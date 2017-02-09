Вратарь – сын вратаря, брат вратаря

Сегодня, 8 февраля на 57-м году жизни скончался известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию интервью с Виктором, взятое нашим изданием несколько лет назад.

Виктор Чанов - он младший во вратарской династии Чановых. «ССФ» вместе с ним перелистал его семейный альбом.

– Было у отца-вратаря два сына, которые тоже стали вратарями. Это про нас, Чановых! Снимок был сделан в 2001 году на стадионе ЦСКА во время спортивного праздника, посвященного 50-летию моего старшего брата Вячеслава. Наш папа тоже защищал ворота армейцев и «Шахтера». Но прежде чем занять место в знаменитой команде лейтенантов, он прошел войну. В ЦДКА же был переведен вместе с защитником Юрием Нырковым из команды группы советских войск в Германии в 1946 году. Через 6 лет уехал в Сталино, как раньше назывался Донецк. Случилось это в 1952 году после расформирования армейского клуба из-за проигрыша нашей сборной на Олимпийских играх в Хельсинки.

Отец закончил игровую карьеру в 38 лет в 1959 году – в год моего рождения. А умер он два года назад.

– А этот снимок был сделан в Адлере в 1978 году. Тренируюсь вместе с братом. Вячеслав был основным вратарем «Шахтера», а я только привлекался к занятиям дублеров. Старший брат использовал любую возможность, чтобы побыстрее подготовить меня к роли основного вратаря – гонял будь здоров. Чтобы облегчить мне вратарскую карьеру, Слава в конце 1978 года принял предложение Валентина Козьмича Иванова и перешел в «Торпедо». Так была открыта мне дорога в основу «Шахтера». Однако в родной команде я поиграл недолго – в 1982 году переехал в киевское «Динамо», где отыграл 9 сезонов.

– Редкий кадр, когда мы с братом играем в одной команде и меняем друг друга по ходу матча. Он был сделан в «Лужниках» в контрольном матче сборной СССР накануне ее отъезда в Испанию на чемпионат мира. Основным вратарем был Ринат Дасаев, а мой брат – его дублером. Я же был запасным. К счастью, у вратарей травм не случилось, и я остался дома. А вот защитнику Хидиятуллину, помнится, в том матче крупно не повезло: получил серьезную травму и в последний момент был вычеркнут из заявки.

– Не подумайте, что этот мешок мячей мне «загрузили» соперники. Нет, я дежурный в сборной СССР, и в мои обязанности, как любого дежурного, входило выносить мячи на тренировки и отдавать их администратору после занятия.

– Мне четыре года. В том возрасте о футболе я и понятия не имел, хотя с братом Вячеславом бывал на стадионе. Когда же подрос – влюбился в эту игру. Правда, в группе подготовки три года играл нападающим. Но тренер все-таки убедил меня пойти по стопам отца и брата, и футбол на долгие годы станет для меня не просто интересной игрой, но и изнурительной работой, которая в конце концов так измотала меня, что после 1996 года я о футболе старался забыть.

– По правую руку от меня жена Галина, а по левую – невестка Ирина и сын Вадик. А на руках у нас три йоркширских терьера. Любовь к собакам у меня с детства. Отец был страстным охотником и держал охотничьих собак. Кстати, одной из причин, сблизивших меня с Галиной, была и общая любовь к братьям нашим меньшим. С будущей женой я познакомился в сентябре удачного 1980 года – и золотую медаль в молодежном чемпионате Европы выиграл, и «Шахтер» Кубок завоевал. Впервые мы встретились в гостях у моей подруги Людмилы, с которой у нас были, открою по секрету, серьезные планы. Но их быстро разрушила Галина. «Мяч», посланный ее красивыми глазами, сразу же «влетел» в девятку моих ворот. Людмила тут же ушла «в запас», а мы с Галиной через два месяца оказались в загсе. В 1982 году у нас родился сын Вадик. Сейчас ему уже 27 лет. Недавно он женился. Футболистом не стал, зато закончил Киевский институт международных отношений. У него аккредитация дипломата в ранге атташе. Правда, дипслужбой он сейчас не занимается, но здорово помогает мне в вопросах бизнеса.

– Очень приятными событиями в моей футбольной жизни были победы и в чемпионатах, и в Кубке СССР и Израиля. Но главной наградой, завоеванной мною, считаю Кубок обладателей кубков. Он был выигран киевским «Динамо» в мае 1986 года в Лионе, где мы разгромили мадридский «Атлетико» со счетом 3:0, а на следующий день вернулись в Киев. На снимке бессценный трофей я держу с Алексеем Михайличенко.

– С московским динамовцем Сашей Уваровым судьба свела меня в сборной в конце 80-х. Основным вратарем тогда был Ринат Дасаев, а мы «ходили» в его дублерах. Спустя несколько лет мы встретились уже в Израиле и выступали в разных командах: – он в «Маккаби» Тель-Авив, а я – в «Маккаби» Хайфа. Это такие же непримиримые соперники, как киевское «Динамо» и «Спартак». Но это не мешало нам с Александром дружить.

– Самый неприятное для любого вратаря – когда мяч в твоей сетке. Особенно досадно, когда мне забивали спартаковцы. Ведь раньше не было важней матчей наших игр со «Спартаком». Лично я к таким встречам готовился очень серьезно. Среди спартаковцев было немало умелых, хитрых нападающих, поэтому сухим оставаться у меня не всегда получалось. Как, например, в этот момент, что запечатлен на снимке. Если не ошибаюсь, мяч мне тогда забил Сергей Родионов. Это лет двадцать назад было.

В прошлом году вот испытал огромную радость, когда в Лиге чемпионов мои динамовцы дважды крупно обыграли спартаковцев, одним из тренеров которых является Сергей Родионов. Расплатились!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Виктор Викторович ЧАНОВ

Родился 21 июля 1959 года в г.Сталино (Донецк).

Амплуа – вратарь.

Игровая карьера – воспитанник школы «Шахтер» Донецк. Выступал в командах «Шахтер» Донецк (1978-1981), «Динамо» Киев (1982-1990), «Маккаби» Хайфа, Израиль (1990-1993), «Бней Иегуда» Тель-Авив, Израиль (1993-1994), «Борисфен» Киев (1994-1995). В чемпионатах СССР сыграл 264 матча.

Достижения – чемпион СССР –1985, 1986, 1990, серебряный призер СССР – 1982, 1988, бронзовый призер СССР–1989. Обладатель Кубка СССР (1980, 1982, 1987, 1990). Обладатель Кубка обладателей кубков – 1986. Лучший вратарь страны-1986.

В сборной СССР (1982-1990) сыграл 21 матч. Серебряный призер чемпионата Европы-1988. Победитель молодежного чемпионата Европы-1980. Чемпион Израиля–1991. Обладатель Кубка Израиля (1991, 1993).

Тренерская карьера: тренер (1995-1996) и главный тренер–1996 ЦСКА «Борисфен», тренер клубной команды «Динамо» Киев (2007).