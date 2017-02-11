Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Уотфорд
Футбол  Арсенал- : -Халл Сити
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии

В ЦСКА и «Зените» полным ходом идет перестройка, а «Спартак» по давней привычке весной рискует провалиться. И что тогда? «ССФ» рассказывает о тех командах, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.

«Краснодар»: что мы знаем о Шалимове?

Отставание от ЦСКА: 4 очка
Средний весенний ход: 2 очка за матч
Календарь: «Спартак» (д), «Локомотив» (г), «Уфа» (д), «Ростов» (г), ЦСКА (д), «Рубин» (г), «Арсенал» (д), «Амкар» (г), «Анжи» (д), «Оренбург» (г), «Урал» (г), «Зенит» (г), «Томь» (г)
Шансы на третье место: 30%

Игорю Шалимову есть над чем задуматься в зимнюю паузу
Игорю Шалимову есть над чем задуматься в зимнюю паузуИсточник: Associated Press

«Краснодар» довольно активен на трансферном рынке. Клуб уже обновил среднюю линию (ушли Куасси и Ахмедов, пришел Клаессон) и фланги обороны (ушел Енджейчик, пришли Шишкин и Рамирес). Сохранил Смолова. Наконец-то закрыл лазарет за ненадобностью. К весеннему отрезку «быки» подходят полностью укомплектованными, с лидерами в строю и приличной скамейкой. По составу они могут соперничать с любой командой премьер-лиги, даже с «Зенитом».

Это все замечательно, и вообще «Краснодар» в гонке за «бронзой» видится фаворитом. Но смущают некоторые моменты. Это, конечно, какая-то врожденная нестабильность – когда сегодня есть игра и результат, а завтра все куда-то испаряется. Даже на пустой и чистой трассе «Краснодар» запросто может занести. Уже давно не удивляет, например, когда южане в домашней встрече с аутсайдером теряют очки. И не раз. Или когда после серии ослепительных матчей внезапно наступает голевая засуха. Не смущает и традиционно слабый старт после паузы. Это вообще одна из особенностей команды Олега Кононова.

Да, сейчас черно-зеленых возглавляет Игорь Шалимов, и подготовка наверняка ведется по другой методике. Но что мы знаем о Шалимове? Осень дала нам возможность понять этого специалиста? Столько матчей позади, а мнение как таковое о нем не сложилось. Вдобавок Игорь Михайлович впервые готовит команду зимой к раннему старту, то есть форсирует подготовку. А это, как показывают примеры других, почти всегда лотерея. Нет, Шалимов в итоге может оказаться блестящим тренером. Но пока у нас хватает поводов в этом сомневаться.

Андрей Ещенко: Держите руль двумя руками!

«Ростов»: гостевые матчи шокируют

Отставание от ЦСКА: 7 очков
Средний весенний ход: 1,72 очка за матч
Календарь: «Томь» (г), «Терек» (д), «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г), ЦСКА (г), «Спартак» (д), «Уфа» (д), «Амкар» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Анжи» (г), «Оренбург» (г)
Шансы на третье место: 20%

Сердар Азмун (справа) и его «Ростов» пока далеки от ЦСКА, но весной надеются догнать конкурента.
Сердар Азмун (справа) и его «Ростов» пока далеки от ЦСКА, но весной надеются догнать конкурента.Источник: ТАСС

Действующий вице-чемпион отстает от ЦСКА на 7 очков. Для команды, которая прошлую весну прошла по графику 2,42 очка за игру, это ерунда. К тому же у «Ростова», в отличие от того же «Краснодара», вроде бы более благоприятный календарь. Но! Семь матчей подопечные Курбана Бердыева проведут в чужих стенах. А гостевая статистика в текущем сезоне шокирует – два очка в восьми матчах.

Допустим, «Ростов» за зиму научится играть на выезде. Но он впервые будет представлен весной сразу на двух фронтах. И за Лигу Европы, судя по всему, сражаться намерен отчаянно, поскольку понимает, что следующая евроэпопея может случиться нескоро. Пока есть только осенний опыт, и он откровенно неудачный – лишь седьмое место после 17 туров. Значит, в первой части сезона на два турнира не хватило ресурсов. Хватит ли их весной?

По идее должно. Никто пока не ушел, хотя слухи отправляют Нобоа в «Зенит». Появились форвард Девич и защитник Нандиньо. Обойма приличная, пригодная для вариативности и ротации. К сожалению, на что она способна, мы не знаем, поскольку «Ростов», подобно масонской ложе, закрыт от посторонних глаз и ушей.

А главные козыри неизменны. И их довольно много. Первый – Бердыев. Второй – Бердыев. Третий… В общем, нет никаких оснований для того, чтобы весной «Ростов» вдруг посыпался. Другой вопрос, хватит ли сил на рывок. Семь очков как-никак. Есть очная встреча с ЦСКА. Но с другим ЦСКА. Это раньше Бердыев сокрушал 4–2–3–1 Леонида Слуцкого. А теперь, вероятно, столкнется с зеркальной тактической моделью.

«Терек»: это фантастика

Отставание от ЦСКА: 4 очка
Средний весенний ход: 1,33 очка за матч
Календарь: «Уфа» (д), «Ростов» (г), ЦСКА (д), «Амкар» (г), «Арсенал» (д), «Оренбург» (г), «Анжи» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д), «Зенит» (г), «Томь» (г), «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г)
Шансы на третье место: 5%

1 декабря 2016 года. Очередная победа «Терека» в чемпионате, на сей раз над «Краснодаром» – 2:1.
1 декабря 2016 года. Очередная победа «Терека» в чемпионате, на сей раз над «Краснодаром» – 2:1.Источник: РИА «Новости»

«Терек» давно подбирается если не к подиуму, то к еврокубковой зоне, но каждый раз останавливается в нескольких шагах от цели. Вот и в нынешнем сезоне крепкий середняк премьер-лиги вряд ли прыгнет выше головы.

Во-первых, у команды Рашида Рахимова чудовищный календарь: восемь гостевых матчей из 13, в том числе четыре на финише; очные встречи с ЦСКА, «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». И хотя слабое выступление «Терека» на выезде – скорее стереотип, чем правда (в этом сезоне пятый результат – 38% очков), пройти дистанцию ровно вряд ли удастся. К слову, показатель ЦСКА в гостях в текущем чемпионате – 57%. Если обе команды и дальше будут выполнять свою среднестатистическую норму, то у грозненцов нет шансов чисто математически.

Во-вторых, «Терек» – один из наиболее загадочных, очень странных клубов чемпионата. Дело в том, что каждую весну команда стабильно проваливается. В марте «Терек» заявляет о своих амбициях, но в апреле и мае устремляется вниз по турнирной таблице. Этому нет внятного объяснения, кроме того, что весной «Терек» решает какие-то другие задачи. Какие – можно только догадываться.

В остальном – все в порядке: и состав крепкий (усиление в лице Бериши, одного из самых креативных хавбеков премьер-лиги, и ни одной потери), и главный тренер опытный. Это плюсы. Но этого недостаточно. Соперничать предстоит не с себе подобными, а с более классными командами, коими являются «Ростов», «Краснодар» и, конечно, ЦСКА.

«Терек» попадет в призовую тройку только по фантастическому стечению обстоятельств.

Тигиев в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

«Амкар»: чудеса случаются…

Отставание от ЦСКА: 5 очков
Средний весенний ход: 1,05 очка за матч
Календарь: «Урал» (г), «Зенит» (д), «Томь» (г), «Терек» (д), «Крылья Советов» (г), «Уфа» (д), «Локомотив» (г), «Краснодар» (д), «Ростов» (г), ЦСКА (д), «Спартак» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д)
Шансы на третье место: 1%

Тренеры «Амкара» Гаджи Гаджиев (слева) и Андрей Каряка плодотворно поработали в первом круге.
Тренеры «Амкара» Гаджи Гаджиев (слева) и Андрей Каряка плодотворно поработали в первом круге.Источник: «Советский спорт»

«Амкар» завершил первую часть сезона в шестерке и всего в пяти очках от третьего места по одной простой причине. Гаджи Гаджиеву удалось найти идеально подходящий команде стиль игры: тактика с тремя центральными защитниками, ставка на контратаки и стандарты. Проще говоря, осенью «Амкар» играл на максимуме возможностей, раскрыл весь свой потенциал. Его природа такова, что прибавить он не может. А без этого о борьбе за «бронзу» можно забыть.

Больше того, зимой «Амкар» потерял двух лидеров – центральный защитник Джикия и вратарь Селихов отправились в «Спартак». В отличие от всех рассматриваемых сейчас команд, «Амкар» понес большие потери и стал слабее. Насколько больно трансферы Джикии и Селихова ударят по организации обороны, говорить рано. Но последствия наверняка будут ощутимые.

Чудеса, конечно, случаются. Даже у нас. Но никак не получается представить, что в призовую тройку ворвется команда, суммарная стоимость игроков которой оценивается в 13,5 миллиона евро. Это «Амкар». Дешевле только «Томь», где скоро будут играть за еду. Нет, это невозможно. Пермяки выдали прекрасный 2016 год, но в году наступившем откатятся назад, на более привычные позиции. Можно предположить, что на финише «Амкара» не окажется даже в десятке.

Шансы на третье место
ЦСКА – 41%
«Краснодар» – 30%
«Ростов» – 20%
«Терек» – 5%
«Локомотив» – 1%
«Уфа» – 1%
«Рубин» – 1%
«Амкар» – 1%

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Лебеденко: Говорили, что руки выкручивал. Но за деньгами никогда не гналсяИгорь Лебеденко: Говорили, что руки выкручивал. Но за деньгами никогда не гналсяПолузащитник «Терека» Игорь Лебеденко дал интервью спецкору «Советского спорта» в Турции, в котором рассказал не только о нынешнем клубе.Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Андрей Каряка: «Амкар» в очередной раз подвела реализацияСтарший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал поражение команды от сборной Узбекистана на сборе в Турции.«Ростов» начал подготовку к матчу со «Спартой»«Ростов» прибыл в Белек, где пройдет подготовка желто-синих к первому матчу 1/16 плей-офф Лиги Европы.«Амкар» продлил контракт с Идову до 2021 годаЗащитник «Амкара» Брайн Идову продлил контракт с «Амкаром» еще на три года, сообщает официальный сайт пермяков.«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Игорь Шалимов: Важно, чтобы Смолов продолжил забивать, форварду нужно чувствовать уверенностьГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог контрольного матча с «Марбельей» (4:0).Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?В последнем матче на зимних сборах «Краснодар» разгромил испанскую «Марбелью» – 4:0. «Советский спорт» подводит итоги.Бычье сердце. Почему Федор Смолов стал так крутБычье сердце. Почему Федор Смолов стал так крутСегодня форварду сборной России и «Краснодара» Федору Смолову исполнилось 27 лет.«Краснодар» разгромил «Марбелью» в товарищеском матче«Краснодар» на сборе в Испании провел товарищеский матч с «Марбельей» - клубом выступающим в сегунде В, третьем по силе испанском дивизионе.«Терек» одержал волевую победу над «Вардаром»«Терек» на сборе в Турции провел товарищеский матч с македонским «Вардаром» и победил - 3:1.Василий Уткин: Смолов – хороший парень с правильным отношением к жизниОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поздравил с днем рождения форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, которому сегодня исполнилось 27 лет.Илья Жигулев: Потихоньку набираем форму. Но надо еще прибавлятьПолузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал ничью с норвежским «Хеугессуном» (2:2) в контрольном матче.Игорь Лебеденко: «Динамо»? До лета, скорее всего, останусь в «Тереке»Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко – о своем будущем.Игорь Лебеденко: Когда приходил в «Терек», думал, что попал в команду не из РФПЛПолузащитник «Терека» Игорь Лебеденко – о том, как сильно изменился грозненский клуб за последние годы.«Ростов» сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерамПервый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов сообщил, что «Ростов» произведет некоторые кадровые изменения, а также сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам.Сегодня клубы РФПЛ проведут три матчаСегодня «Краснодар» проведет заключительный спарринг на зимних сборах. Соперник – испанская «Марбелья». Матч начнется в 17.00 (мск), прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Амкар» расторг контракт с АрзуманяномЗащитник «Амкара» Роберт Арзуманян покидает клуб в статусе свободного агента, сообщает официальный сайт пермской команды.
Главные новости
Футбол
Трагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утра
Футбол
Жозе Моуринью: Не хочу обсуждать переход де Хеа в «Реал»
Бокс
Владимир Кличко: Джошуа - это моя копия
Футбол
Карло Анчелотти: Я пытался уговорить Лама не завершать карьеру
Баскетбол
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очков
Футбол
Луис Энрике: О силе «Алавеса» говорит то, что они обыграли «Барселону» в первом круге
Хоккей
День в истории. Борису Майорову - 79!
Лыжный спорт
Тереза Йохауг: Не считаю правильной дисквалификацию из-за крема для губ
Футбол
Иан Райт: Венгер сказал мне, что его время в «Арсенале» подходит к концу
Хоккей
37 сэйвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Миннесоте»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика