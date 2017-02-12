Десятка суперагентов. Кто управляет европейским футболом

Их годовой заработок – десятки миллионов евро. Их клиенты – лучшие клубы мира. Их товар – самые дорогие игроки. Они – суперагенты. «ССФ» составил рейтинг десяти владельцев наиболее крупных футбольных агентств планеты.

1. Константин ДУМИТРАСКУ (Франция)

Агентство: Mondial Sport Management & Consulting Sarl (Германия)

Общая стоимость игроков: € 804,4 млн

Самые дорогие клиенты:

Эдинсон КАВАНИ € 45 млн

Лучший снайпер чемпионата Франции (22 мяча) форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани Источник: Getty Images

Филиппе КОУТИНЬО € 35 млн

Дуглас КОСТА € 35 млн

О французе с румынскими корнями Константине Думитраску известно немного. В отличие от многих своих коллег по агентскому бизнесу, он предпочитает оставаться в тени. Вы никогда не встретите цитаты Константина в прессе. Он не будет комментировать возможные сделки, спекулировать на слухах, делать информационные вбросы. За это его уважают в футбольном мире. Клубы любят иметь с ним дело.

Летом 2015 года объем операций, где принимали участие клиенты Думитраску, едва не превысил 1 млрд евро. Именно тогда мир шокировала покупка Антони Марсьяля английским «Манчестер Юнайтед» за сумму, которая в перспективе с учетом бонусов может перевалить за 80 млн евро. За одно лето компания Думитраску заработала более 100 млн евро комиссионными.

В клиентах этого агента ходят известные тренеры. Самый большой доход приносит работающий в Китае чемпион мира итальянец Фабио Каннаваро. В одном ряду с ним стоят экс-наставник «Локомотива» Славен Билич из «Вест Хэма», бывший рулевой ЦСКА бразилец Зико и его соотечественник Дунга.

Есть среди его клиентов-игроков и наши хорошие знакомые, например, Ласина Траоре, которого Дмитрий Селюк помогал устраивать в хихонский «Спортинг». Услугами Думитраску, кстати, пользуется и один российский футболист – полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев.

2. Жорже МЕНДЕШ (Португалия)

Агентство: Gestifute (Португалия)

Общая стоимость игроков: € 588,3 млн

Самые дорогие клиенты:

Криштиану РОНАЛДУ € 100 млн

Лидер «Реала» Криштиану Роналду – самый звездный клиент Жорже Мендеша Источник: Reuters

Анхель ДИ МАРИЯ € 50 млн

Хамес РОДРИГЕС € 50 млн

Жорже Мендеш – один из самых известных футбольных агентов на планете. Он стал звездой благодаря трансферу Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал» за 96 млн евро, когда португалец оказался самым дорогим футболистом мира.

С клиентами Мендеша связывают дружеские отношения. Тот же Роналду на его свадьбе присутствовал не просто в качестве гостя, а был шафером.

Есть у Мендеша клиенты и среди тренеров. Лучший пример – Жозе Моуриньо. В России португалец представляет интересы зенитовца Мигеля Данни.

3. Исраэль Ралим ДО КАРМО (Бразилия)

Агентство: EUROPE SPORTS GROUP (Бразилия)

Общая стоимость игроков: € 442 млн

Самые дорогие клиенты:

Рикардо ГУЛАРТ € 12 млн

Бразильский плеймейкер Рикардо Гуларт из китайского «Гуанчжоу Эвергранд». Источник: Getty Images

Рамон АБИЛА € 6 млн

Рохелио МОЛИ € 5 млн

Если первые два номера в нашем списке берут качеством своих игроков, то Исраэль Кармо – количеством. Только официально в списке его клиентов присутствует 650 фамилий.

Да, средняя стоимость футболиста, который заключает контракт с Кармо, не впечатляет – менее 700 тысяч евро. Но все вместе они оцениваются более чем в 442 млн евро.

В списке клиентов бразильца есть и игроки, выступающие в РФПЛ. Это недавно присоединившийся к «Зениту» бразилец Эрнани, а также его соотечественник Шандао из «Анжи».

4. Дэвид МАНАССЕ (Англия)

Агентство: Stellar Football Ltd

Общая стоимость игроков: € 379,5 млн

Самые дорогие клиенты:

Гарет БЕЙЛ € 90 млн

Гжегож КРЫХОВЯК € 28 млн

Адриен СИЛВА € 25 млн

Главный успех английского агента Дэвида Манассе – продажа Гарета Бейла из «Тоттенхэма» в «Реал» почти за 100 млн евро. Валлиец же и обеспечивает 25% стоимости всех его клиентов. Кстати, Дэвид представлял интересы защитника Стивена Колкера, в конце января оказавшегося в «Локомотиве» на правах аренды.

5. Мино РАЙОЛА (Голландия)

Агентство: нет

Общая стоимость игроков: € 311,3 млн

Самые дорогие клиенты:

Поль ПОГБА € 80 млн

Ромелу ЛУКАКУ € 40 млн

Генрих МХИТАРЯН € 37 млн

Голландец Мино Райола способен посоперничать с Мендешем за звание самого известного агента в мире. Популярность он приобрел благодаря громким и зачастую скандальным сделкам. Марио Балотелли, Златан Ибрагимович – одиозные клиенты Райолы. Поля Погба Райола сначала уговорил бесплатно сбежать из «МЮ» в «Ювентус», а потом продал обратно за 105 млн евро.

6. Кис ВОС и Алекс КРОС (Голландия)

Агентство: Sports Entertainment Group (Голландия)

Общая стоимость игроков: € 306,2 млн

Самые дорогие клиенты:

Мемфис ДЕПАЙ € 25 млн

Стефан ДЕ ВРЕЙ € 20 млн

Квинси ПРОМЕС € 18 млн

Кис Вос и Алекс Крос управляют футбольным отделом агентства Sports Entertainment Group. Однако деятельность компании спортом не ограничивается. У SEG есть подразделения, которые занимаются велоспортом и музыкой. В числе клиентов агентства (причем в списке самых дорогих игроков) присутствует и полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

7. Франжо ВРАНЖКОВИЧ (Хорватия)

Агентство: FirstEleven ISM (Германия)

Общая стоимость игроков: € 285,5 млн

Самые дорогие клиенты:

Корентен ТОЛИССО € 18 млн

Серж ОРЬЕ € 15 млн

Деян ЛОВРЕН € 15 млн

Хорват Франжо Вранжкович руководит большой командой единомышленников, которые ищут клиентов для агентства по всему миру. По мелочам компания не разменивается, но и звезд с неба не хватает. Одна из главных удач Франжо – организация сделки по молодому нигерийскому защитнику Вилфреду Ндиди, которого «Лестер» этой зимой купил у «Генка» за 18 млн евро.

8. Фолькер СТРУТ (Германия)

Агентство: SportsTotal (Германия)

Общая стоимость игроков: € 273,7 млн

Самые дорогие клиенты:

Тони КРООС € 60 млн

Марко РОЙС € 40 млн

Омер ТОПРАК € 20 млн

Фолькер Струт является самым успешным из агентов SportsTotal. Компания сумела подписать контракты с целой россыпью звездных немецких футболистов в возрасте 25–27 лет. Среди них есть и наш знакомый – немец с российскими корнями, защитник «Кельна» Константин Рауш.

9. Роджер УИТМАН (Германия)

Агентство: ROGON Sportmanagement GmbH & Co. KG (Германия)

Общая стоимость игроков: € 273,4 млн

Самые дорогие клиенты:

Роберто ФИРМИНО € 35 млн

Юлиан ДРАКСЛЕР € 32 млн

Рикардо РОДРИГЕС € 25 млн

Хоть агентство Роджера Уитмана и базируется в Германии, клиентская база поражает пестротой флагов со всего мира. Секрет прост – огромная сеть скаутов и агентов. Например, в списке клиентов агентства значится защитник ЦСКА Марио Фернандес, интересы которого в России представляет итальянец Марко Трабукки.

10. Хосе ОТИН (Испания)

Агентство: Bahía Internacional (Испания)

Общая стоимость игроков: € 221,1 млн

Самые дорогие клиенты:

Хави МАРТИНЕС € 25 млн

ПЕДРО € 23 млн

Хесус НАВАС € 20 млн

Bahía Internacional, ключевой фигурой которого является Хосе Отин, старается не распыляться и работает исключительно с испанцами. Благодаря небольшому количеству клиентов и их высокой квалификации агентство обладает завидной средней стоимостью футболиста – 4 млн евро. Основные направления переходов – Испания и Англия. Но при случае могут устроить игрока и в Германию.