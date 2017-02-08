Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки59 : 66Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас39 : 48Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне0 : 0Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Коршунов: Телевизионная аудитория отличается от аудитории киберспорта

Виталий Фомин
Виталий Фомин
Комментарии
Андрей Коршунов
Андрей Коршунов

Перед стартом нового сезона Континентальной лиги по League of Legends мы встретились с главой киберспортивного направления Riot Games в России и СНГ Андреем Коршуновым, чтобы обсудить насущные темы.

«Задачи по окупаемости какого-то турнира от Riot не существует»

- 28 января стартует новый сезон Континентальной лиги. Что в нем будет нового и чем будет отличаться от прошлогоднего?
- Новый сезон этого года отличается от предыдущего совершенно другими ожиданиями. Мне кажется, что мы растворили миф о доминировании одной команды в Лиге. Была навязана нашему традиционному многолетнему лидеру очень серьезная борьба, и это хорошо. Принципиально отличается формат, мы наконец то вышли из онлайна, и все матчи будут проводиться офлайн. Мы построили новую студию, и теперь все команды будут жить в буткемпах (аналог тренировочной базы – прим. редакции) и играть между собой в LAN-формате.

- Сколько в этом сезоне будет команд? Каков формат?
- Мы ничего не меняли с точки зрения регламента. Мы решили, что мы делаем в этом сезоне достаточно много изменений в плане перехода в офлайн-режим, и дополнительно изменить регламент будет достаточно тяжело. Вполне возможно, что в будущем мы вернемся к этому вопросу.

- То есть, с этого сезона за игрой команд можно будет наблюдать воочию?
- К сожалению, не совсем так. Идеальным решением была бы постройка арены, где присутствовали зрители, но в Москве мы не смогли найти идеального места для этого. Кандидаты нашлись, но присутствовало много компромиссных решений: либо потолки не слишком высокие, либо неудобное местоположение, либо интернет плохой, и мы решили не идти на компромиссы. Мы нашли хорошее место, но места для зрителей там не предусмотрены по ряду причин.

- В чем тогда преимущество перехода в офлайн режим?
- Команды получают совершенно другой игровой опыт. До этого они получали возможность столкнуться с соперниками лицом к лицу только, если выходили в плей-офф и финальную стадию –  это несколько игр за сезон. Попав в будущем на международный турнир, имея опыт офлайн-игр в сезоне, им будет намного комфортнее.  На международных турнирах наши команды теряли преимущество из-за отсутствия этого опыта. Также офлайн-режим позволяет поднять уровень коммуникации внутри команд – нередко игроки одного коллектива выступали из разных уголков мира, а теперь находятся в одном помещение. Я считаю, что переход в офлайн позволит сделать заметный скачок в профессионализме команд, повысить их конкурентоспособность.

- Можете рассказать о заработной плате игроков в Континентальной лиге? Слышал, что Riot Games сами выплачивают ее.
- Мы компенсируем затраты клубам на команду и на содержание тренерского штаба. Зарплату игрокам платят сами клубы, а не Riot Games.

- Осенью прошлого года в Ледовом дворце ВТБ ваша команда провела очень крутой финал Континентальной лиги. Сколько человек было задействовано в организации этого мероприятия?
- Наверное, человек 250. Когда мы делали фотографию на память, то еле поместились на сцене, а она была достаточно большая. 



- Были ли проблемы, связанные с проведением финала?
- Проблем не было, но были различные курьезы. Несмотря на это мы реализовали все, что хотели.

- Удалось ли окупить проведение того финала?
- У нас не было такой задачи. Вообще задачи по окупаемости какого-то турнира от Riot не существует. Это очень сложная и долгосрочная история.


«Я играю от двух до пяти игр League of Legends в день»

- Вас расстраивает тот факт, что Dota 2 является дисциплиной номер один в России?
- Да, глобально League of Legends - MOBA номер один, локально – нет. Это текущая рыночная позиция, и у нее есть свои причины. Это влияет на нашу маркетинговую стратегию, но не более.

- Динамика российских игроков в League of Legends увеличивается на ваш взгляд?
- У нас позитивная тенденция к росту. Но точных цифр назвать не могу.

- Увеличивается ли число киберспортивных команд и игроков в России по вашей дисциплине?
- Точные цифры озвучить не возьмусь, но да, количество игроков растет. Недавно прошли квалификации в Лигу претендентов, и там было гораздо больше зарегистрированных команд. В Континентальной лиге появляются известные бренды, некоторые возвращаются – в этом сезоне вернулись Virtus.pro, а в прошлом – Gambit Gaming.

- В чем видите окупаемость киберспортивной команды по League of Legends как бизнес-модели?
- С моей точки зрения, окупаемость должна состоять из двух частей. Первая часть - это спонсоры, а они приходят, когда есть ощутимая фан-база. Второй аспект - нужно заниматься менеджментом, чтобы команда доходила до призовых мест, а призовое место – это существенные выплаты. В разных дисциплинах разные деньги, но они достаточно ощутимы. Ну и про нашу финансовую поддержку, о которой говорилось ранее, не стоит забывать.

- Люди из игровой индустрии довольно часто предрекают киберспорту светлое будущее и то, что он обгонит футбол по популярности. Судя по социальным социальным сетям вы футбольный болельщик, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение на сей счет?
- Рост киберспорта - это совершенно естественное явление в силу смены поколения. Доступность киберспорта сегодня такая же, как у футбола и хоккея 20-30 лет назад для школьников, когда во дворе была коробка, футбольное поле, а компьютеров не было. В этой среде одно поколение выросло и растет второе. Когда случится смена поколений, то тогда произойдет смена стереотипа и восприятия компьютерных игр и киберспорта в обществе. Я думаю, что в виду доступности компьютерных игр для общества, киберспорт будет одним из лидеров в состязательных видах спорта.

- Riot Games стала первой игровой компанией в вашей карьере. Как вам удалось влиться именно в игровую компанию?
- Как региональный офис, мы занимаемся киберспортом и продвижением игры, но не занимаемся разработкой. А эти направления мне близки по опыту работы в других компаниях – я много лет занимался продажами, маркетингом, развитием и управлением команд. Единственное, что для Riot Games абсолютно принципиально – сотрудник должен быть хардкорным игроком, чтобы он понимал желания других игроков, а это хобби, которое было со мной по жизни. У компании нет обязательного условия при приеме на работу, что соискатель должен иметь опыт работы в игровой индустрии.

- Насколько я понимаю, до прихода в компанию вы в League of Legends  не играли. А сколько за последний год удалось уже наиграть часов?
- Я играю от двух до пяти игр в день. Приходится жертвовать другими играми.




«Российские футбольные клубы присматриваются к League of Legends»

- На мой взгляд вы идеальный кандидат, чтобы построить синергию между футбольными клубами и киберспортом. Но почему у клубов РФПЛ нет до сих пор команд по League of Legends?
- Естественно российские клубы тоже смотрят на киберспорт. Аудитория компьютерных игр и киберспорта достаточно молода и достаточно обеспечена, и футбольные клубы заинтересованы в этой аудитории. Почему у нас нет таких успешных кейсов, как в Турции и Европе? Мы не занимаемся этим акцентировано, а клубы только присматриваются к киберспорту, если не брать в расчет FIFA. Думаю, что в следующем году мы что-то увидим. 

- А предметные разговоры с футбольными клубами были?
- Интерес есть, но предметных разговоров не было. Повторюсь, мы акцентированно этим не занимаемся. Нам нужно сначала доработать наш турнир, а уж потом думать о привлечении «Спартака», «Динамо» и других. Но мы видим эту синергию в будущем, потому что это естественный процесс. Клубы хотят омолодить аудиторию, а мы хотим сотрудничества с ними.

- Планируется ли расширение Континентальной лиги?
- Делать много игр, которые не будут смотреть, не хочется. Хочется, чтобы все игры были насыщены историей, соревновательным аспектом и чтобы они были интересны зрителям. Поэтому 8 команд - это сейчас оптимально. Мне кажется, что нам нужно расширить формат Лиги претендентов и совершить там инфраструктурные изменения.

- Как сейчас обстоят дела со студенческой лигой?
- Студенческой лиги как таковой нет, но мы думаем о формате студенческой лиги на 2017-й год.  Этот продукт сейчас в разработке.

- Сотрудничаете ли вы с холдингом ESforce?
- Да, например, с командой virtus.pro. Также активно сотрудничаем с сайтом холдинга. Это крупнейший киберспортивный холдинг России и было бы не логично не сотрудничать с ним. Наши организации заинтересованы в развитии киберспорта как индустрии, и поэтому мы всегда поддерживаем инициативы, которые эту индустрию развивают. Тут стоит отдать должное руководителю холдинга Антону Черепенникову, который в первую очередь всегда ставит интересы индустрии. 

- А как насчет «Эпицентра по League of Legends?
- Почему бы и нет (смеется).

- За последний год киберспорт сделал огромный скачок вперед по всем параметрам. Что должно произойти, чтобы он вышел на еще более высокий уровень?
- Я думаю, что когда появится институт крупных масштабных любительских соревнований, которые будут носить массовый характер, как и в любом другом виде спорта, то тогда это будет настоящее признание. Сейчас мы видим верхушку айсберга, то есть киберспорт, на мой взгляд, растет не снизу вверх, а сверху вниз. Сейчас нет устоявшейся экономики у любительских турниров, а когда она появится и возникнет массовость, то только тогда это будет признанным социальным явлением.

- Недавно «МатчТВ» начал показывать киберспортивные трансляции. Отсюда вопрос: верите ли вы в трансляции киберспорта на телевидении?
- В классическом виде: квартира – антенна- телевизор нет. К сожалению, телевизионная аудитория по своим демографическим характеристикам несколько отличается от аудитории киберспорта. Телевидению здесь мешает относительно возрастная аудитория и низкая мобильность. Если телевидение вдруг уйдет из телевизоров в интернет окончательно и границы смоются, то тогда я поверю. 


- Что для вас будет хорошим итогом 2017-го года?
- Если нам удастся успешно открыть и запустить студию. У нас также есть много идей спортивного контента для зрителей, и если мы все это реализуем, то это будет большим достижением. Еще нам очень хочется закрепиться на международной арене. Команда из нашего региона обязана выходить в финальную стадию чемпионата мира. Повторение прошлогоднего результата (Albus NoX Luna дошла до четвертьфинала Чемпионата мира по League of Legends 2016 – прим. редакции) будет считаться успехом. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Линкольн «fnx» Лау перешел в ImmortalsБывший игрок команды SK Gaming Линкольн «fnx» Лау присоединился к составу Immortals.Марк Авербух: Техническая подготовка организации Virtus.pro крайне низкаяРуководитель Epic Esports Events Марк Авербурх прокомментировал технические поражения команды Virtus.pro на квалификации к DAC 2017.Телеканал «Москва 24» сделал репортаж о киберспортеНа телеканал «Москва 24» вышел видеорепортаж о киберспорте.ESEA забанила игрока на тысячу лет из-за домогательствПредставители лиги ESEA забанили Риса «bloominator» Блума из команды Armor Esports на тысячу лет из-за сексуальных домогательств к 15-летней девочке.OpTic Gaming получила приглашение на cs_summitСевероамериканская команда OpTic Gaming получила приглашение на турнир cs_summit, организованный студией Beyoung the Summit.Чемпионат мира по League of Legends пройдет в КитаеЧемпионат мира по League of Legends пройдет с 23 сентября по 4 ноября в Китае.Хабаровских школьников обучат основам киберспортаС 22 февраля по 7 марта в рамках профильной смены «Территория спорта» в краевом детском центре «Созвездие» пройдет обучение школьников киберспорту.Данил «Dendi» Ишутин: Мы сейчас не в том состоянии, чтобы крошить и громить всехИгрок команды Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью cyber.sports.ru рассказал о новом составе Na’Vi.Natus Vincere заняла шестое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после квалификаций к IEM Katowice 2017.Анонсированы даты проведения DreamHack Masters Malmö 2017Организаторы турнира DreamHack Masters Malmö 2017 по CS:GO озвучили даты проведения чемпионата.Андрей «Kimi» Квасневский: Игроки знают, что я отдал себя команде и этой ситуации на 200 процентовБывший менеджер состава Virtus.pro по Dota 2 Андрей «Kimi» Квасневский прокомментировал свое увольнение.Генменеджер Virtus.pro: Мы приехали в неготовый буткемп, недостаточно протестировали все системыГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью порталу CyberSport.ru рассказал о выборе места для буткемпа команды по Dota 2 и о причине увольнения Андрея «Kimi» Квасневского.Ли «Faker» Сан Хёк побил рекорд по количеству зрителей на TwitchТрехкратный чемпион мира по League of Legends в составе корейской команды SK Telecom T1 Ли «Faker» Сан Хёк побил рекорд по количеству зрителей на Twitch.Virtus.pro уволила менеджера состава по Dota 2Организация Virtus.pro объявила об увольнении менеджера состава по Dota 2 Андрея «Kimi» Квасневского.Владелец компьютерного клуба: Возможно, своим поведением сами игроки Virtus.pro «спалили» свои IP-адресаВладелец краснодарского компьютерного клуба GnetCyberGames Иван Чакалиди в интервью сайту Empire.gg рассказал о DDoS-атаке команды Virtus.pro.Virtus.pro и Astralis примут участие в SL i-League StarSeries S3Организаторы третьего сезона турнира SL i-League StarSeries по CS:GO объявили имена приглашенных команд.Wargaming купила рекламу World of Tanks на СупербоулеКомпания Wargaming купила рекламу World of Tanks на финальной игре Национальной футбольной лиги (NFL).Илья «Lil» Ильюк: Огорчает количество гнилых людей в комьюнитиИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк высказался по поводу реакции комьюнити на второе техническое поражение команды.Генеральный менеджер Virtus.pro: Специально уехали в клуб с надежным интернетом, видимо, это DDOSГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал второе техническое поражение команды по Dota 2 на на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017.Virtus.pro вновь получила техническое поражение и вылетела с квалификации к DAC 2017Команда Virtus.pro получила второе техническое поражение на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017.
Главные новости
Биатлон
Александр Кравцов: WADA продолжает давить на IBU, чтобы чемпионат мира перенесли из Тюмени
Футбол
СМИ сообщили об увольнении Кудряшова с поста спортивного директора «Томи»
Футбол
Юрий Семин: Шкулетич и Миранчук отправятся на третий сбор «Локомотива», Прудников - нет
Биатлон
Тренер сборной Германии: Логинов и Старых не раскаиваются за употребление допинга
Биатлон
Александр Кравцов: Не будем добровольно отказываться от ЧМ-2021 в Тюмени, СБР может обратиться в суд
Биатлон
IBU предлагает СБР добровольно отказаться от чемпионата мира в Тюмени
Футбол
ЦСКА увеличил зарплату Жамалетдинову в четыре раза
Футбол
Макеев заявлен за «Спартак-2»
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА сейчас выглядит не хуже основных конкурентов по чемпионату России
Биатлон
Логинов включен в состав команды на смешанную эстафету
все новости