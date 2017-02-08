Выиграли, но хамить зачем?! Грубый жест после победы россиян в финале (видео)

После победы сборной России в финале Универсиады над сборной Казахстана (1:0) представитель нашей команды сделал грубый жест на камеру.

Сборная России завершила Всемирные студенческие игры в Алма-Ате великолепной победой в хоккейном турнире.

В этом матче наша команда встретилась с хозяевами. И понятно, что матч сложился очень напряженно, ведь игроки были фактически равны по классу – большинство из них выступает в наших лигах.

Судьи наших штрафовали почаще, но в целом борьба на площадке была честной. И исход поединка решила одна-единственная шайба, заброшенная в третьем периоде нижегородцем Даниилом Ильиным.

Комплект медалей в мужском хоккейном турнире разыгрывался на Универсиаде последним. И это «золото» стало для нашей команды 29-м по счету. Всего же наши спортсмены завоевали на Играх 71 медаль.

После победы наши игроки кинулись друг другу. В воздух, как водится, полетели шлемы, клюшки и краги. Хоккеисты долго обнимались на льду. Потом обнявшись стояли во время награждения…

Красиво, да?

Одновременно прямо с сиреной праздновали победу на скамейке и тренеры нашей команды, а также представители российской делегации.

И вот наши молодые парни, которых и долбили на льду до крови, и порой не совсем справедливо изгоняли с площадки ничего лишнего себе после победы не позволили. Хотя понятно, сколь мощные эмоции их переполняли.

А один из более взрослых товарищей неожиданно повернулся и сделал недвусмысленный хамский жест. Непонятно, кому он был адресован. Соперникам, судьям, организаторам Универсиады… Возможно, вообще никому. Человек вот так, согнутой рукой в локте, привык победы отмечать. По Фрейду.

И не хочется быть ханжой. Но надо же все-таки понимать. Что ты в данный момент не просто ответственное лицо. Ты страну представляешь. Перед всем миром. На очень престижном и важном турнире. И по тебе, по твоему внешнему виду и особенно по поведению мир судит о стране.

И как-то хочется донести до наших представителей: Мужчины, держите себя в руках! Или правильнее сказать: руки свои попридержите.

Чтоб потом краснеть не пришлось.

Что самое обидное – краснеть после победы. Тяжелой и отчаянной.