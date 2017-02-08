Андрей Коршунов: Телевизионная аудитория отличается от аудитории киберспорта

Андрей Коршунов

Перед стартом нового сезона Континентальной лиги по League of Legends мы встретились с главой киберспортивного направления Riot Games в России и СНГ Андреем Коршуновым, чтобы обсудить насущные темы.





«Задачи по окупаемости какого-то турнира от Riot не существует»

- Новый сезон этого года отличается от предыдущего совершенно другими ожиданиями. Мне кажется, что мы растворили миф о доминировании одной команды в Лиге. Была навязана нашему традиционному многолетнему лидеру очень серьезная борьба, и это хорошо. Принципиально отличается формат, мы наконец то вышли из онлайна, и все матчи будут проводиться офлайн. Мы построили новую студию, и теперь все команды будут жить в буткемпах (аналог тренировочной базы –) и играть между собой в LAN-формате.

- Сколько в этом сезоне будет команд? Каков формат?

- Мы ничего не меняли с точки зрения регламента. Мы решили, что мы делаем в этом сезоне достаточно много изменений в плане перехода в офлайн-режим, и дополнительно изменить регламент будет достаточно тяжело. Вполне возможно, что в будущем мы вернемся к этому вопросу.

- То есть, с этого сезона за игрой команд можно будет наблюдать воочию?

- К сожалению, не совсем так. Идеальным решением была бы постройка арены, где присутствовали зрители, но в Москве мы не смогли найти идеального места для этого. Кандидаты нашлись, но присутствовало много компромиссных решений: либо потолки не слишком высокие, либо неудобное местоположение, либо интернет плохой, и мы решили не идти на компромиссы. Мы нашли хорошее место, но места для зрителей там не предусмотрены по ряду причин.

- В чем тогда преимущество перехода в офлайн режим?

- Команды получают совершенно другой игровой опыт. До этого они получали возможность столкнуться с соперниками лицом к лицу только, если выходили в плей-офф и финальную стадию – это несколько игр за сезон. Попав в будущем на международный турнир, имея опыт офлайн-игр в сезоне, им будет намного комфортнее. На международных турнирах наши команды теряли преимущество из-за отсутствия этого опыта. Также офлайн-режим позволяет поднять уровень коммуникации внутри команд – нередко игроки одного коллектива выступали из разных уголков мира, а теперь находятся в одном помещение. Я считаю, что переход в офлайн позволит сделать заметный скачок в профессионализме команд, повысить их конкурентоспособность.

- Можете рассказать о заработной плате игроков в Континентальной лиге? Слышал, что Riot Games сами выплачивают ее.

- Мы компенсируем затраты клубам на команду и на содержание тренерского штаба. Зарплату игрокам платят сами клубы, а не Riot Games.

- Осенью прошлого года в Ледовом дворце ВТБ ваша команда провела очень крутой финал Континентальной лиги. Сколько человек было задействовано в организации этого мероприятия?

- Наверное, человек 250. Когда мы делали фотографию на память, то еле поместились на сцене, а она была достаточно большая.







- Были ли проблемы, связанные с проведением финала?

- Проблем не было, но были различные курьезы. Несмотря на это мы реализовали все, что хотели.

- Удалось ли окупить проведение того финала?

- У нас не было такой задачи. Вообще задачи по окупаемости какого-то турнира от Riot не существует. Это очень сложная и долгосрочная история.





«Я играю от двух до пяти игр League of Legends в день»

- Вас расстраивает тот факт, что Dota 2 является дисциплиной номер один в России?

- Да, глобально League of Legends - MOBA номер один, локально – нет. Это текущая рыночная позиция, и у нее есть свои причины. Это влияет на нашу маркетинговую стратегию, но не более.

- Динамика российских игроков в League of Legends увеличивается на ваш взгляд?

- У нас позитивная тенденция к росту. Но точных цифр назвать не могу.

- Увеличивается ли число киберспортивных команд и игроков в России по вашей дисциплине?

- Точные цифры озвучить не возьмусь, но да, количество игроков растет. Недавно прошли квалификации в Лигу претендентов, и там было гораздо больше зарегистрированных команд. В Континентальной лиге появляются известные бренды, некоторые возвращаются – в этом сезоне вернулись Virtus.pro, а в прошлом – Gambit Gaming.

- В чем видите окупаемость киберспортивной команды по League of Legends как бизнес-модели?

- С моей точки зрения, окупаемость должна состоять из двух частей. Первая часть - это спонсоры, а они приходят, когда есть ощутимая фан-база. Второй аспект - нужно заниматься менеджментом, чтобы команда доходила до призовых мест, а призовое место – это существенные выплаты. В разных дисциплинах разные деньги, но они достаточно ощутимы. Ну и про нашу финансовую поддержку, о которой говорилось ранее, не стоит забывать.

- Люди из игровой индустрии довольно часто предрекают киберспорту светлое будущее и то, что он обгонит футбол по популярности. Судя по социальным социальным сетям вы футбольный болельщик, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение на сей счет?

- Рост киберспорта - это совершенно естественное явление в силу смены поколения. Доступность киберспорта сегодня такая же, как у футбола и хоккея 20-30 лет назад для школьников, когда во дворе была коробка, футбольное поле, а компьютеров не было. В этой среде одно поколение выросло и растет второе. Когда случится смена поколений, то тогда произойдет смена стереотипа и восприятия компьютерных игр и киберспорта в обществе. Я думаю, что в виду доступности компьютерных игр для общества, киберспорт будет одним из лидеров в состязательных видах спорта.

- Riot Games стала первой игровой компанией в вашей карьере. Как вам удалось влиться именно в игровую компанию?

- Как региональный офис, мы занимаемся киберспортом и продвижением игры, но не занимаемся разработкой. А эти направления мне близки по опыту работы в других компаниях – я много лет занимался продажами, маркетингом, развитием и управлением команд. Единственное, что для Riot Games абсолютно принципиально – сотрудник должен быть хардкорным игроком, чтобы он понимал желания других игроков, а это хобби, которое было со мной по жизни. У компании нет обязательного условия при приеме на работу, что соискатель должен иметь опыт работы в игровой индустрии.

- Насколько я понимаю, до прихода в компанию вы в League of Legends не играли. А сколько за последний год удалось уже наиграть часов?

- Я играю от двух до пяти игр в день. Приходится жертвовать другими играми.









«Российские футбольные клубы присматриваются к League of Legends»

- На мой взгляд вы идеальный кандидат, чтобы построить синергию между футбольными клубами и киберспортом. Но почему у клубов РФПЛ нет до сих пор команд по League of Legends?

- Естественно российские клубы тоже смотрят на киберспорт. Аудитория компьютерных игр и киберспорта достаточно молода и достаточно обеспечена, и футбольные клубы заинтересованы в этой аудитории. Почему у нас нет таких успешных кейсов, как в Турции и Европе? Мы не занимаемся этим акцентировано, а клубы только присматриваются к киберспорту, если не брать в расчет FIFA. Думаю, что в следующем году мы что-то увидим.

- А предметные разговоры с футбольными клубами были?

- Интерес есть, но предметных разговоров не было. Повторюсь, мы акцентированно этим не занимаемся. Нам нужно сначала доработать наш турнир, а уж потом думать о привлечении «Спартака», «Динамо» и других. Но мы видим эту синергию в будущем, потому что это естественный процесс. Клубы хотят омолодить аудиторию, а мы хотим сотрудничества с ними.

- Планируется ли расширение Континентальной лиги?

- Делать много игр, которые не будут смотреть, не хочется. Хочется, чтобы все игры были насыщены историей, соревновательным аспектом и чтобы они были интересны зрителям. Поэтому 8 команд - это сейчас оптимально. Мне кажется, что нам нужно расширить формат Лиги претендентов и совершить там инфраструктурные изменения.

- Как сейчас обстоят дела со студенческой лигой?

- Студенческой лиги как таковой нет, но мы думаем о формате студенческой лиги на 2017-й год. Этот продукт сейчас в разработке.

- Сотрудничаете ли вы с холдингом ESforce?

- Да, например, с командой virtus.pro. Также активно сотрудничаем с сайтом холдинга. Это крупнейший киберспортивный холдинг России и было бы не логично не сотрудничать с ним. Наши организации заинтересованы в развитии киберспорта как индустрии, и поэтому мы всегда поддерживаем инициативы, которые эту индустрию развивают. Тут стоит отдать должное руководителю холдинга Антону Черепенникову, который в первую очередь всегда ставит интересы индустрии.

- А как насчет «Эпицентра по League of Legends?

- Почему бы и нет (смеется).

- За последний год киберспорт сделал огромный скачок вперед по всем параметрам. Что должно произойти, чтобы он вышел на еще более высокий уровень?

- Я думаю, что когда появится институт крупных масштабных любительских соревнований, которые будут носить массовый характер, как и в любом другом виде спорта, то тогда это будет настоящее признание. Сейчас мы видим верхушку айсберга, то есть киберспорт, на мой взгляд, растет не снизу вверх, а сверху вниз. Сейчас нет устоявшейся экономики у любительских турниров, а когда она появится и возникнет массовость, то только тогда это будет признанным социальным явлением.

- Недавно «МатчТВ» начал показывать киберспортивные трансляции. Отсюда вопрос: верите ли вы в трансляции киберспорта на телевидении?

- В классическом виде: квартира – антенна- телевизор нет. К сожалению, телевизионная аудитория по своим демографическим характеристикам несколько отличается от аудитории киберспорта. Телевидению здесь мешает относительно возрастная аудитория и низкая мобильность. Если телевидение вдруг уйдет из телевизоров в интернет окончательно и границы смоются, то тогда я поверю.





- Что для вас будет хорошим итогом 2017-го года?

- Если нам удастся успешно открыть и запустить студию. У нас также есть много идей спортивного контента для зрителей, и если мы все это реализуем, то это будет большим достижением. Еще нам очень хочется закрепиться на международной арене. Команда из нашего региона обязана выходить в финальную стадию чемпионата мира. Повторение прошлогоднего результата (Albus NoX Luna дошла до четвертьфинала Чемпионата мира по League of Legends 2016 – прим. редакции) будет считаться успехом.