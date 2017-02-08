Руки на стол! Андронов о проблеме допинга

Обозреватель Алексей Андронов делится своей полемической точкой зрения по одной из самых резонансных тем современного спорта – и допинг и скандалы вокруг него. Скандалы, в которых наши коллеги порой играют не самую завидную роль.

Прошедшие сутки одарили нас очередной обличительной статьей на тему допинга. Дисквалифицированная когда-то как раз за его употребление бывшая легкоатлетка, а ныне телекомментатор Ольга Богословская в очередной раз пнула «англосаксонское лобби» - мол, Великобритания и США не хотят нас нигде видеть. Мнение отлично ложится в унисон со словами дисквалифицированного 8 дней назад на 4 года бобслеиста Дмитрия Труненкова. Тот так и вовсе выдал: «Моя дисквалификация — это очередная провокация против всего спорта Российской Федерации».

Сложно понять, что движет этими людьми - кроме, разумеется, желания навесить лапшу на уши не слишком разбирающейся в вопросах допинга и спорта вообще части населения. И ладно бы, закончивший карьеру Труненков - но Богословская? Телекомментатор?

Когда-то у нас с ней возникла жесткая полемика в телеэфире. Ольга начала яростно защищать тренера российских ходоков Виктора Чегина (его воспитанники суммарно сдали более 20 положительных допинг-проб). Практически вознесла его в статус героя России.

В этом - налицо диссонанс между восприятием допинговых дел в профессиональной среде, и, скажем так, в обывательской, не потерявшей стыд (это очень важно).

Спорт, которым занимался я (но не достиг в нем вершин, сравнимых с карьерами Богословской или Труненкова) - допинга не подразумевает, если не считать таковым рестриктор в турбомоторе «слегка неверного» размера или нелегальный бензин, заливаемый в бак гоночного автомобиля. Но отношение к обманщикам в этом мире - предельно презрительное. И возможность смотреть своим конкурентам прямо в глаза, не отводя их в сторону, ценится высоко. Выше медалей. И точно выше виртуальных призовых машин или квартир.

Увы, в современном спорте России (в спорте высоких достижений, а не каких-то там покатушках, не входящих в программу Олимпиад) - мораль совершенно иная.

О том, что у нас принято жалеть и гладить по голове «залетевших» - говорилось не раз. Они получают работу, часто тренерскую, часто престижную, например, на телевидении. Ни того, ни другого в цивилизованном мире, естественно, быть не должно. Но у нас — так.

Но что еще хуже — даже в случае ДОКАЗАННЫХ историй «залета», когда тебя с позором лишают медалей и титулов, спортсмены НЕ возвращают призовые, автомобили и квартиры, полученные за те медали, которые выиграны обманным путем. Создавая тем самым опасный прецедент для следующих поколений. Ну лишат медали, ну и что? Машина-то вот она, ездит. И квартира (если хорошо «намедалировал») — вот она. А если еще и параллельный зачет, то все это в двух регионах, например. И жизнь удалась, пусть ты и дискредитировал свое имя в спорте и люди считают тебя обманщиком.

Никакой «меры ответственности» у наших спортсменов и тренеров нет. А должна быть. Когда ты знаешь, ЧТО можешь потерять (и это не диплом и медаль на стене, а что-то вполне осязаемое), ты будешь ответственнее подходить к уколам и употреблению неизвестных таблеток.

Вместо сочувствия к «доперам» - нужно презрение по отношению к ним. Не высокие посты (порой и в правительстве), эфиры, статус, амплуа жертвы, а презрение, игнор и порицание. «Руки на стол!», как говорил один популярный ныне пресс-атташе. Нынешнее поколение, скорее всего, не исправить. Но можно дать шанс следующему.

Дело не только и не столько в пробирках, коктейлях на базе Мартини и мельдонии. Дело в совершенно извращенной пирамиде устройства системы спорта больших достижений. Это «Кривое Зеркало» в чистом виде. Представьте себе, что лишенный прав за пьяную езду - начнет говорить, что это «ГИБДД и ДПС не хочет нас нигде видеть», или «мое лишение прав - очередная провокация против российской школы вождения»? Каково?

Много раз приводившийся пример: в Сочи-2014 на допинге попалась немецкая биатлонистка Эви Захенбахер-Штеле. Через два часа после объявления о ее позитивном тесте в ее немецкий дом пришла полиция и провела там обыск. Вот так должно быть.

История «Чегин и ходоки» — она вообще вопиющая. У тренера 24 позитивных теста его воспитанников, а в его защиту пишут письма президенту. Вот это — вместе с квартирами, премиальными и машинами, которые НОРМАЛЬНО получить обманным путем, — и есть самая настоящая индустрия.

И пока она не будет сломана и пока на ее месте не появится система, в которой слово «допинг» станет чем-то таким, к чему прикасаться постыдно и грешно, и за это прикосновение надо будет платить большую и вполне материальную цену – до этих самых пор будут появляться пробирки, подозрения и будут сдаваться все новые и новые позитивные тесты.

Вместо сочувствия в отношении к допинговым чемпионам должно быть презрение. Тогда есть шанс на исправление общей картины российского спорта.

Только так можно победить Туринабол и прочую мерзость.