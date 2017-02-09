Красные карточки и любовь Суареса

Как уже рассказывал «Советский спорт», нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил ключевой гол в полуфинале Кубка Испании против «Атлетико» (1:1), однако не поможет каталонскому клубу в финале турнира из-за красной карточки.

Красную карточку уругвайский супербомбардир (по итогам сезона-2015/16 Суарес был удостоен «Золотой бутсы» — приза самому результативному футболисту Европы) получил за два предупреждения, зафиксированные арбитром на 87-й и 90-й минутах матча с «Атлетико».

Это удаление стало для Суареса первым с 2010 года, когда он не доиграл четвертьфинал чемпионата мира с Ганой, вынеся мяч рукой из пустых ворот. Тот «трюк», как хорошо помнят болельщики, спас команду: ганец Асамоа Гьян пенальти не забил, а в серии послематчевых 11-метровых уругвайцы оказались удачливее.





Но сегодня речь пойдет не об этом. К чему нам карточки, если и футболисты (даже такие, по мнению многих вампиры) любить умеют? Сегодня, с разрешения издательства «ЭКСМО», мы публикуем одну из глав автобиографическ ой книги уругвайца, которую в данный момент только готовят к публикации на русском языке.

*******

Был сильный ливень, и Софи насквозь промокла. Я был абсолютно сухой и счастливый – играл в аркадный игровой автомат внутри. Откуда мне было знать, что она будет ждать меня снаружи торгового центра, где мы договорились с ней встретиться на нашем первом свидании?

Родители Софи были за городом – повезли ее брата на футбольный матч, поэтому я решил, что следует воспользоваться их отсутствием. Она ждала меня на остановке на солнышке, пока не начался сильный ливень. Единственный телефон был по ту сторону оживленной трассы, для пересечения которой нужно было ждать целую вечность. Она перешла через трассу, чтобы позвонить мне домой и узнать, что случилось, и по пути промокла.

Ей ответила моя сестра: «Нет, его нет дома. Кажется, он пошел встретится со своей девушкой».

Словом, Софи не просто подумала, что ее кинули, а ее кинул мерзавец, у которого уже есть девушка.

Девушкой, разумеется, была она. Это была любовь с первого взгляда.

Мы познакомились через нашего общего друга, который, как и я, играл в молодежной команде «Насьоналя» - крупнейшего клуба в Монтевидео. Я часто здоровался с ее отцом, чтобы оставить о себе приятное впечатление. Наверное, она думала: «Почему этот странный парень постоянно здоровается с моим отцом?»

Я уже общался с ней на дискотеке, но встреча в торговом центре было для нас первым свиданием. Наконец, она вошла внутрь, чтобы обсохнуть, и тут появляюсь я, невинно спрашивая, где она была и почему так вымокла.

Шторм был настолько сильный, что игру брата отменили, и чуть позже ее сестра сообщила ей: «Быстро домой, родители уже возвращаются!»

Ей было всего тринадцать, а мне пятнадцать. Прошло 10 лет, и теперь она моя жена.

Тогда я не был таким стеснительным. Софи приводило в замешательство, когда я, едва зайдя к ней в гости, сразу же лез в ее холодильник. Когда она с мамой возвращалась из магазина, я заглядывал в сумки и спрашивал: «А мне что-нибудь купили?» Она думала, что я вел себя нагло. К счастью для меня, ее мама считала меня обаятельным.

Но Софи помнит меня не только тогда, когда я был гораздо менее застенчив, но и когда у меня ничего не было. Она жила в пригороде Монтевидео, и мне приходилось клянчить у одного из руководителей «Насьоналя» Уилсона Переса по 40 песо, чтобы проехать 40 километров и встретиться со своей девушкой. Если Уилсона не было, я доставал другого руководителя – Хосе Луиса Эспозито.

Перед матчами я пытался добиться неофициальных бонусов: «Заплатите мне 20 песо, если я забью?» Этого хватало, чтобы доехать; об обратной дороге я буду думать, когда придет время. Обычно, посмеявшись, мне давали деньги, и я садился на автобус от Монтевидео до Солимара, где проживала Софи. Мне приходилось искать деньги повсюду. Я не мог попросить мою маму, и тем более у братьев и сестер, хотя иногда, если у моей старшей сестры были лишние деньги, она давала мне немного на дорогу.

Уилсон и Хосе Луис были очень добры ко мне. Я до сих пор поддерживаю связь с ними, и главное, что я ценю в нашей дружбе – это то, что они никогда не требовали ничего взамен той помощи, которую они мне оказывали.

Тогда у нас жил один человек, коллекционировав ший старые телефонные карточки, и если у вас они есть, он мог бы их купить, поэтому я всегда был начеку и проверял все телефонные будки. Иногда моя мама тоже собирала их для меня.

Родители Софи запросто могли выгнать этого мелкого негодяя. Если моя дочь в 13 лет приведет домой пятнадцатилетнег о парня, походящего на бродягу, я вряд ли буду с ним так добр. Но ее родители не только приняли меня – я им действительно понравился. Когда отец Софи уходил на работу, я помогал ее матери по дому - например, мог включить бойлер. Иногда мы с Софи о чем-то спорили, и ее мама принимала мою сторону. Думаю, они ценили меня за то, что я так усердно старался увидеться с Софи. Мальчишка из Монтевидео не мог купить билет до Солимара, но он всегда выкручивался, чтобы повидаться с их дочерью. Я думаю, что они поняли, что я бы пошел пешком, если бы понадобилось. Случалось, что у меня были деньги, чтобы добраться до Софи, но не было денег, чтобы уехать, поэтому я возвращался домой автостопом и приезжал только к утру. В конце концов, я должен был быть на тренировке с «Насьоналем» на следующий день.

Софи спасла меня от меня самого. До того, как я ее встретил, у меня была привычка задерживаться допоздна и не беспокоиться по поводу тренировки. Иногда я приходил на нее не выспавшись или не в том настроении. Я всегда жалел об этом, особенно когда менее умелые товарищи занимали мое место в составе. Но я всегда возвращался к этой привычке. Когда мне было 13-14 лет, я забил всего 8 мячей за 37 матчей, и «Насьональ» сообщил мне, что собирается со мной расстаться, поскольку знали о моих ночных похождениях и неподобающем поведении. Именно Уилсон убедил их дать мне еще один шанс, а меня убедил им воспользоваться. Софи показала мне другой путь. Без Уилсона и Софи моя карьера могла бы закончиться еще тогда.

Мои друзья гуляли на улицах и ходили на местную дискотеку, и я хотел того же. Я знал, что это не пошло бы мне на пользу, но будучи подростком, ты вряд ли понимаешь, как сложится твоя жизнь. То, что я пошел по верному пути – во многом заслуга Софи; если бы я ее не встретил, я не представляю, что со мной бы произошло.

К тому моменту, когда мне исполнилось 16, я был полностью сосредоточен на футболе. Я играл матчи по субботам, оставался у нее дома на ночь и проводил вместе с ней целое воскресенье. Если бы не она, я бы начал общаться с людьми, с которыми не следует связываться. Я мог бы заниматься совсем другими вещами и стать совершенно другим человеком.

Мир Софи сильно отличался от моего. Мне пришлось покинуть Сальто, городок с большим количеством пустырей, ради большого города, в возрасте семи лет, а когда мне было девять, родители развелись. Много времени я проводил на улице. Между моим домом в Монтевидео и домом Софи находились одни из самых опасных районов в Уругвае. Когда мы немного подросли, мы ездили на автобусе вместе, и Софи поражало, что я так хорошо знаю эти районы. Она спрашивала: «Откуда ты знаешь все эти места?» Когда я был помладше, мы с моим братом ходили по этим улицам на тренировки.

Моя мама Сандра провожала нас всякий раз, когда на то была возможность, но она работала уборщицей на местной автобусной остановке в Трес Крусес. Мой отец Рофолдо иногда ходил на мои матчи, но не мог посещать тренировки, поскольку у него было много работы. Он был бывшим военным, и покинув армию, ему приходилось браться за любую работу. Он работал на местной кондитерской фабрике, а затем стал консьержем в многоквартирном доме, в котором и ночевал, когда не было денег платить за аренду своего жилья. Я знаю, что родителям приходилось тяжело, и ценю все, что они делали для меня и моих братьев и сестер. Однако мое воспитание временами проходило в состоянии анархии, и по сравнению с моей, жизнь Софи казалась более стабильной и последовательной .

Кроме того, я никогда не уделял много времени своему образованию. Я ходил в школу, но этим моя тяга к знаниям и ограничивалась. Я был ужасным учеником. Я никогда не был внимателен и никогда не хотел учиться; меня вообще не беспокоила учеба и я все время хулиганил.

Софи спрашивала: «Почему ты до сих пор в начальном классе средней школы?»

Я дважды оставался на второй год, поэтому был на два года старше своих одноклассников. В конце концов мне пришлось наверстывать упущенное в вечерней школе. Днем я тренировался, а вечером ходил на учебу. По крайней мере, по вечерам я был самым младшим, а не самым старшим. Софи не могла с этим смириться. В ее мире ты был обязан учиться. Она помогала мне с домашней работой, повторяя: «Ты не глупый, ты просто ленивый! Ты ведь можешь учиться нормально!» Впервые в жизни меня кто-то так поддерживал. Моя мама делала все, что было в ее силах, но у нее был дом, полный детей, о каждом из которых нужно было позаботиться.

Я возвращался из школы, она спрашивала: «Ты учился?», а я отвечал: «Ага». А что ей еще сказать? У нее не было времени на лишние вопросы.

Софи хотела мне помочь. Она хотела мне показать, что жизнь полнится возможностями. Жизнь не ограничивалась одним лишь футболом; его можно было совмещать с учебой. И она не просто рекомендовала мне учиться; она заставляла меня. Я должен был показывать ей свою домашнюю работу. Сама она была умной, поэтому могла меня поправлять. Я сильно отставал от школьной программы, и она помогала мне наверстывать упущенное. Я открывал для себя новый мир, который отличался от того, где продавались телефонные карточки, чтобы насобирать на автобусный билет, и гуляют ночами напролет. Под ее руководством я стал усерднее учиться. Но на самом деле я просто хотел больше зарабатывать, чтобы эффектно выглядеть на наших свиданиях и покупать Софи подарки.

Мне хотелось не просто иметь возможность приезжать к ней, я также хотел время от времени дарить ей подарки. И хотя я не ходил в лохмотьях, мой внешний облик все же был далеко не самым современным.

В «Насьонале» игроки собирались на стадионе, откуда на автобусе ехали 45 минут на тренировочное поле, и если вы жили достаточно далеко от стадиона, то клуб оплачивал вам дорогу. Я попытался обмануть систему, сказав, что переехал в другой район, чтобы я мог бесплатно ездить до дома Софи. Это была бы идеальная афера – мои поездки от и до Софи оплачивал бы клуб, что позволило бы мне тратить больше денег на Софи. К сожалению, трюк не сработал.

Проблема наших свиданий вышла на новый уровень, когда оказалось, что Софи с семьей переезжает в Европу, чтобы начать новую жизнь.

Я был опустошен.

Казалось, что весь мой мир рушится, и не впервые; я снова лишался всего, что у меня было. Переехать из тихого Сальто, расставшись со всеми моими друзьями, в большой город, где я никого не знал, и где другие дети смеялись над моим странным акцентом, было непростым испытанием. К тому времени моя семья была расколота разводом родителей в 1996 – это было для меня слишком. И теперь еще и это. Моя семья знала, кем для меня была Софи, и мама ценила то, что ее семья делала для меня – они приглядывали за мной и помогали не сбиться с правильного пути. Они знали, как я буду страдать, когда она уедет.

Ее отец работал в банке в Уругвае, закрывшимся в период кризиса в 2002 году, и поскольку его брат жил в Испании, ему предложили переехать.

В октябре 2003 года семья Софи переехала в Барселону. Софи была для меня всем, и это всё у меня отняли. Когда я с ней прощался, мне было 16, и мне казалось, что это был последний раз, когда я ее вижу. За день до отъезда в ее доме были гости – друзья и родственники – и мы улучили момент, чтобы остаться наедине. Я помню, как мы стояли на автобусной остановке, и я сказал ей: «Не могу поверить, что мы больше не увидимся».

Вариантов остаться и жить со мной у нее не было. Ее мама дала ей совет: «Получи образования и возвращайся в Уругвай, где ты сможешь быть с Луисом». Она поспрашивала, и оказалось, что быстрее всего можно было выучиться на парикмахера, поэтому она решила выбрать именно эту профессию. Она никогда не мечтала стать парикмахером, но это был самый быстрый способ вернуться в Уругвай, чтобы быть со мной.

В тот день, когда она уехала, я плакал. Перед отъездом она дала мне тетрадь с текстами песен, и я рыдал, когда читал их. Я думал, что это был конец нашим отношениям и конец моего мира. Как мне добраться до Барселоны из Уругвая, если я с трудом могу найти деньги, чтобы добраться из Монтевидео до Солимара?

С тех пор мне не нужно было собирать телефонные карточки, чтобы наскрести денег на поездку до Софи; теперь мне нужно было их собирать, чтобы найти деньги позвонить ей.

Через месяц после ее отъезда она позвонила и призналась, что ей очень плохо: «Если ты не приедешь до конца этого года, мы не увидимся больше никогда». Она сказала, что я должен сделать все возможное, чтобы мы смогли встретиться.

Благодаря моему тогдашнему агенту Дэниэлю Фонсеке у меня появилась возможность ее навестить. Из всех игроков, с которыми он работал, я был для него наименее важен, однако он все равно оплатил мне поездку, а мой брат дал мне около $60. Я понятия не имел, насколько это мало. Мне было 16, и это была моя первая поездка в Европу. С карманами, набитыми деньгами, в декабре 2003 года я отправился в Барселону, чувствуя себя богатейшим человеком на свете. Путешествие не продлилось долго, но по крайней мере, в канун того Нового года, когда мы были вместе, я понял, чего я на самом деле хочу от своей жизни и карьеры.

Я хотел играть в Европе, чтобы быть вместе с Софи.

***

В Уругвае есть футбольный клуб «Ливерпуль», играющий в Монтевидео. Клуб был основан студентами в 1919 году, а название получил в честь английского порта Ливерпуль, откуда в город привозили уголь. Перед сезоном 2005/06 клуб даже поменял цвет своей формы для матчей на выезде на красный, чтобы еще сильнее подчеркнуть связь.

В 2006 году некоторые представители голландского клуба «Гронинген» приехали посмотреть на форварда «Ливерпуля» по имени Элиас Фигероа. Они остались еще на один день, чтобы посмотреть на игру другого нападающего – 19-летнего Луиса Суареса.

Тот Суарес не просто состоял в списках скаутов «Гронингена» как менее приоритетный вариант; его вообще не было в списках. Скаут Градс Фулер и спортивный директор Ханс Нийлэнд поговорили с людьми в Монтевидео, и все твердили им, как же хорош Суарес. На тот момент они чувствовали, что терять им нечего. Они в Уругвае, на носу матч, а вылет завтра. Почему бы и нет. Это был шанс, и в итоге все вышло как нельзя лучше.

«Нет, нам нужен другой игрок», заявили представители «Гронингена» принимающей стороне, когда их спросили о Фигероа. Они видели всего лишь одну игру с моим участием, и поэтому вкладывать в меня деньги было для них довольно рискованно, но увиденного им было достаточно. В тот раз состоялся матч «Насьоналя» против «Дефенсор Спортинг». Мы боролись за титул, и я выжал из себя лучший матч в сезоне, забив гол. Я понятия не имел, что за мной наблюдают, и я никогда не слышал о Гронингене, но я знал, что это ближе к Барселоне, чем Монтевидео.

Такая отличная игра и забитый мяч на глазах скаутов, которые вообще не планировали меня просматривать, были как раз тем счастливым шансом, который был мне нужен. И я чувствовал, что я его заслужил.

Я прошел долгий путь через юниорские команды «Насьоналя». Я избежал вылета из клуба, когда был на грани из-за моей несобранности. Если бы не вмешательство Уилсона Переса, наверное, меня бы выгнали; если бы не Софи, я бы упустил и свой второй шанс. Но они пришли мне на помощь, и я был в достаточно хорошей форме, чтобы участвовать в предсезонной тренировке с основной командой, когда мне было всего 16. Меня вызвали как раз посреди моей первой поездки в Испанию к Софи.

Уилсон давно меня знал и как игрока, и как мальчишку, клянчившего деньги, чтобы повидаться со своей девушкой. Он был отцом еще одного юниорского игрока «Насьоналя», и увидев что-то во мне, решил наставить меня на правильный путь. Именно Уилсон позвонил мне, когда Сантьяго «Баск» Остолаза, бывший тогда тренером, решил пригласить меня на предсезонку. Софи не могла поверить, что я, проделав такой путь, возвращаюсь раньше времени. Я сказал ей: «Я должен ехать; и когда я буду в основной команде «Насьоналя», у меня будет больше денег, чем когда бы то ни было, чтобы с тобой повидаться».

Когда я прилетел обратно домой, потренировавшись с основным составом всего три дня, я вернулся в молодежку, но я не жаловался – это был знак, что впереди меня ждет еще много трудностей.

На следующий год меня снова позвали тренироваться с основой, но на этот раз я остался с ними. В марте 2005 в возрасте 17-ти лет я дебютировал в Кубке Либертадорес, отыграв всего 15 минут. Затем, когда в августе начался сезон лиги, я забил через пять минут после начала матча. На матче была Софи, приехавшая на свой день рождения. В том сезоне я привык к игре в основном составе «Насьоналя», но пока не освоился с тем взрывным стилем игры, который сделал бы меня хорошим футболистом.

Поначалу я упускал возможности. Снова и снова. Дошло до того, что люди меня освистывали и оскорбляли. Называли меня косолапым. Некоторые – ослом. Тренер, Мартин Ласарте, заступался за меня, когда говорил, что я проделывал огромный объем работы на поле, даже несмотря на то, что не забивал. Он просил болельщиков быть терпеливее и призывал меня не опускать руки. В одном из матчей против «Атлетико Ривер Плейт» я вышел на поле в стартовом составе. Мы создали 13 моментов, и я упустил 9 из них. Матч закончился со счетом 0:0, и конечно, виноват был я – пацан, который носился по всему полю, но так и не забил.

Хорошо, что я всегда думал, что если уж я не реализую моменты, то это по крайней мере означает, что я могу их создавать. Я всегда был готов бороться до последнего, искал возможности. Я не хотел упускать возможности просто потому, что поленился сделать рывок. Чем больше я расстраивался, тем яростнее я боролся. Думаю, в то время большинство людей считали, что я буду очередным средним футболистом. Даже сейчас я встречаю людей, которые говорят мне: «Я оскорблял тебя, кричал на тебя, был одним из тех, кто думал, что ты никогда не начнешь забивать голы».

Но в той игре против «Дефенсор Спортинг» я забил превосходный гол на глазах скаутов «Гронингена». Теперь я был готов начать свое путешествие в Европу – к сожалению, просто приехать в новый клуб и поставить подпись не удалось.

Сперва я поехал из Монтевидео в Мадрид с моим агентом Дэниелем Фонсекой и еще одним его игроком, Хуаном Альбином, переходящим в испанским клуб «Хетафе». Нам нужно было задержаться в Испании на пару дней, пока не состоится трансфера Хуана. Я же ехал без каких-либо гарантий, и мне казалось, что это был самый длинный перелет в моей жизни. Обычно я сплю в самолете; в тот раз я не сомкнул глаз.

Затем начался период ожидания. Софи устроилась на работу в McDonald’s в Барселоне, и ей едва не пришлось уволиться, чтобы приехать в Мадрид со мной повидаться. Мы не виделись полгода, а теперь были так рядом, что почти что могли коснуться друг друга. Она изо всех сил пыталась выкроить немного свободного времени, но ее не пускали. Наконец, она так долго умоляла их, что ей дали зеленый свет. К тому моменту, однако, уже не было рейсов. Я находился будто в заточении, уставившись в окно мадридского отеля. Наконец, мы отправились в Амстердам, и трансфер в «Гронинген» стал чуть ближе.

В таких ситуациях вы целиком зависите от других людей. В Уругвае мне просто сказали: «Поезжай, на месте просто подпишешь контракт». И я поехал вслепую. «Гронинген» был моим единственным вариантом, но появились новые проблемы. Чем сильнее я приближался к сделке, тем, казалось, больше агентов в нее вовлекалось, и тем больше появлялось новых препятствий. Мои представители сообщили мне, что подписание не происходит из-за того, что клуб не хочет платить тем или иным людям. Вот агенты, а вот еще один и еще, и проблема, казалось, была в этих третьих лицах, а не в «Гронингене». Мои агенты, видимо, решили, что сделка сорвалась.

- Луис, нам нужно уезжать.

- Что знать «нужно уезжать»? Куда?

Меня постарались успокоить тем, что появился вариант попасть в «Хетафе» вместо Альбина, поскольку тренер их команды Бернд Шустер искал нового нападающего. Это звучало даже лучше: это, конечно, все еще не Барселона, но по крайней мере, я буду в той же стране, что и Софи. Кроме того, раз мы возвращаемся в Мадрид, я смогу еще раз попробовать с ней увидеться. Но стоило мне начать думать о такой возможности, как все снова перевернулось с ног на голову, и эта дверь в «Хетафе» тоже наглухо закрылась. В итоге я все-таки попал в «Гронинген».

В общей сложности я провел шесть напряженных дней в отелях – сперва в Мадриде, затем в Амстердаме, ничем не занимаясь, кроме как просмотром телека и слушаньем тиканья часов. Я застрял, был взволнован и не мог даже говорить на местном языке. В Амстердаме я посылал сообщения Софи, спрашивая ее, как обратиться к персоналу отеля, чтобы они постирали мои вещи, или как мне достать чего-нибудь поесть. Она отвечала мне двумя сообщениями: в первом был мой вопрос на английском языке, а во втором – то, как я должен это произнести, в испанском начертании. В итоге я произносил «иес плис» вместо «yes please». Я не понимал сообщений, и в отеле не понимали меня. В конце концов мне приходилось просто давать им телефон, чтобы они сами прочли сообщения. Я был беспомощен, полностью зависел от других людей и старался не думать о самом худшем сценарии: сделка сорвется, и мне придется вернуться домой и начинать все с нуля вдали от Софи.

В то время мне казалось, что либо я подпишу контракт с «Гронингеном», либо мой мир рухнет. Казалось, что «Насьональ» продал меня моему агенту, что автоматически делало его моим новым владельцем. Поэтому, если бы я не попал в «Гронинген», я даже, возможно, не смог бы вернуться в «Насьональ», и я даже не знал, захочет ли он вообще продать меня хотя бы в какой-нибудь клуб. Я бы пошел в любой, если бы это означало остаться в Европе. И я не знаю, что бы мне пришлось сделать, сорвись та сделка из-за 60 тысяч евро. В те дни я был бессилен, вся моя жизнь была в чужих руках. Наконец на пути из Амстердама в Гронинген на север страны мне начало казаться, что трансферу ничего не помешает. Это было спасительное облегчение.

В июле 2006 года я сделал маленький шаг в своей карьере и огромный – навстречу Софи, хотя она была не так близко, как я себе представлял: она была в Испании, а я – в Голландии. Теперь нам предстояло сократить этот разрыв между нами. После подписания контракта я поехал в Барселону на выходные на десять дней, чтобы повидаться с Софи и попытаться решить эту проблему. Ее мама и сестра на то время вернулись в Уругвай навестить родственников. Я позвонил им: «Я забираю Софи из Барселоны и увожу в Голландию».

Ее мама сказала мне: «Ну, раз так, то приглядывай там за ней». Я не уверен, поняла ли она, что я был серьезен. Я и сам не знал, насколько я был серьезен. Но когда мы прощались в аэропорту, меня окатило чувство: сейчас или никогда. Я прошел весь этот путь не ради того, чтобы снова ее оставить. Ни на минуту.

- Полетели со мной. Прямо сейчас.

- Ты свихнулся. Как я полечу? Мне 16. У меня даже билета нет. А как же папа?

- Полетели. Я куплю билет.

Она позвонила отцу из аэропорта: «Папа, я лечу в Гронинген с Сальтой (У меня было прозвище «Сальто» в честь моего родного города, Сальто). Ее отец ответил: «Хорошо, а когда ты вернешься?»

Она не вернулась. Она собиралась остаться только на неделю, но в итоге осталась навсегда. А тогда она просто садилась на самолет. У нее не было ни сумки, ни одежды – ничего. Мы купили билет, и она полетела со мной в том, в чем была – через неделю или чуть позже она вернулась в Барселону, чтобы забрать вещи. Наконец мы были вместе. Это был риск, но я знал, что все будет хорошо. «Мы очень долго ждали, нам нужно попробовать, и пробовать нужно немедленно».

***

В Голландии я получил замечательное футбольное образование, к тому же это был отличный жизненный опыт. И «Гронинген» был началом этого опыта.

В Уругвае ты находишься ни под чьим контролем, никто тобой не руководит. Никто не следит, что ты ешь и что пьешь. Я приехал в Голландию с пятью или шестью килограммами лишнего веса. Я был толстым.

Тренер Рон Янс, которого я до сих пор считаю лучшим из всех, с кем я работал, сказал мне: «Твой вес должен равняться 83 кило – будешь весить больше, и тебя не будет в команде».

Я ничего не знал о диете, поэтому спрашивал в клубе, как мне сбросить вес.

Первое, что я узнал – мне нужно перестать пить кока-колу. Я понятия не имел, что кола так сильно влияет на вес. Софи предложила пить только воду, и я привык. Больше мне ничего пить было нельзя.

Когда меня взвесили в следующий раз, я весил 83,4 килограмма, и Рон простил мне лишние 400 грамм. Он сказал, что я был целеустремлен и старателен.

Тогда я понял, что мне делать. И тогда же я понял, что я могу всего добиться самостоятельно, мне не нужен был наставник. Я мог сам ставить цели и самостоятельно их выполнять. У меня была своя дисциплина.

Как только мы приехали в Голландию, никто из нас не умел готовить. Рональд МакДональд стал нашим другом, а я купил электрогриль, чтобы жарить стейки. Дом всегда был в дыму. Тогда стейки мне казались отличным вариантом, но теперь… Мать моя женщина! Как мы вообще могли это есть?

У Софи уже был более полезный набор привычек в еде, поэтому когда мы стали жить вместе, они стали проявляться и у меня. Кроме того, она приучила меня к домашнему быту. Я привык жить с мамой и сестрами, которые заправляли постель и убирались в доме. Теперь в Голландии мы жили вместе, и я должен был принять на себя и эту ответственность. Мы разделили между собой готовку и работу по дому и взрослели вместе. В Гронингене жили 200000 человек, из которых 50000 – студенты. Все передвигались по городу на велосипедах. То же самое стали делать и мы большую часть времени.

Также мы прошли ускоренный учебный курс по финансовому делу, чем отличается чистая зарплата от зарплаты до налогового вычета. Когда я подписал контракт с Гронингеном, я подумал, что раз я выбрался из Уругвая в Европу, то мои проблемы с деньгами решены раз и навсегда. Но, конечно, это было не так. Мне было 19, и я не представлял себе, что происходит.

Были вещи, о которых мне не говорили люди, которые вели переговоры по контракту. Никто не говорил мне, что вот эта сумма – чистая зарплата, а вот эта – до налогового вычета. Я думал, что зарплата до вычета – это то, что пойдет мне в карман, и они позволяли мне так думать. Как же я ошибался. Меня обвели вокруг пальца. Казалось, меня просто обобрали.

И, конечно, родственники тоже думают, что раз ты перебрался в Европу, то ты уже почти миллионер. Когда я переехал в Гронинген, они думали, что я буду богатейшим человеком в Уругвае. Я никогда не рассказывал им, сколько зарабатываю, и они всегда уважали мое решение, но люди, которые окружают семьи футболистов, гораздо хуже. Ваши родные знают, откуда вы и что вам пришлось пройти, знают о том, чем вам пришлось пожертвовать, но людям, которые пытаются извлечь из тебя какую-то выгоду, все равно.

Человеком, который объяснил мне разницу между доходами и прибылью, и рассказал мне о многом другом, было Бруно Сильва. Бруно был нашим спасением в те первые месяцы в Гронингене. Я помнил его как игрока сборной Уругвая и в клубе «Данубио» - одним из тех, которые были третьими в Уругвае, сразу после «Насьоналя» и «Пеньяроля». Мы встречались, чтобы вместе посмотреть матчи чемпионата Уругвая или собирались семьями на барбекю. Нам не удалось найти уругвайский стейк, поэтому мы брали бразильское мясо у бразильца, который долгие годы играл в «Гронингене» - Уго Альвес Веламе. Тогда он работал тренером в академии клуба и был одним из тех, кто поддерживал нас с Софи. Он стал нашим переводчиком во всех наших делах с клубом.

Бруно рассказал мне все, что знал о «Гронингене». Это был средний клуб, пытающийся закрепиться в еврокубках, пробившись в них впервые за последние 14 лет. У них был впечатляющий новый стадион на 22000 мест, а стабильная финансовая состоятельность позволяла им всегда вовремя выплачивать мне зарплату. К счастью для нас, Уго и Бруно были рядом; они существенно упростили нам жизнь. Мы втроем дружили семьями и часто проводили время вместе. Они помогали мне на поле, а их семьи помогали и мне, и Софи, в бытовых делах. Они просто замечательно к нам относились, особенно учитывая то, что мы были еще совсем детьми, понятия не имевшими, как жить. Они, конечно, не могли знать, чего я в итоге добьюсь – их поддержка была совершенно бескорыстной.

Когда мы приехали, Бруно не играл, поскольку был травмирован. Софи спросила его, играет ли он за первую команду, и когда он ответил, что да, мы были поражены – игрок основной команды «Гронингена»? Вау. Приключение начиналось.

Как и любой уважающий себя уругваец, Бруно любил мате. Я изредка пил мате, когда мне было 18 или 19, с моим папой или партнерами по команде. Но когда я уехал из Уругвая, я только стал еще большим уругвайцем, чем был до этого. Трудно объяснить, что по сути такое мате. Я всегда говорил «ливерпульцам», что это что-то вроде горького зеленого чая, который мы заливаем кипятком и пьем через металлическую соломинку. Где бы вы ни увидели компанию уругвайцев, среди них наверняка найдется один, у которого будет с собой фляга, из которой он нальет кипяток в небольшую кружку, а выпив, передаст товарищу. Мы с Бруно пили очень много мате. Тогда я не знал, как правильно заполнить листями мате калебас, я даже не знал, как вскипятить воду. Бруно многому меня научил.

На тот момент ему было 27, и я помню, как он, вздыхая, говорил мне: «Играть мне осталось недолго». Я думал – как долго мне еще расти до его лет, и сейчас, когда мне 27, я рассказываю вам эту историю.

Став еще большим уругвайцем, чем когда я жил в Уругвае, я еще более восторженно смотрел матчи моего любимого «Насьоналя» в уругвайской лиге. Сперва я просто говорил: «Так, в восемь часов я буду смотреть матч, поэтому просьба меня не беспокоить». Со временем, однако, я привык не смотреть матчи целиком, довольствуясь лишь его результатами. Мало помалу ты отвыкаешь. В каком-то смысле это печально – часть тебя исчезает, но это неизбежно.

Когда уругвайский футболист Себастьян Коатес перебрался в Ливерпуль, он говорил: «Нет, в восемь никаких планов, я собираюсь смотреть игру», а я говорил ему: «Это ненадолго». Я знал это, ведь я сам прошел через то же самое.

Я до сих пор поддерживаю связь с Бруно. Для меня это очень важный человек. Он вернулся в свой родной город в Серро-Ларго и до сих пор играет, но до этого он был вместе со мной в «Аяксе». Я перешел туда в августе 2007-го, а он присоединился ко мне в следующем январе. В клубе спрашивали мое мнение о нем, и, конечно же, я тепло о нем отзывался, рассказав, как сильно он помог мне в Гронингене. Не только он один, но и его семья.

Также мы вместе играли за сборную Уругвая. Я не стану заявлять, что Бруно играл в сборной благодаря моей рекомендации, но когда меня спросили, я сказал, что Сильва – это очень хороший футболист, и тренер, Оскар Табарес, посмотрел его и принял в команду. Бруно ценил мою поддержку, но это ничто по сравнению с тем, что он сделал для меня в Голландии. Я и представить не мог, что кто-то, кто знает меня так недолго, станет мне так помогать.

Когда я переходил в Ливерпуль, Бруно переживал непростые времена после операции на плече, которая прошла далеко не гладко. По его словам, «он возносился в небеса, а потом возвращался обратно» - настолько тяжело она прошла. Сейчас он шутит об этом, но тогда все было очень серьезно. Попала инфекция, и из-за осложнений он был в большой опасности.

Бруно знает меня также хорошо, как и любого другого футболиста. Когда я спрашиваю его: «Видел, какой мяч я забил?», он отвечает: «Успокойся, парень, я помню, кем ты был в свою первую неделю в Голландии». Он до сих пор пишет мне сообщения время от времени: «Надо было сильнее крутить мяч на том штрафном». Еще я многое узнал от него об Уругвае, поскольку, уехав из Сальто в таком юном возрасте, я вырос в Монтевидео, а поскольку он жил в Серро-Ларго, то знал о провинции гораздо больше. Так мы с Софи многое узнали о людях вне столицы.

В футболе непросто найти настоящих друзей, но Бруно определенно один из них. Он до сих пор относится ко мне так же, как в тот первый день в Гронингене, и мне это нравится. Я ценю дружбу, начавшуюся еще тогда, когда я только начинал делать себе имя в футболе.

Голландский футбол восхитителен. Игры были захватывающими, стадионы – замечательными, и со временем я стал находить свое место на поле. Правда, сперва у нас с тренером произошел серьезный конфликт. Был сентябрь 2006-го. Мы играли в отборочном раунде Кубка УЕФА, и в первом матче проиграли «Партизану» со счетом 2:4. Я вышел со скамейки в последние 15 минут и забил. В ответном матче я появился в стартовом составе, но при счете 0:0 в середине второго тайма Янс меня заменил. Мы едва не вылетели из турнира. Я покидал поле, мягко говоря, не в настроении. Я не люблю, когда меня заменяют, и к тому же шел дождь. Тогда я еще не знал голландских привычек, что нужно пожать тренеру руку, уходя с поля. Я показал ему жест, которым дал понять: «Я не собираюсь подавать тебе руку». Озлобленный, я вскинул руку вверх. В ярости он швырнул свой зонтик в ответ на мое неуважение, и сломал его.

Таким образом, я был виноват, что счет был 0:0, что зонтик сломался, и, наверное, в том, что шел дождь, тоже была моя вина.

Наши разногласия всех расстроили, но мне не пришлось долго ждать, чтобы искупить свою вину. На следующих выходных мы встречались с «Витессом», и мы побеждали со счетом 1:0, пока они не перевернули игру и счет не стал 1:3. Мы забили гол на 82-ой минуте – я заработал пенальти. Потом я забил ещё один мяч, сравняв счет – 3:3. Но когда до конца матча оставалась минута, и, казалось, мы заработали свое очко, все только начиналось. В добавленное время после навеса с правой стороны поля кто-то передал мне мяч головой вдоль линии вратарской. Касанием я обманул защитника и голкипера и левой ногой отправил мяч под перекладину. Этот гол стал победным. Стадион сходил с ума.

В Гронингене была традиция после каждой победы делать круг почета, аплодируя болельщикам. Мы играли дома, это был мой лучший матч с момента перехода двумя месяцами ранее, и когда фанаты праздновали победу, все камеры были направлены на меня, Янс подошел и отдал мне свой зонтик. Все помнили о том, что произошло неделю назад, и обсуждали тот инцидент перед игрой. Свой круг почета я продолжил с сияющей улыбкой на лице и тренерским зонтиком в руках.

После игры у команды был ужин, на котором были руководители клуба, приезжавшие за мной в Уругвай. Они признались Бруно Сильве, что теперь, наконец, вздохнули с облегчением. Деньги, вложенные в меня, начали окупаться. Они пошли на большой риск, и теперь он постепенно стал оправдываться. Не забывайте – они видели меня только на одной игре в Уругвае. Тот матч с зонтиком все изменил. Я стал больше играть, все были нами довольны, а мы были довольны нашей новой жизнью. Те дни, когда я, не набрав форму, оставался вне состава, прошли. Болельщики «Гронингена» очень тепло ко мне относились, и теперь я давал им повод для улыбок.

Что касается того, что происходило за пределами футбольного поля, то я стал изучать язык, чтобы еще глубже интегрироваться в голландский футбол. На поле мне пришлось освоить кое-что непривычное – не падать на поле в штрафной площади при малейшем касании.

В Уругвае другой футбол. Там, если меня трогали, я падал, и все это принимали как должное. Это было ожидаемо. Сперва в Голландии я зарабатывал пенальти, которые на самом деле таковыми не являлись. Но затем судьи перестали назначать пенальти тогда, когда следовало бы. То же самое повторилось, когда я переехал в Англию. Я не пытался «нырнуть», придумав фол; скорее, я просто падал всякий раз, почуствовав малейшее касание. Я учился адаптироваться, и обучение продолжилось в Премьер-лиге. Мне пришлось смириться: тренер даже попросил Бруно поговорить со мной, что мне нельзя постоянно «нырять» и спорить с судьями так часто. Там так было не принято. Мои привычки отличались от тех, которые были там заведены.

Я начал изучать голландский не только для того, чтобы общаться на тренировках, но и потому, что сами голландцы очень это ценили. Я давал интервью на голландском. Им было не важно, хорошо у меня получается или нет – они ценили мои старания. Возможно, мне стоило учить английский, а не голландский, как делало большинство иностранных игроков, особенно в крупных городах. Это помогло бы мне разрешать некоторые ситуации в будущем, с которыми я столкнулся позже в Ливерпуле. Но я выбрал голландский, и даже сейчас приятно удивить голландца, который и представить не мог, что я буду говорить на его языке.

Однако прошло немало времени, прежде чем уроки стали приносить результат, и поначалу я вообще ничего не понимал. Рон Янс рассказывал все Бруно Сильве, который затем переводил все мне. Помню, в перерыве одного матча, в котором я очень плохо играл, тренер сказал что-то о моей скверной игре, и я ответил:

- Sí, la concha de tu madre. - Это очень грубая испанская фраза, относящаяся к чьей-то матери.

- Не моей матери, а твоей, - ответил мне Янс на безупречном испанском.

Судя по всему, языковой барьер пытались преодолеть обе стороны.

Я играл вместе с Эриком Невландом, который позже играл за Фулхэм, и он очень помог мне. Этот норвежский нападающий был звездой команды на тот момент, но он сильно помогал мне на поле, как это делал Стивен Джеррард позже в Ливерпуле.

Я также благодарен Гронингену за то, что благодаря нему на меня обратили внимание в национальной сборной, и что в феврале тренер национальной команды пригласил меня в команду. Это было потрясающе. Когда я переходил в Гронинген, я думал, что буду забыт, что у меня не будет шансов попасть в сборную, поскольку не рассчитывал, что кто-то знает о существовании такого клуба в Уругвае. Когда я узнал об их заинтересованнос ти во мне, мы с братом сразу же нашли эту команду на PlayStation, чтобы узнать, какие игроки в ней играют, и в ней не было ни одного футболиста, о котором мы бы хоть что-то слышали. Скажите уругвайцу о Голландии, и он вспомнит «Аякс», «Фейеноорд» и ПСВ. Про остальных никто ничего не скажет, даже про АЗ или «Твенте», которые побеждали в высшем дивизионе Нидерландов по футболу, Eredivisie.»Гронинген» был в числе команд, о которых я никогда в жизни не слышал, вроде НАК «Бреды», «Рода» и «Валвейк» – я и названия их выговорить не мог, не то что рассказать о них что-то.

Поэтому я считал, что раз уж я сам ничего не слышал о «Гронингене», то и тренерский штаб сборной – тоже. Но я ошибался. Я стал натыкаться в интернете: «Луис Суарес забил за «Гронинген». И я думал: «Ну, если это увидел я, то люди в Уругвае тоже могут обратить внимание». Так и случилось – меня, 19-тилетнего игрока «Гронингена» пригласили в сборную Уругвая. В последние минуты моего дебютного международного матча против Колумбии меня удалили за вторую желтую карточку из-за споров с арбитром. Я оспаривал решения судьи, и на 85-ой минуте матча терпение Хорхе Эрнана Хойса лопнуло. Табарес был недоволен, но, тем не менее, я дебютировал за сборную, и помог мне в этом «Гронинген».

В моем клубе были мной довольны, и я хотел отплатить ему тем же. Обычно я не даю обещаний по поводу того, сколько мячей я собираюсь забить, но когда меня представили фанатам посреди поля, директор спросил, сколько голов я забью в первом сезоне. Я был ребенком, это был мой первый трансфер, и я был в центре всеобщего внимания. Что я должен был сказать? Я выпалил первое, что пришло в голову: «Пятнадцать мячей». Потом я попытался все перевести в шутку, добавив: «Пятнадцать мячей… но за пять лет».

Но в итоге мы остановились на пятнадцати, и, что удивительно, к концу сезона я выполнил свой план. Я забил 12 мячей во время регулярного сезона, и нам предстояли еще матчи плей-офф за участие в еврокубках (чемпионат Голландии состоит из двух этапов – традиционный двукруговой турнир, а затем матчи команд, которые распределяют места в еврокубках). После двух мячей в полуфинале я добавил еще один в финале, что в сумме дало мне те самые 15 голов.

Я играл настолько успешно, что крупнейшие клубы страны меня заметили и решили, что я именно тот нападающий, который им нужен. Конечно, в такой ситуации хочется остаться верным своему клубу, но еще сильнее хочется продолжить развивать свою карьеру, и когда ко мне обратился «Аякс», я не мог упустить такую возможность.

Переход из «Гронингена» в «Аякс» оказался очень тяжелым. Мне пришлось бороться за то, чтобы уйти из клуба. «Гронинген» приобрел меня за 1,4 млн евро, а «Аякс» предлагал 5 млн. Мне были готовы платить в шесть раз больше, чем я зарабатывал в «Гронингене» – и, конечно, к тому моменту я уже знал о разнице между доходом и прибылью.

В Голландии существует правило, согласно которому если более сильный клуб, выступающий в Лиге чемпионов, предлагает игроку зарплату в два раза больше нынешней, то клуб, обладающий правами на футболиста, обязан принять предложение и отпустить его. «Аякс» предлагал «Гронингену» в три раза больше, чем они за меня заплатили. Теоретически «Гронинген» должен был меня отпустить, но в итоге дело дошло до арбитражного суда. Агент сказал мне: «Тебя не хотят продавать, они хотят провернуть все умнее».

Поэтому мне пришлось пойти в суд и выслушать своего адвоката. Проблема состояла в том, что «Аякс» еще не квалифицировался в Лигу чемпионов.

Янс сказал мне:

- Луис, клуб не хочет тебя продавать, но я пытаюсь тебе помочь.

Я ответил, что не хочу упустить шанс всей своей жизни и вступить в крупнейший клуб Голландии, и я думаю, что он меня понял.

- Да, знаю, но руководство не хочет тебя отпускать.

До вынесения решения должно было пройти около пяти дней. Все это время должен был продолжать тренироваться с клубом. Наверное, вы можете себе представить, что фанаты мне говорили. В один из дней мне сказали, что мы проиграли дело. Впереди еще было две тренировки, но я не мог пошевелиться, я был подавлен, мысли были где-то в другом месте.

- Луис, ты не хочешь тренироваться? - спросил Янс.

- Нет, у меня нет желания тренироваться после недавних новостей. - Я был не в состоянии работать. Чувствовал себя разбитым. Я только хотел приехать домой и порыдать. Я не мог поверить, что все это было из-за клуба.

Тогда технический директор Хенк Вельдмат сказал мне:

- Иди домой и не волнуйся. Я со всем разберусь, ты сможешь уйти.

В полдень я приехал домой, а в пять часов мне позвонил мой агент Фонсека:

- Луис, все решено – они готовы тебя продать за 7,5 млн евро. Готовься к переезду в Амстердам.

Затем мне позвонил директор «Гронингена» и сказал:

- Луис, поздравляю, ты переходишь в Аякс. Спасибо тебе за все.

Клуб просто пытался набить мне цену, и в итоге он добился того, чего хотел.

В Голландии, когда футболист уходит из команды, клуб организовывает специальную встречу с болельщиками, чтобы с ним попрощаться. Конечно, «до свидания» было не совсем то, что они хотели мне сказать. Они кричали мне «huurling» («наемник»), обвиняя меня, что я уходил только ради денег.

По правде сказать, я хотел уйти, чтобы играть за самый успешный клуб страны, но люди сжигали футболки, шарфы и баннеры с моим именем. Никакого прощального матча не было.

Когда я вернулся в «Гронинген» вместе с «Аяксом» в апреле 2008, я все еще не отошел от тех эмоций. Болельщики организовали акцию «анти-Суарес» с соответствующими надписями на футболках и все еще кричали «huurling». На трибунах были баннеры и флаги с изображением значка доллара.

Бруно, который к тому моменту тоже перешел в «Аякс», сказал мне перед игрой: «Уффф, будет сложно».

На стадионе Гронингена автобус обычно оставляет игроков перед главными воротами, а оттуда они проходят внутрь и затем вниз в раздевалку. На этот раз пришлось припарковать автобус на территории стадиона, иначе мы бы не добрались до раздевалок в целости.

На разминке фанаты продолжали меня оскорблять, и повсюду были баннеры. Когда мы выбежали на поле перед стартовым свистком, внезапно толпа вывалилась на территорию поля, потому что на трибуне начался пожар. На поле бросали файеры и горящую бумагу. Скоро загорелось несколько пластиковых сидений. Стадион заволокло черным дымом, началась паника. Двадцать человек получило травмы. Нам пришлось как можно скорее добираться до раздевалки, но у некоторых болельщиков «Гронингена» возникла та же самая идея.

Коридор по дороге к раздевалке полнился возмущенными фанатами, выкрикивающими: «Луис, Луис, почему ты ушел?» Затем они стали просить меня поставить автограф и сфотографировать ся. Они перешли от поджогов на оскорблений на стадионе к пожеланиям удачи и просили сувениры. Это характеризует страсть болельщиков: в одно мгновение ярость может испариться.

Софи присутствовала на игре вместе со своим отцом и не могла поверить своим глазам. В конце концов матч отложили аж на четыре дня. Я забил гол, но я не праздновал. Позже я забил еще три или четыре гола в ворота «Гронингена». Гол в домашней игре я отпраздновал, но достаточно сдержанно. Болельщики «Гронингена» поначалу очень хорошо ко мне относились, и я был благодарен клубу за то, что он стал для меня дверью в Европу.

В конце концов отношение ко мне поменялось, но этого следовало ожидать. Когда я только перешел в клуб, мне пришлось вернуться в Уругвай, чтобы подписать некоторые бумаги. Софи осталась одна в своей квартире в центре Гронингена на четыре дня. Она не знала, чем заняться, поэтому вышла прогуляться и купить несколько фотоальбомов и газет, начав коллекционироват ь фотографии и отчеты о матчах. Она продолжала пополнять свою коллекцию все время, пока я играл за «Гронинген». Хорошо, что она начала заниматься этим с самого начала моего пути, поскольку некоторые истории заканчивались не очень удачно.

В центре Гронингена стояла большая статуя какого-то существа, похожего на курицу. Когда мы только приехали, я в шутку говорил Софи, что однажды эту курицу заменят моей статуей. На самом деле все сложилось по-другому. Вместо этого фанаты жгли мои футболки. И все же я прошел серьезный этап своей карьеры – свой первый футбольный клуб в Европе. Клуб, в который я пришел, чтобы быть ближе к любви всей моей жизни. Когда я был ребенком, меня спасали две вещи: футбол и София Бальби. В 2007 мы вместе собирались в Амстердам, где поженились и где родился наш первый ребенок; здесь же я стал капитаном одного из величайших клубов европейского футбола.

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Фрагменты о том, как Суарес кусал соперников, включая объяснения самого футболиста, зачем он это делал: