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Борис Майоров: Для нынешних игроков сборной попасть на Олимпиаду – реальность!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Для нынешних игроков сборной попасть на Олимпиаду – реальность!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова рассуждает о шансах сборной России на стартующих сегодня Шведских играх, учитывая ее экспериментальный состав.

Сегодня сборная России сыграет свой первый матч на Шведских играх. А ровно через год наша команда начнет свое выступление на Олимпиаде в Корее.

- Попадет ли туда кто-нибудь из нынешнего состава нашей национальной команды?

- Если НХЛ через год не отпустит своих игроков на Зимние Игры, то из этого состава на Олимпиаду могут попасть сразу несколько человек, - считает Борис Майоров. - Можно было и фамилии их назвать. Но это просто не этично по отношению к Олегу Знарку, потому что главный тренер решает, ему состав и объявлять. Поэтому игроки должны очень ответственно относиться к таким вот шансам сыграть за сборную на Евротуре. Обстоятельства так складываются, что для них попасть на Олимпиаду – реальность! Тем более, что талантливая молодежь все впитывает очень быстро. И буквально за год может добиться очень солидного прогресса.

- Получается, что нам и на чемпионат мира-2017 выгоднее отправить молодую перспективную команду – опыта набираться?

- Нельзя выбрасывать из орбиты сборной игроков СКА, ЦСКА, «Магнитки»… Думаю, что на чемпионат мира-2017 мастеров пригласят все же в первую очередь оттуда. Потому что на этом важном турнире нам тоже нужна победа. Но вот если говорить о нынешней сборной именно с прицелом на Олимпиаду… Я думаю, что шансы кой у кого есть, даже если НХЛ игроков в Корею отпустит. Я вообще считаю, что у нас половина хоккеистов, выступающих за океаном ничем не превосходит тех, кто играет в России.

В НХЛ ведь многое зависит от обстоятельств, случая… Ну кто мог подумать, что наш 20-летний защитник Иван Проворов так разыграется в «Филадельфии», что начнет по 24 минуты в матче получать, и его даже на молодежный чемпионат мира не отпустят? А бывает и обратная ситуация. Когда в клубе НХЛ числится человек, ничем себя особо не проявляющий.

- Средний возраст нашей нынешней команды – 23,5 года. Однако такая же молодая сборная России выиграла в ноябре на Кубке Карьяла все три матча. Есть ли у нас шанс повторить успех?

- Ну а почему же нет? Конечно, и эта команда может выиграть турнир. Просто надо заранее понимать, что и осечки вполне возможны. Давайте все же прямо говорить, что это далеко не сильнейший состав сборной России. И помнить, что те же шведы выглядят в этом сезоне очень прилично. Они, как никак, обыграли россиян в Москве в первом матче на Кубке Первого канала. А уж на своем домашнем турнире постараются выступить еще лучше. Но у сборной России боеспособный состав. Повторюсь, мы с ним вправе рассчитывать на успех.

Напомним, что свой первый матч в рамках третьего этапа Евротура сборная России проведет сегодня, 9 февраля в Санкт-Петербурге. Соперником наших в этом поединке станет команда Финляндии. На Шведские игры главный тренер сборной России Олег Знарок пригласил восемь дебютантов.

Матч

Россия - Финляндия

Место и дата

09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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