торпедо» провел прекрасные пять лет.
–
Полностью
себя реализовали?
– Достиг всего, к чему стремится вратарь, если не считать золотых медалей. А так и на чемпионате мира был, пусть и не на позиции первого номера. В олимпийской сборной, которую, правда, не пустили на Игры, являлся капитаном. Становился лучшим вратарем СССР. Клуб Яшина – я на месте, рекорды ставил. В общем, грех жаловаться.
ЗАМЕТКА О «СПАРТАКЕ»
– У вас
четыре высших образования. Сейчас даже
одно есть не у всех молодых людей.
Откуда такая тяга к знаниям?
– Родители привили трудолюбие. Если брался за что-то, старался сделать до конца. Первое образование получил в «Шахтере». Нас прикрепляли к Институту торговли в Донецке, спасая от армии и армейских команд. Устраивали всех, но закончили обучение всего человека три, наверное. Один из них я. Потом заинтересовался журналистикой, выучился в Донецке. В «Торпедо» закончил факультет партийного строительства. А когда уже в конце карьеры играл в Баку, то просто делать было нечего после тренировок. Вот и поступил в Физкультурный институт. Завершил обучение уже в Москве.
–
Журналистская
практика была?
– Да, писал отчеты о матчах. Под псевдонимом, естественно, потому что был еще действующим игроком. В том числе, кстати, в «Советском спорте» выходили мои заметки.
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– А еще
благодаря журналистике вы познакомились
со своей второй женой.
– В 1994 году в качестве начальника команды «Траско» оказался в Алуште. А моя будущая супруга работала в местной газете «Фаворит». Приехала брать интервью. Я к тому времени был один – с первой женой случился трагический случай. Все говорили: «Живи дальше!» Отвечал: «Не трогайте, сердце само должно щелкнуть». И вот случилась любовь с первого взгляда. Добивался ее полгода. Как-то пришел к ним в редакцию и предложил аккредитацию на матч «Спартака» в Лиге чемпионов. Те, конечно, согласились – на «Спартак» далеко не каждое издание могло попасть, а тут газета из Алушты. Но поставил условие: поехать должна была именно моя Лада.
–
Помогали
ей с отчетом?
– Сам писал. Она же вообще медик. Но тогда была вынуждена работать не по профессии.
«ГИНЕР – ДОТОШНЫЙ, ПОЭТОМУ УСПЕШЕН»
–
В третий
раз в ЦСКА вас позвал Евгений Гинер.
Уже тогда было видно, что этот человек
добьется успеха?
– Очень благодарен Евгению Ленноровичу за все – за награды, за то, как все сложилось. Знаете, одна из сильных черт вратарей – психология. У меня в этом плане хорошее восприятие. Бывают такие руководители, которые хотят только урвать. Вторые быстро сгорают: если сразу не получилось, начинают медленно уходить. А Гинер дотошный человек. Всегда постепенно, но неуклонно двигался к цели. Вроде даже не торопясь. Никто не обещал сумасшедших денег, однако дело пошло. И нравилось, что он не вмешивался в работу тренера. Спросить может, например, почему так? Если умеешь объяснять, что и как, то никаких вопросов.
– Теперь
вы в разных командах.
– Общение с ним многое мне дало. Поэтому расставание получилось достаточно сложным. Конечно, где-то в глубине червячок тщеславия бродил. Но, думал, уже все – заканчиваю в академии, насколько хватит сил.
–
Вы не скрывали:
когда из-за возраста вас перевели
из первой команды ЦСКА, это был удар.
Приход в «Арсенал» помог заживить
рану?
– Она не зажила, но новый вызов в карьере вдохновляет. Спасибо «Арсеналу» за приглашение, за то, что не стали смотреть в паспорт. Позвали на действующую роль, а не на роль наблюдателя, советника с бумажками. Радостно вернуться в мир, в котором ты жил. Понимаю, для меня этот этап – лебединая песня. Я получаю большое удовольствие от работы. Ощущения, будто помолодел!