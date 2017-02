Красные карточки и любовь Суареса

Как уже рассказывал «Советский спорт», нападающий «Барселоны» Луис Суарес забил ключевой гол в полуфинале Кубка Испании против «Атлетико» (1:1), однако не поможет каталонскому клубу в финале турнира из-за красной карточки.

Красную карточку уругвайский супербомбардир (по итогам сезона-2015/16 Суарес был удостоен «Золотой бутсы» — приза самому результативному футболисту Европы) получил за два предупреждения, зафиксированные арбитром на 87-й и 90-й минутах матча с «Атлетико».

Luis Suarez given his first ever #FCB red card for this elbow on Koke of #Atleti at the end of #FCBAtleti! #CopaDelRey [via @beINSPORTSUSA] pic.twitter.com/5eei6vRCg4