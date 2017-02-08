Мы объявляем вам войну! Причины и следствия лишения России ЧМ по биатлону

Конгресс IBU предложил России отказаться от ЧМ-2021 в Тюмени.

На конгрессе были рассмотрены три вопроса из письма спортсменов:

1. Увеличить сроки дисквалификации для пойманных на допинге до восьми лет.

2. Увеличить штрафы (вплоть до миллиона евро) для федераций, чьи спортсмены пойманы на допинге.

3. Уменьшить квоты для выступлений в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских игр для федераций с одним или более случаями употребления допинга.

По первому вопросу Международный союз биатлонистов получил письмо ВАДА, в котором рекомендовалось не вводить санкции более жесткие, чем те, что применяются Всемирным антидопинговым агентством. Поэтому Конгресс проголосовал против. Для исследования второго и третьего вопросов будет создана рабочая группа. Решение по ним будет принято на следующем заседании Конгресса.

Самое интересное для нас это то, что не вошло в повестку дня. Исполком IBU предложил (а, по сути, выставил ультиматум) Союзу биатлонистов России самому отказаться от права проведения в ЧМ-2021 в Тюмени до 24 февраля. Иначе IBU сам отберет этот турнир.

Напомню, что раньше точно так же Россия лишилась права проведения этапа Кубка мира в той же Тюмени, а также молодежного чемпионата мира в Острове. Их мы, якобы, отдали сами, но теперь собираемся отстаивать свои интересы вплоть до суда. Именно такова тональность заявлений президента СБР Александра Кравцова и губернатора Тюменской области Владимира Якушева, который специально прилетал в Хохфильцен.

Теперь очевидно, что «Письмо 170» было направлено против России.

- Когда предлагали подписать эту петицию, всем командам ее разнесли по кабинкам, а в нашу кабинку почему-то нет. Потом, когда это всплыло, они и нам занесли, - сказал Максим Цветков.

Очевидно также, что президент IBU Андерс Бессеберг, пытавшийся технично выйти из патовой ситуации, оказался не в силах сдержать народный гнев. Видимо, его часы во главе федерации сочтены.

Неочевидно, чем закончится февральская биатлонная революция. Из битвы «СБР против IBU» мы еще сможем выйти без серьезных потерь, а вот в войне «Россия против биатлонного сообщества» - победить точно не суждено.