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Рустем Мухаметшин: Задача – догнать и обогнать «Динамо»

Сергей Ильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рустем Мухаметшин (в центре) ведет «Тосно» к историческому выходу в премьер-лигу. Фото Александра Андреева
Рустем Мухаметшин (в центре) ведет «Тосно» к историческому выходу в премьер-лигу. Фото Александра Андреева

Один из символов «Мордовии» периода ее расцвета, а ныне полузащитник «Тосно» Рустем Мухаметшин в интервью «ССФ» рассказал, как он поспособствовал футбольной карьере брата-баскетболиста, вспомнил о чудачествах ивуарийца Элизе Ирэ и пообещал дать бой «Локомотиву» в Кубке России.

Рустем МУХАМЕТШИН

Родился 2 апреля 1984 года в Казани.

Полузащитник.

Карьера: воспитанник казанской ДЮСШ «Рубин».
Выступал за «Рубин-2» (2004–2008), ижевский «СОЮЗ-Газпром» (2009), саранскую «Мордовию» (2009–2015), с июля 2015 года в «Тосно».
В российской премьер-лиге сыграл 27 матчей, забил 1 мяч.

Достижения: победитель ФНЛ (2011/12 и 2013/14) и ПФЛ (2009), обладатель Кубка ПФЛ (2009).

«СЛУЧАЙНО НЕ ТВОЙ БРАТ?»

– Год назад вы сказали, что еще надеетесь поиграть вместе с братом за «Тосно». Момент настал? Руслан выставлен тульским «Арсеналом» на трансфер…
– Мне бы, понятно, этого хотелось, но у Руслана пока неясность в карьере – он рассчитывает остаться в премьер-лиге. Да и в «Тосно» сейчас много футболистов, хорошие нападающие. Хотя я все равно не оставляю надежды, что мы еще поиграем вместе, причем в РФПЛ.

– Обычно старший брат служит примером для младшего, а у вас все получилось наоборот – это же вы перетащили Руслана в футбол из баскетбола.
– Он профессионально занимался баскетболом, выступал за «Уникс» и нижегородский «НБА». Но потом с оранжевым мячом завязал – надоело, плюнул. В 23, кажется, года поступил в казанский университет, а параллельно стал играть в футбол на первенство республики. Забивал много, ну его и заприметили. Тренировавший тогда дубль «Рубина» Раимович (Владимир Ежуров. – Прим. ред.) – он сейчас помогает Тихонову в «Енисее» – однажды спросил: «Случайно не твой брат?» – «Мой» – «Позови тогда его на сборы». Так и сделал. На первый Руслан не поехал – сдавал экзамены, зато на втором себя проявил. Как? Забивал, как обычно. Он везде это делал.

– По темпераменту вы разные?
– Разные. Руслан более серьезный, что ли, хладнокровный. Я повеселее. Хотя с годами тоже посерьезнел.

– В детстве с братом дрались?
– Все было – и ссорились, и дрались. Но жесткости не было. Руслан опекал меня. Помню, как-то мы оказались в одном спортивном лагере: я – с футболистами, он – с баскетболистами. И кто-то нас стал притеснять, не давал играть. Так эти баскетболисты пришли и выгнали наших недругов с поля.

– Не имея за плечами футбольной школы, Руслан тем не менее много забивал, а в сезоне-2012/13 даже стал лучшим бомбардиром РФПЛ среди россиян.
– Наверное, талант. Плюс трудолюбие. Вообще Руслан немного занимался в юности футболом в школе «Рубина» – пару месяцев летом, когда у баскетболистов был перерыв. Всегда был форвардом. А вот я начинал как крайний защитник, потом меня выдвинули в полузащиту, а в «Тосно» сейчас и вовсе действую в центре поля.

– Как у уроженца Казани у вас наверняка была мечта сыграть за основу «Рубина».
– А у кого не было желания выступать за родной клуб? Может, мечта еще сбудется? Руслан-то за «Рубин» в РФПЛ поиграл.

– Самый красивый «братский» гол назовете?
– Чтобы я отдал, а Руслан забил? Много было таких, причем важных. А самый красивый… Трудно навскидку вспомнить. Вот один из самых эффектных голов Руслана назвать могу – «Алании» дальним ударом. Мы тогда с «Мордовией» выиграли во Владикавказе 4:2.

У клуба из Ленинградской области немногочисленные, но энергичные фанаты.
У клуба из Ленинградской области немногочисленные, но энергичные фанаты.Источник: РИА «Новости»

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«Я В ШОКЕ ОТ НЕГО!»

– Вас ведь с Русланом открыл Роберт Евдокимов в Ижевске, не так ли?
– По большому счету так. Из «Рубина-2» мы сначала поехали на сборы оренбургского «Газовика», куда по иронии судьбы Евдокимов пришел позже. Но контракт не подписали – не договорились по нюансам. Вторым вариантом был ижевский «Союз-Газпром» – там все сложилось. Роберт Геннадьевич – сильный специалист. Требовательный, строгий, но умеющий выстраивать коллектив. В Ижевске мы провели полгода, после чего получили два предложения – от «Нижнего Новгорода», выступавшего в ту пору в первом дивизионе, и «Мордовии», лидировавшей во втором. Выбор сделали в пользу Саранска.

– Годы в «Мордовии» – золотая пора?
– В «Тосно» тоже золотая пора (улыбается). Но «Мордовия» – это, конечно, отдельная история, семь лет за нее выступал. Прошли все лиги – выиграли ПФЛ, ФНЛ, добрались до РФПЛ. В республике тогда был футбольный бум. Народ начал ходить еще когда играли во второй лиге – на кубковый матч с «Тереком» собралось много. А уж когда начали штурмовать одну лигу за другой, стадион забивался полностью. Но потом все это куда-то ушло – болельщиков становилось меньше и меньше. Не знаю, наверное, к хорошему быстро привыкаешь...

– «Мордовия» сейчас в хвосте ФНЛ, более того, говорят, к лету ее могут окончательно прибить многомиллионные долги, оставшиеся еще с премьер-лиги.
– Да, в курсе ситуации. Созваниваюсь с людьми. Обидно за команду. И жалко.

– Самый яркий игрок «Мордовии» вашего периода?
– Конкретно кого-то не выделю. Мы брали командой, у нас был спаянный коллектив, Юра Кулешов в центре, мы с братом, Паня (Кирилл Панченко. – Прим. ред.) впереди, Андрюха Пазин… Сыгранные, чувствовали друг друга.

– А самый любопытный персонаж кто?
– Наверное, Элизе Ирэ – ивуариаец с французскими корнями (полузащитник саранского клуба в 2010 году. – Прим. ред.). Странный парень. Мяч летит верхом – он поджимает голову, чтобы не попал. В быту тоже был оригинален. Как-то сидели в кафе, познакомили его с одной девушкой. Она на следующий день: «Я в шоке от него!» Но это уже интимная история...

– «Мордовия» при Федоре Щербаченко играла в романтический атакующий футбол, однако в дальнейшем этот специалист, по сути, нигде больше не работал. Полгода в находившемся в предбанкротном состоянии «Роторе» – не в счет.
– Мне тоже это странно. И шансов Анатольевичу ведь не давали, хотя все видели игру «Мордовии», знают его философию. Созваниваюсь с ним. Хороший мужик.

– Из «Мордовии» в «Тосно» ушли сами?
– Сам. Там какая была ситуация. В конце сезона у меня заканчивался контракт – подошел к руководству, поговорил, будут ли продлевать. В ответ: «Не знаем, что будет дальше». Тогда как раз начинал завязываться клубок с долгами. В «Тосно» предложили соглашение на два года – подписал.

С августа 2015 года «Тосно» тренирует Дмитрий Парфенов.
С августа 2015 года «Тосно» тренирует Дмитрий Парфенов.Источник: «Советский спорт»

«С «ЛОКОМОТИВОМ» ПОБЬЕМСЯ»

– Прошлый сезон у «Тосно» не сложился.
– Почему – загадка. И коллектив хороший, и ребята мастеровитые, но не пошло сразу – поражение и поражение. Как по накатанной. Бывают такие черные полосы. Весной, правда, поправили положение, начали подниматься вверх, но в серьезной борьбе уже не участвовали.

– «В прошлом году все кричали о РФПЛ, но что получилось, вы знаете. А сейчас все спокойно, накачки нет. Главное – набирать очки» – это ваша августовская цитата.
– Лучше все делать скромненько, спокойненько. Когда тебя не трогают – к лучшему. А задачи, ожидания – все это довлеет. У нас хорошая команда, сразу стали набирать очки – и пошло. Заматерели.

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– На пару с «Динамо» вы далеко удрали от конкурентов. Премьер-лигу уже не отпустите?
– Загадывать не буду. Но у нас другая задача – догнать и обогнать «Динамо». Хотя ниже нас тоже серьезные соперники. «Енисей» силен, в Хабаровске приличные исполнители – да, ушел Григорян, но и Гордеев хороший тренер. Плюс, разумеется, потреплют нервы «Спартак-2» и «Зенит-2». Там обученные ребята.

– Динамовцев в этом сезоне вы, кстати, уже обыграли дважды – 1:0 в Химках в рамках первенства и 3:2 дома в Кубке России.
– В Химках, не буду лукавить, удача была на нашей стороне. А вот на домашний матч выходили уже полностью уверенными в своих силах – сезон был в разгаре, тем более до этого мы победили «Арсенал». Повели 2:0 (один из мячей на счету Мухаметшина. – Прим. ред.), контролировали ситуацию, но сразу после перерыва получили от Панченко – и немного задергались. Потом «Динамо» сравняло. Но в концовке все же вырвали победу.

– В четвертьфинале Кубка «Тосно» ждет «Локомотив». Побьетесь?
– Побьемся однозначно. Тем более для многих наших ребят это первая такая статусная игра – четвертьфинал. «Локомотиву» с нами легко не будет.

– РФПЛ руководителям «Тосно» нужна, но что затем? И где принимать соперников? Стадион в Великом Новгороде могут ведь и не лицензировать.
– Насколько я знаю, вместимость стадиона будет увеличена, его подгонят под параметры РФПЛ. В Великом Новгороде хорошая атмосфера. На МСА «Петровский» на нас ходили сто человек. Что петербуржцам до «Тосно»? Там культ «Зенита». Когда стали принимать в Новгороде, сразу почувствовали другую ауру. Люди болеют, переживают за команду как за родную. Кстати, и из Тосно болельщики приезжают, надеясь, что когда-то команда вернется домой. Уверен, рано или поздно в городе, давшем клубу жизнь, построят современный стадион.

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