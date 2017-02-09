Александр Тихонов: Не отдавать ЧМ-2021! А перед Россией должны извиниться
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о решении Внеочередной конгресса IBU отобрать у России чемпионат мира 2021 года.
- Александр Иванович, отбирают
у нас чемпионат мира. Что делать?
- Надо было раньше думать и не отказываться от молодежного чемпионата мира в Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени.
- Но
как не откажешься, когда они давили на
СБР…
- Давили? Да пусть давят, хрен с ними! Смотрите: вначале предъявили нам обвинение, что 31 нашего биатлониста обвиняют в применении допинга. Из них 22-х уже отмели не виноваты, а Ольге Зайцевой вообще предъявили пробу какой-то иностранной гребчихи. Ни одного документа, обвиняющего нас, у IBU на руках нет. В ноябре еще будут перепроверять пробы. МОК запросил у ВАДА. Но у IBU ничего на нас нет. А у нас все карты на руках. Чего мы боимся?! Надо было сразу занять твердую позицию. Кто такая Норвегия и кто по сравнению с ней Россия?
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Но они же предлагают отказаться до
24 февраля. То есть даже сроки ставят…
- Ну и что? Мне тоже много чего предлагали, но я провел массу этапов Кубка мира, чемпионат мира и Европы в России, когда возглавлял СБР, потому что действовал всегда по букве закона. У нас были чартеры, мы предлагали всегда лучшие условия. Но сейчас у меня возникает один простой вопрос: где юридическое обоснование того, что мы должны отказаться от чемпионата мира?
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Иностранные спортсмены волнуются: 22
оправданы, а на счет семи пока ничего
не ясно, идет расследование.
- Вот и пусть идет. А сейчас-то чего шашками махать? Будут результаты – тогда и предъявляете.
- Ну
хорошо, но сейчас поставлен ультиматум.
- Плевать на их ультиматум! Еще раз повторяю: проявили тогда слабость, отказались от молодежного ЧМ и этапа Кубка мира. И сейчас нельзя отказываться от чемпионата мира. Внеочередной конгресса IBU не имеет права принимать такие решения.
- А кто
имеет?
- Только очередной конгресс, а он будет проходить в 2018 году. Поэтому сейчас нужно занять твердую позицию – не отказываться от чемпионата мира.
- Александр
Кравцов уже заявил, что отказываться
не будем, а будем бороться. Но что
конкретно сейчас можно сделать?
- Ничего не надо делать. Я бы сделал так: положил список, попавшихся на допинге из конкретной страны перед всеми делегациями этих стран. А попадались почти все. И сказал бы: «Давайте вместе бороться с допингом». А пока нет юридически доказанной вины наших спортсменов, прошу извиниться и оставить Россию в покое.
Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира, сообщается в пресс-релизе IBU.
Внеочередной конгресс IBU, на котором было принято такое решение, прошел в среду в австрийском Хохфильцене.