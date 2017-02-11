Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?

В ЦСКА и «Зените» полным ходом идет перестройка, а «Спартак» по давней привычке весной рискует провалиться. И что тогда? «ССФ» рассказывает о тех командах, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.

«Краснодар»: что мы знаем о Шалимове?



Отставание от ЦСКА: 4 очка

Средний весенний ход: 2 очка за матч

Календарь: «Спартак» (д), «Локомотив» (г), «Уфа» (д), «Ростов» (г), ЦСКА (д), «Рубин» (г), «Арсенал» (д), «Амкар» (г), «Анжи» (д), «Оренбург» (г), «Урал» (г), «Зенит» (г), «Томь» (г)

Шансы на третье место: 30%

Игорю Шалимову есть над чем задуматься в зимнюю паузу Источник: Associated Press

«Краснодар» довольно активен на трансферном рынке. Клуб уже обновил среднюю линию (ушли Куасси и Ахмедов, пришел Клаессон) и фланги обороны (ушел Енджейчик, пришли Шишкин и Рамирес). Сохранил Смолова. Наконец-то закрыл лазарет за ненадобностью. К весеннему отрезку «быки» подходят полностью укомплектованными, с лидерами в строю и приличной скамейкой. По составу они могут соперничать с любой командой премьер-лиги, даже с «Зенитом».

Это все замечательно, и вообще «Краснодар» в гонке за «бронзой» видится фаворитом. Но смущают некоторые моменты. Это, конечно, какая-то врожденная нестабильность – когда сегодня есть игра и результат, а завтра все куда-то испаряется. Даже на пустой и чистой трассе «Краснодар» запросто может занести. Уже давно не удивляет, например, когда южане в домашней встрече с аутсайдером теряют очки. И не раз. Или когда после серии ослепительных матчей внезапно наступает голевая засуха. Не смущает и традиционно слабый старт после паузы. Это вообще одна из особенностей команды Олега Кононова.

Да, сейчас черно-зеленых возглавляет Игорь Шалимов, и подготовка наверняка ведется по другой методике. Но что мы знаем о Шалимове? Осень дала нам возможность понять этого специалиста? Столько матчей позади, а мнение как таковое о нем не сложилось. Вдобавок Игорь Михайлович впервые готовит команду зимой к раннему старту, то есть форсирует подготовку. А это, как показывают примеры других, почти всегда лотерея. Нет, Шалимов в итоге может оказаться блестящим тренером. Но пока у нас хватает поводов в этом сомневаться.

«Ростов»: гостевые матчи шокируют

Отставание от ЦСКА: 7 очков

Средний весенний ход: 1,72 очка за матч

Календарь: «Томь» (г), «Терек» (д), «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г), ЦСКА (г), «Спартак» (д), «Уфа» (д), «Амкар» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Анжи» (г), «Оренбург» (г)

Шансы на третье место: 20%

Сердар Азмун (справа) и его «Ростов» пока далеки от ЦСКА, но весной надеются догнать конкурента. Источник: ТАСС

Действующий вице-чемпион отстает от ЦСКА на 7 очков. Для команды, которая прошлую весну прошла по графику 2,42 очка за игру, это ерунда. К тому же у «Ростова», в отличие от того же «Краснодара», вроде бы более благоприятный календарь. Но! Семь матчей подопечные Курбана Бердыева проведут в чужих стенах. А гостевая статистика в текущем сезоне шокирует – два очка в восьми матчах.

Допустим, «Ростов» за зиму научится играть на выезде. Но он впервые будет представлен весной сразу на двух фронтах. И за Лигу Европы, судя по всему, сражаться намерен отчаянно, поскольку понимает, что следующая евроэпопея может случиться нескоро. Пока есть только осенний опыт, и он откровенно неудачный – лишь седьмое место после 17 туров. Значит, в первой части сезона на два турнира не хватило ресурсов. Хватит ли их весной?

По идее должно. Никто пока не ушел, хотя слухи отправляют Нобоа в «Зенит». Появились форвард Девич и защитник Нандиньо. Обойма приличная, пригодная для вариативности и ротации. К сожалению, на что она способна, мы не знаем, поскольку «Ростов», подобно масонской ложе, закрыт от посторонних глаз и ушей.

А главные козыри неизменны. И их довольно много. Первый – Бердыев. Второй – Бердыев. Третий… В общем, нет никаких оснований для того, чтобы весной «Ростов» вдруг посыпался. Другой вопрос, хватит ли сил на рывок. Семь очков как-никак. Есть очная встреча с ЦСКА. Но с другим ЦСКА. Это раньше Бердыев сокрушал 4–2–3–1 Леонида Слуцкого. А теперь, вероятно, столкнется с зеркальной тактической моделью.

«Терек»: это фантастика

Отставание от ЦСКА: 4 очка

Средний весенний ход: 1,33 очка за матч

Календарь: «Уфа» (д), «Ростов» (г), ЦСКА (д), «Амкар» (г), «Арсенал» (д), «Оренбург» (г), «Анжи» (д), «Рубин» (г), «Урал» (д), «Зенит» (г), «Томь» (г), «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г)

Шансы на третье место: 5%

1 декабря 2016 года. Очередная победа «Терека» в чемпионате, на сей раз над «Краснодаром» – 2:1. Источник: РИА «Новости»

«Терек» давно подбирается если не к подиуму, то к еврокубковой зоне, но каждый раз останавливается в нескольких шагах от цели. Вот и в нынешнем сезоне крепкий середняк премьер-лиги вряд ли прыгнет выше головы.

Во-первых, у команды Рашида Рахимова чудовищный календарь: восемь гостевых матчей из 13, в том числе четыре на финише; очные встречи с ЦСКА, «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». И хотя слабое выступление «Терека» на выезде – скорее стереотип, чем правда (в этом сезоне пятый результат – 38% очков), пройти дистанцию ровно вряд ли удастся. К слову, показатель ЦСКА в гостях в текущем чемпионате – 57%. Если обе команды и дальше будут выполнять свою среднестатистическую норму, то у грозненцов нет шансов чисто математически.

Во-вторых, «Терек» – один из наиболее загадочных, очень странных клубов чемпионата. Дело в том, что каждую весну команда стабильно проваливается. В марте «Терек» заявляет о своих амбициях, но в апреле и мае устремляется вниз по турнирной таблице. Этому нет внятного объяснения, кроме того, что весной «Терек» решает какие-то другие задачи. Какие – можно только догадываться.

В остальном – все в порядке: и состав крепкий (усиление в лице Бериши, одного из самых креативных хавбеков премьер-лиги, и ни одной потери), и главный тренер опытный. Это плюсы. Но этого недостаточно. Соперничать предстоит не с себе подобными, а с более классными командами, коими являются «Ростов», «Краснодар» и, конечно, ЦСКА.

«Терек» попадет в призовую тройку только по фантастическому стечению обстоятельств.

«Амкар»: чудеса случаются…

Отставание от ЦСКА: 5 очков

Средний весенний ход: 1,05 очка за матч

Календарь: «Урал» (г), «Зенит» (д), «Томь» (г), «Терек» (д), «Крылья Советов» (г), «Уфа» (д), «Локомотив» (г), «Краснодар» (д), «Ростов» (г), ЦСКА (д), «Спартак» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д)

Шансы на третье место: 1%

Тренеры «Амкара» Гаджи Гаджиев (слева) и Андрей Каряка плодотворно поработали в первом круге. Источник: «Советский спорт»

«Амкар» завершил первую часть сезона в шестерке и всего в пяти очках от третьего места по одной простой причине. Гаджи Гаджиеву удалось найти идеально подходящий команде стиль игры: тактика с тремя центральными защитниками, ставка на контратаки и стандарты. Проще говоря, осенью «Амкар» играл на максимуме возможностей, раскрыл весь свой потенциал. Его природа такова, что прибавить он не может. А без этого о борьбе за «бронзу» можно забыть.

Больше того, зимой «Амкар» потерял двух лидеров – центральный защитник Джикия и вратарь Селихов отправились в «Спартак». В отличие от всех рассматриваемых сейчас команд, «Амкар» понес большие потери и стал слабее. Насколько больно трансферы Джикии и Селихова ударят по организации обороны, говорить рано. Но последствия наверняка будут ощутимые.

Чудеса, конечно, случаются. Даже у нас. Но никак не получается представить, что в призовую тройку ворвется команда, суммарная стоимость игроков которой оценивается в 13,5 миллиона евро. Это «Амкар». Дешевле только «Томь», где скоро будут играть за еду. Нет, это невозможно. Пермяки выдали прекрасный 2016 год, но в году наступившем откатятся назад, на более привычные позиции. Можно предположить, что на финише «Амкара» не окажется даже в десятке.

Шансы на третье место

ЦСКА – 41%

«Краснодар» – 30%

«Ростов» – 20%

«Терек» – 5%

«Локомотив» – 1%

«Уфа» – 1%

«Рубин» – 1%

«Амкар» – 1%