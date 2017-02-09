За Логиновым пойдет Шипулин. Россияне будут бороться за медали в миксте
Сегодня в Хохфильцене пройдет первая гонка чемпионата мира – смешанная эстафета. Рассказываем, почему наши должны выиграть медаль, а возможно даже победить.
Состав
Союз биатлонистов России опубликовал состав на эстафету в самый разгар экстренного заседания Конгресса IBU, на котором спорили, рвали и метали. Официально – боролись с допингом. Фактически это сводилось к стремлению отобрать у России чемпионат мира-2021.
В состав
помимо Шипулина,
Акимовой и
Подчуфаровой
включили Логинова,
который, может,
не основная
причина, но как
раз та самая
капля или ниточка,
за которую
ухватились
недоброжелательн
Наши тренеры заняли твердую позицию – забыть обо всем и принять во внимание только спортивные задачи. И поставили на первую эстафету чемпионата мира Логинова. Почему не Цветкова, например, крайне стабильного, миллион раз испытанного?
Хотят проверить, как Логинов будет смотреться среди участников Кубка мира, и принять решение относительно его участия в личных гонках? Но эстафета на чемпионате мира – не самый подходящий случай для того, чтобы кого-то проверять. Рисковать сегодня – означает рисковать медалями еще трех человек. Значит – наставники уверены в Логинове. И это означает, что…
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Прогноз
…очень благоприятный. Наша четверка – в числе фаворитов этой гонки. Можно ли надеяться на золото? Ну побалуйте себя приятными мыслями – может, даже они материализуются. Но скорее всего это будет какая-то другая медаль.
Откровенно слабого звена в этой четверке нет. Если кто-то с грустью вспомнит о скорости Подчуфаровой, которая бежит первый этап, то в ответ напомню о ее надежной стрельбе – 94% лежа и 85% -- стоя. Акимова (2-й этап) и Шипулин (4-й этап) – лидеры наших сборных, на кого еще рассчитывать , если не на них. И, наконец, Логинов. Конечно, есть опасения, что ощущая пристальное внимание к своей персоне, он может не выдержать этого давления психологически. Но отдадим этому варианту развития событий маленький процент вероятности.
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История
А вот история выступления в смешанных эстафетах у нас грустная. Казалось бы – эта дисциплина подарок для любой сборной, где не всегда тренеры могут наскрести сильную женскую или мужскую четверку. А уж в такой сборной, как российская даже в самые голодные времена можно было найти по два достойных стреляющих лыжника из обеих команд.
Однако – уже десять смешанных эстафет подряд на соревнованиях, входящих в зачет Кубка мира, медалей у российской сборной нет. Десять! Это очень много, серия затянулась, нужно уже рубить с плеча.
Микст на чемпионате мира наши выиграли в 2006-м году – там еще Чепиков побеждал, которому 30 января перевалило за 50.
В общем, настало время.
У экранов собираться сегодня в 16.45. Рабочий день еще не закончится, но лучше с утра предупредить руководство о вынужденном перерыве на просмотр гонки. Шефы пусть тоже подтягиваются – гарантируем, что будет интересно.
Что?
Смешанная эстафета на чемпионате мира
Кто бежит?
Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин
Где бегут?
Хохфильцен (Австрия)
Во сколько?
В 16.45 по московскому времени
Где смотреть?Первый канал (прямая трансляция)