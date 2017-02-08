Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки74 : 96Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас86 : 84Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне0 : 2Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мы объявляем вам войну! Причины и следствия лишения России ЧМ по биатлону

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трасса в Тюмени
Трасса в ТюмениИсточник: РИА «Новости»

Конгресс IBU предложил России отказаться от ЧМ-2021 в Тюмени.

На конгрессе были рассмотрены три вопроса из письма спортсменов:

1. Увеличить сроки дисквалификации для пойманных на допинге до восьми лет.

2. Увеличить штрафы (вплоть до миллиона евро) для федераций, чьи спортсмены пойманы на допинге.

3. Уменьшить квоты для выступлений в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских игр для федераций с одним или более случаями употребления допинга.

По первому вопросу Международный союз биатлонистов получил письмо ВАДА, в котором рекомендовалось не вводить санкции более жесткие, чем те, что применяются Всемирным антидопинговым агентством. Поэтому Конгресс проголосовал против. Для исследования второго и третьего вопросов будет создана рабочая группа. Решение по ним будет принято на следующем заседании Конгресса.

Самое интересное для нас это то, что не вошло в повестку дня. Исполком IBU предложил (а, по сути, выставил ультиматум) Союзу биатлонистов России самому отказаться от права проведения в ЧМ-2021 в Тюмени до 24 февраля. Иначе IBU сам отберет этот турнир.

Напомню, что раньше точно так же Россия лишилась права проведения этапа Кубка мира в той же Тюмени, а также молодежного чемпионата мира в Острове. Их мы, якобы, отдали сами, но теперь собираемся отстаивать свои интересы вплоть до суда. Именно такова тональность заявлений президента СБР Александра Кравцова и губернатора Тюменской области Владимира Якушева, который специально прилетал в Хохфильцен.

Теперь очевидно, что «Письмо 170» было направлено против России.

- Когда предлагали подписать эту петицию, всем командам ее разнесли по кабинкам, а в нашу кабинку почему-то нет. Потом, когда это всплыло, они и нам занесли, - сказал Максим Цветков.

Очевидно также, что президент IBU Андерс Бессеберг, пытавшийся технично выйти из патовой ситуации, оказался не в силах сдержать народный гнев. Видимо, его часы во главе федерации сочтены.

Неочевидно, чем закончится февральская биатлонная революция. Из битвы «СБР против IBU» мы еще сможем выйти без серьезных потерь, а вот в войне «Россия против биатлонного сообщества» - победить точно не суждено.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кравцов: WADA продолжает давить на IBU, чтобы чемпионат мира перенесли из ТюмениПрезидент СБР Александр Кравцов поделился своим мнением о том, почему IBU хочет лишить Тюмень права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Он считает, что имеет место давление WADA.Александр Кравцов: Не будем добровольно отказываться от ЧМ-2021 в Тюмени, СБР может обратиться в судПрезидент СБР Александр Кравцов прокомментировал информацию о лишении России права проведения чемпионата мира 2021 года. Ранее планировалось, что чемпионат мира по биатлону пройдет в Тюмени.IBU предлагает СБР добровольно отказаться от чемпионата мира в ТюмениМеждународный союз биатлонистов (IВU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Об этом сообщил первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.IBU: Вопрос о чемпионате мира в Тюмени еще не обсуждалсяДиректор по коммуникациям Международного союза биатлонистов Пер Ланге заявил, что конгресс IBU еще не обсуждал вопрос проведения чемпионата мира 2021 года, который должна принять Тюмень.Президент СБР назвал бредом лишение Тюмени ЧМ-2021Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал информацию журналиста немецкой телекомпании ZDF Нильса Кабена о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года.Андерс Бессеберг: Конгресс IBU может сократить квоты странам с многочисленными нарушениями антидопинговых правилПрезидент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг рассказал о возможных изменениях в уставе организации.Тренеры четырех сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за применение допингаТренеры сборных Норвегии, Белоруссии, Латвии и Польши не подписались под требованиями к Международному союзу биатлонистов ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил.IBU не увеличит срок дисквалификаций спортсменов за применение допингаМеждународный союз биатлонистов на внеочередном конгрессе организации не сможет принять требование спортсменов и увеличить сроки дисквалификаций спортсменов за употребление допинга.Сергей Чепиков: Интересы российских спортсменов никто не защищает, а у скандинавов везде есть свои людиДвукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков поделился своим видением проблемы допинг в российском спорте.Сьюзан Данкли: Нежелание IBU препятствовать использованию допинга – наша главная проблемаАмериканская биатлонистка Сьюзан Данкли прокомментировала последние решения IBU по допинговым вопросам.«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о письмах биатлонистов в IBU и о давлении на Россию.Дмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищутДмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищутДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвел итоги 6-го этапа Кубка мира в Антерсельве.Мартен Фуркад: Рад, что IBU проведет внеочередной конгресс по вопросам допингаМеждународный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести внеочередной конгресс для принятия новых правил по борьбе с допингом до чемпионат мира 2017 года. Это решение прокомментировал знаменитый французский биатлонист, лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад.Шипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мираШипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мираВ преддверии чемпионата мира сборная России не растеряла надежд – но не избавилась от вопросов.Андерс Бессеберг: Я гарантирую, что будут наказаны только те спортсмены, по которым у нас будут прямые доказательстваПрезидент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг рассказал, что IBU не станет наказывать спортсменов, не имея прямых доказательств в нарушении ими антидопинговых правил.Александр Жуков: Расследование IBU еще раз показало, что большая часть обвинений в докладе Макларена ничем не подкрепленыПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU), оправдавшего 22 из 29 российских спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга.Александр Кравцов: На исполкоме IBU был нормальный, конструктивный разговор заинтересованных сторонПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов поделился своими впечатлениями от бесед на прошедшем исполкоме IBU.IBU проведет внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правилаМеждународный союз биатлонистов (IBU) до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации для внесения изменений в антидопинговые правила, сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.Уле Эйнар Бьорндален: Я разочарован. Мы не намерены ждать решения конгресса IBU еще полтора годаВосьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален недоволен политикой IBU в отношении возможных нарушителей антидопинговых правил.Президент Союза биатлонистов Чехии: Чиновники IBU просто тянут время, мы потребуем созыва внеочередного конгрессаПрезидент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза недоволен действиями руководства IBU в процессе расследования допинговых случаев, главными фигурантами которого стали российские спортсмены.
Главные новости
Баскетбол
«Химки» уступили «Баварии», «Зенит» проиграл «Летувос Ритас»
Биатлон
Александр Тихонов: Плевать на их ультиматум! Чемпионат мира не имеют право у нас отбирать
Биатлон
Александр Тихонов: Ни одного документа, обвиняющего Россию, у IBU на руках нет
Футбол
Рамзан Кадыров: Решение о переименовании «Терека» в «Ахмат» остается за советом директоров
Футбол
«Ювентус» на выезде обыграл «Кротоне»
Баскетбол
«Нижний Новгород» дома уступил «Хапоэлю» в Еврокубке
Футбол
Вейналдум - лучший игрок «Ливерпуля» в январе (фото)
Футбол
Кураньи в Турции повидался с игроками московского «Динамо» (фото)
Биатлон
Александр Кравцов: WADA продолжает давить на IBU, чтобы чемпионат мира перенесли из Тюмени
Футбол
СМИ сообщили об увольнении Кудряшова с поста спортивного директора «Томи»
все новости
Александр Кравцов
Александр Кравцоввсе новости
Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)
Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)