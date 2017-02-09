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Даешь афишу «Шестеркин против Коскинена»!

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Даешь афишу «Шестеркин против Коскинена»!
Источник: «Советский спорт»

Превью вынесенного матча Шведских игр Россия - Финляндия, который состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Когда говорим Финляндия, вспоминаем Сочи-2014 и Москву-2016. Чувствительные поражения на главных турнирах. Да и два матча Евротура накануне домашнего ЧМ-2016 были проиграны финским «львам». Впрочем, все это в прошлом, пусть и недалеком.

А в этом сезоне наши в Евротуре дважды победили финнов - в ноябре на Кубке «Карьяла» и в декабре в Москве на Кубке Первого канала.

Для тех кто забыл напомню, что в Хельсинки по ходу игры травму получил вратарь Микко Коскинен и выбыл до конца декабря. Сменивший его Харри Сятери не впечатлил.

А уж как не впечатлил в Москве финский воротчик Йони Ортио! Пропустил все, что летело в сторону его владений. Сборная России, впрочем, со скрипом сохранила преимущество в счете - 4:3. На последних секундах дебютант Евротура и лучший бомбардир московского турнира Миро Аалтонен из «Витязя» атаковал с убойной позиции, но на наше счастье не забил.

В Санкт-Петербурге и Гетеборге «львы» предстанут в экспериментальном составе. В нем всего пять представителей КХЛ, двое из которых вратари - Коскинен и Юха Метсола из «Амура», два защитника - Томми Кивистё из «Автомобилиста» и Йонас Ярвинен из «Куньлуня» и только один нападающий - Томи Саллинен из Пекина. И никакого вам Аалтонена. Да, затесался в состав Олли Палола, не сумевший в прошлом сезоне закрепиться в «Витязе».

«Так в чем интрига матча в «Юбилейном»?» - вправе задать вопрос болельщики. Наверное, самая привлекательная афиша - вратарское противостояние Игоря Шестеркина и Коскинена. Одноклубников по СКА. В Питере у Олега Знарка вратари играют серями по пять матчей. Правда, в Магнитогорске ворота 65 минут защищал финн, на буллитную серию вышел Шестеркин, а на последний бросок - Коскинен. Оба не преуспели.

Шестеркина назвали лучшим вратарем Кубка Первого канала, однако не факт, что Знарок доверит ему ворота в плей-офф. Пока в Кубке Гагарина игровое время Шестеркина равно нулю. И шведский этап Евротура может стать для российского голкипера решающими смотринами накануне плей-офф.

Эх, заманчиво увидеть очную дуэль питерских вратарей в Санкт-Петербурге. Дело за малым - чтобы тренеры доверили им пост номер один.

Кстати, Илья Сорокин на Кубке Первого канала проиграл сражение своему одноклубнику по ЦСКА Виктору Фасту, а сборная России - шведом. Я полагал, что лучшим голкипером турнира назовут именно Фаста, но компетентная комиссия отдала предпочтение Шестеркину. В некоторой степени авансом.

Матч

Россия - Финляндия

Место и дата

09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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