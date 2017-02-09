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За Логиновым пойдет Шипулин. Россияне будут бороться за медали в миксте

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Логинов
Александр ЛогиновИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

Сегодня в Хохфильцене пройдет первая гонка чемпионата мира – смешанная эстафета. Рассказываем, почему наши должны выиграть медаль, а возможно даже победить.

Состав

Союз биатлонистов России опубликовал состав на эстафету в самый разгар экстренного заседания Конгресса IBU, на котором спорили, рвали и метали. Официально – боролись с допингом. Фактически это сводилось к стремлению отобрать у России чемпионат мира-2021.

В состав помимо Шипулина, Акимовой и Подчуфаровой включили Логинова, который, может, не основная причина, но как раз та самая капля или ниточка, за которую ухватились недоброжелательно настроенные – к допингу? к России? – активисты, организовавшие письмо 170-ти. А именно оно и было поводом для проведения экстренного заседания Конгресса, на котором решались несколько вопросов по ужесточению наказания для нарушителей антидопингового кодекса.

Наши тренеры заняли твердую позицию – забыть обо всем и принять во внимание только спортивные задачи. И поставили на первую эстафету чемпионата мира Логинова. Почему не Цветкова, например, крайне стабильного, миллион раз испытанного?

Хотят проверить, как Логинов будет смотреться среди участников Кубка мира, и принять решение относительно его участия в личных гонках? Но эстафета на чемпионате мира – не самый подходящий случай для того, чтобы кого-то проверять. Рисковать сегодня – означает рисковать медалями еще трех человек. Значит – наставники уверены в Логинове. И это означает, что…

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Прогноз

…очень благоприятный. Наша четверка – в числе фаворитов этой гонки. Можно ли надеяться на золото? Ну побалуйте себя приятными мыслями – может, даже они материализуются. Но скорее всего это будет какая-то другая медаль.

Откровенно слабого звена в этой четверке нет. Если кто-то с грустью вспомнит о скорости Подчуфаровой, которая бежит первый этап, то в ответ напомню о ее надежной стрельбе – 94% лежа и 85% -- стоя. Акимова (2-й этап) и Шипулин (4-й этап) – лидеры наших сборных, на кого еще рассчитывать , если не на них. И, наконец, Логинов. Конечно, есть опасения, что ощущая пристальное внимание к своей персоне, он может не выдержать этого давления психологически. Но отдадим этому варианту развития событий маленький процент вероятности.

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История

А вот история выступления в смешанных эстафетах у нас грустная. Казалось бы – эта дисциплина подарок для любой сборной, где не всегда тренеры могут наскрести сильную женскую или мужскую четверку. А уж в такой сборной, как российская даже в самые голодные времена можно было найти по два достойных стреляющих лыжника из обеих команд.

Однако – уже десять смешанных эстафет подряд на соревнованиях, входящих в зачет Кубка мира, медалей у российской сборной нет. Десять! Это очень много, серия затянулась, нужно уже рубить с плеча.

Микст на чемпионате мира наши выиграли в 2006-м году – там еще Чепиков побеждал, которому 30 января перевалило за 50.

В общем, настало время.

У экранов собираться сегодня в 16.45. Рабочий день еще не закончится, но лучше с утра предупредить руководство о вынужденном перерыве на просмотр гонки. Шефы пусть тоже подтягиваются – гарантируем, что будет интересно.

Что?

Смешанная эстафета на чемпионате мира

Кто бежит?

Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин

Где бегут?

Хохфильцен (Австрия)

Во сколько?

В 16.45 по московскому времени

Где смотреть?

Первый канал (прямая трансляция)
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