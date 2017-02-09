Тренируйся как лучший атлет на земле. А вы сможете как Рич Фронинг?

Ежедневно Фронинг выкладывает в интернет программы тренировок для новичков и делится секретами своего собственного тренинга. «Советский спорт» предлагает примерить на себя программу лучшего атлета на земле.

КТО ТАКОЙ РИЧ ФРОНИНГ

Let me tell you guys something. You have to be able to look in the future. You may not be as strong as you want to be, but if you quit now then all your showing is weakeness. NEVER GIVE UP and NEVER SURRENDER. Фото опубликовано Rich Froning (@richfroningjr) Фев 20 2015 в 8:43 PST

Фронинг пришел в молодой спорт под названием Crossfit, когда у него не сложилось с карьерой бейсболиста. «Он рос в окружении братьев и сестер, семья была огромная. Рич брался соревноваться со всеми, всегда, с самого раннего детства», - вспоминает мать спортсмена в документальном фильме «Фронинг: лучший атлет в истории» (Froning: The fittest man in History»).

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Страсть к состязаниям привела к травме. На одной из игр в колледже Фронинг махнул бейсбольной битой так, что едва не оторвал себе руку. Разрыв связок, травма сустава – Фронинга оперировали 6 часов, после чего про бейсбол пришлось забыть.

Cвою энергию Рич перенаправил в кроссфит, где с 2011 года шесть лет становился лучшим. Четырежды в индивидуальном зачете, а в 2015 и 2016 – в составе команды Crossfit Mayhem Freedom.

ПОЧЕМУ РИЧ ФРОНИНГ – САМЫЙ КРУТОЙ АТЛЕТ ЗЕМЛИ

Fittest man on earth #crossfit #richfroning #fittestman Фото опубликовано Rich Froning Fan (@richfronincf) Дек 4 2013 в 12:25 PST

Чтобы понимать, что значат победы Рича, нужно сказать пару слов о Crossfit Games. Игры – без преувеличения, самое масштабное соревнование в мире. Поучаствовать в них может любой спортсмен – для этого ему надо зарегистироваться на сайте crossfit.com и выполнить ряд тестовых заданий.

В прошлом году для участия в Играх оставили заявки более 300 тысяч человек. Путем жестких отборов и региональных соревнований до финала добираются лишь десятки из них.

Испытания Игр максимально разносторонни. Атлетов заставляют плыть, бегать, тянуть штангу становой тягой, переворачивать автомобильные шины, лезть по канату, таскать мешки с песком. Чтобы победить – нужно уметь все.





ХАРДКОР РИЧА ФРОНИНГА

Is not about how hard you work for it, it's the pain that you are willing to endure to succeed. Фото опубликовано Rich Froning (@richfroningjr) Янв 1 2015 в 8:30 PST

«Мы ехали в отпуск, так он и туда умудрился взять с собой штангу и гантели. Запихал их в багажник машины и забросал другими вещами, чтобы я не заметила», - вспоминает Хиллари Фронинг, жена атлета.

Стандартной схемой тренировок в кроссфите до Фронинга было пять тренировок в неделю – два выходных. Или три дня тренинга – один выходной, и затем повтор. Фронинг стал тренироваться ежедневно, а затем – дважды, трижды, четырежды в день. Утром он чередует бег и силовые подъемы. Днем – выполняет бесконечные трастеры, подъемы на канате и плавает в бассейне. Вечером – возвращается к тяжелой штанге, чтобы делать становую и жимы.

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Перетрен? Фронинг не знает такого слова. «Я принимаю витамины, протеин, аминокислоты. Я просто понял, что такой режим тренировок раскрывает меня лучше всего», - говорит он в фильме о себе самом.

ГАРАЖ РИЧА ФРОНИНГА

#richfroning #crossfit Фото опубликовано Rich Froning Fan (@richfronincf) Дек 3 2013 в 10:09 PST

Сегодня Фронинг – владелец и главный тренер зала Crossfit Mayhem. Но свои тренировки он начинал в гараже собственного дома: сюда он заглядывает и сегодня.

Гараж Фронинга может дать фору иным залам. Журнал The Boxmag пишет о его содержимом: «Здесь более 1000 фунтов железа (более 500 кг – прим. «Советского спорта»), перекладина для подтягиваний, рассчитанная на шестерых атлетов, две скамьи для жима, каменные шары Атласа, велотренажер Airdyne, шесть олимпийских грифов, гребной тренажер, всевозможные наборы автомобильных шин, гимнастических колец и тяжелых мячей wall ball».





БИБЛИЯ РИЧА ФРОНИНГА

Lots of 150# Dball cleans the other day with our new friends from Florida @roguefitness @rehband @reebok #galatians614 Фото опубликовано richfroning (@richfroning) Апр 21 2016 в 11:13 PDT

В его инстаграме, за которым следуют около миллиона подписчика, нет ни слова о 6-кратном чемпионстве в кроссфите. Вместо этого там скромно написано: «Слуга Христа. Муж и отец».

Фронинг признавался в своей религиозности неоднократно. По его словам, он начинает каждое утро с чтения Библии. Он сделал себе татуировку на правом боку – Galatians 6:14. Это отсылка к посланию апостола Павла галатам - потомкам кельтов, ушедшим в Малую Азии и позже создавшим одну из первых христианских общин. Строки 6:14 гласят: «…не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа».

ТРЕНИНГ РИЧА ФРОНИНГА

Event 5 done. #rogueteamblack #teamseries #crossfit #crossfitmayhem Фото опубликовано Crossfit Mayhem (@thecrossfitmayhem) Окт 6 2016 в 4:56 PDT

Рич Фронинг рассказал о своем недельном тренинге американскому изданию Muscle&Fitness. Рич занимался тогда дважды в день. Две тренировки Фронинга выглядели так:

Утро: бег с максимальным ускорением – 8Х500 м. 10 минут подъемов штанги на грудь без отдыха на максимум повторов (вес 95 кг) – 15 минут на максимум повторов: 5 подтягиваний-10 отжимания-15 приседов с весом тела.

Вечер: приседания или становая тяга, или жим штанги – всего 75 повторов, разбитых на раунды: 1 раунд – легкий вес 5 повторов, 2 раунд – умеренный вес 5 повторов, 3 раунд – тяжелый максимальный вес – 5 повторов (затем снова откат к легкому весу и заново).

Круговой тренинг – 5 кругов выходы силой на турнике (10-8-6-4-2 повтора)+ броски тяжелого мяча вверх из приседа (50-40-30-20-10 повторов). Отдых 5-6 минут. Затем отработка тяжелоатлетических рывков со штангой+отжимания в стойке на руках – 15 минут на время

Помимо этого, Фронинг ежедневно тренировал команду регбистов и местную пожарную команду и, по его словам, «включался в их тренинг сам», делая с ними пробежки, кроссфит-комплексы и силовые упражнения.

ТРЕНИНГ ФРОНИНГА ДЛЯ НОВИЧКОВ

Если вы нормальный человек, а не машина, и неспособны выдерживать по 3,4,5 тренировок в день, попробуйте тренироваться по плану Фронинга для новичков. Ежедневно Рич публикует его на инстаграм-странице своего зала Crossfit Mayhem.

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Например, вот как выглядела тренировка подопечных Фронинга 7 февраля:

- Разминка, отработка техники тяжелоатлетических движений, а затем 10 минут AMRAP (как можно больше раундов за указанное время). Один раунд состоял из 12 прыжков на коробку (высота варьировалась), 6 трастеров (вес штанги – 61 кг для мужчин, 43 кг для женщин) 6 берпи с перепрыгиванием через штангу.

Программа Рича – готовый тренинг-план для начинающих атлетов, с прогрессией нагрузок и циклами. К нему можно присоединиться по ссылке - https://www.instagram.com/thecrossfitmayhem/

ВНИМАНИЕ! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!