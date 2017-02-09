Не стало Виктора Чанова

Несколько часов назад стало известно, что скончался известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов. Ему было 57 лет. Смерть наступила около 19.50 8 февраля.

Виктор Чанов во время своей профессиональной футбольной карьеры выступал за донецкий «Шахтер» (1978-1981), киевское «Динамо» (1982-1990), а также израильские «Маккаби» из Хайфы (1990-1993) и «Бней Иегуду» (1993-1994). Также он провел 21 матч за сборную СССР, в том числе участвовал в финальной части чемпионата мира-1986 и чемпионате Европы-1988, на котором советская команда дошла до финала.

Чанов становился трехкратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка страны. В 1986 году в составе киевского «Динамо» завоевал Кубок обладателей Кубков. С 1995 года начал тренерскую карьеру. Работал в киевских ЦСКА и «Динамо».

Виктор - младший брат Вячеслава Чанова, который на протяжении долгих лет работал в московском ЦСКА, а в январе 2017 года стал тренером вратарей в тульском «Арсенале».

Как стало известно российским СМИ, 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Некие неизвестные (количество их тоже не сообщается) остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, которые привели к серьезной черепно-мозговой травме. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

8 февраля бывший вратарь сборной СССР и киевского «Динамо» скончался.

Интервью с братом Вячеславом Чановым, которое он не так давно дал «Советскому спорту» –

Для каждого из журналистов, для каждого из болельщиков со стажем имя Виктора Чанова отнюдь не пустое. Теплые слова нашел в твиттере обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин:

Светлая память... Спасибо за несколько счастливых моментов детства. За Кубок Кубков и за матч Ирландия - СССР на Евро-88. https://t.co/noEX9NlvDF — Василий Уткин (@radioutkin) 8 февраля 2017 г.

Как Виктор Чанов совершал чудеса в воротах – в небольшой видеоподборке:





«Советский спорт» выражает искренние соболезнования всем близким.