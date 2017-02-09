Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Богатство «Спартака»

Двухразовые тренировки продолжаются. Как и во вторник, в среду на утреннем занятии хавбеки и нападающие работали отдельно от защитников. Все футболисты синхронно повторяют: нагрузки серьезные, свободного времени практически нет, не хватает сил даже на то, чтобы спуститься к морю. Обо всем этом и не только рассказал Кутепов.





Вообще в «Спартаке» сейчас очень внушительная обойма центральных защитников: Кутепов, Боккетти, Таски, Маурисио, Джикия. Сравниться может только «Зенит», и то с оговорками: Йованович – игрок резерва, а Ломбертс – игрок, который очень и давно хочет вернуться домой.

Завтра «Спартак» сыграет с хорватским «Осиеком».

Визит Слуцкого

Второй сбор ЦСКА завершен. Главным событием стал, пожалуй, визит Леонида Слуцкого. Бывшего главного тренера встретили очень тепло. Да и не все, наверное, воспринимают Слуцкого как бывшего. Столько лет совместной работы позади! А с момента расставания прошло всего ничего. Да и расставание весьма условное. По признанию самого Леонида Викторовича, он регулярно общается с тренерским штабом и большей частью игроков. Кстати, когда Слуцкий говорит о ЦСКА, то употребляет слово «мы».

– Я давно обещал «проставиться», – признается Слуцкий. – Мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график. Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд Виктора Михайловича, выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми.





Последний спарринг «быков»

Накануне «Краснодар» провел спарринг с норвежским клубом «Хаугесунд». Вел 2:0, но в концовке упустил победу. Один гол забил воспитанник клубной академии Жигулев. Вчера играла молодежь. Значит, сегодня – в 17.00 (мск) «быки» встретятся с местным клубом «Марбелья» – выступит основа.





А вечером мы подведем итоги – расскажем, с каким багажом «Краснодар» подходит к старту официального сезона. Через неделю – первый матч с «Фенербахче».





Вчера состоялось еще два контрольных матча. «Урал» сыграл вничью с сербским клубом «Чукарички» (1:1), а «Анжи» уступил чешской «Дукле» (1:2).

Был «Терек», а будет…

Удивительное дело! Болельщики «Терека» собирают подписи под предложением о переименовании команды. Предлагается новое название – «Ахмат». Вот как эту инициативу прокомментировал Рамзан Кадыров.

– Это прерогатива Совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за Советом директоров.



Фото: официальный сайт «Терека»

Бонус. То, что не должно было попасть в эфир

В «Локомотиве» тоже зажигают. А Юрий Семин так вообще бесподобен!





Ближайшие матчи

09.02. «Арсенал» – «Милсами», Молдавия

09.02. «Краснодар» – «Марбелья»

09.02. «Терек» – «Вардар», Македония

10.02. «Амкар» – сборная Узбекистана

10.02. «Спартак» – «Осиек», Хорватия

11.02. «Урал» – «Партизан», Сербия

13.02. «Спартак» – «Рубин»